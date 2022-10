Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun macht sich das Leben selbst schwer

Wolmirsleben - Unter keinem guten Zeichen stand das Fußball-Landesklasse-Heimspiel des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun gegen den FC Hettstedt. Ziel war es, die Gäste möglichst aus der eigenen Hälfte heraus zu halten. Doch das gelang kaum. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit hergeschenkt, weil wir fast nur in unserer Hälfte unterwegs waren“, hatte W./U./T.-Trainer Jan Schumann beobachtet. Das sollte sich schließlich rächen, denn die Gastgeber unterlagen am Ende deutlich mit 1:5 (0:2).