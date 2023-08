Tim Walter (links) erzielte den Ehrentreffer für den Salzlandligisten SV 09 Staßfurt II im Duell gegen SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun um Cedric Merker. Die Gäste zeigten sich in den entscheidenden Momenten aber wacher und zielstrebiger.

Staßfurt/Wolmirsleben - Jan Schumann machte einen frohen Eindruck nach dem Spiel in Staßfurt. Nach der doch überraschenden Niederlage in der Vorwoche gegen die Spielgemeinschaft Welbsleben/Quenstedt (1:4) zeigten sich die Kicker des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun in einer deutlichen besseren Verfassung und bewiesen, dass es nur ein kleiner Ausrutscher im Zuge der Vorbereitung auf die anstehenden Landesklasse-Saison war. Personell konnte Schumann zudem wieder aus dem Vollen schöpfen. Seine Mannschaft zeigte hingegen, dass sie spielerisch einen Schritt gemacht haben. Gegen den Salzlandligisten fuhr der SV W./U./T. einen ungefährdeten 4:1 (1:0)-Erfolg ein.

„Das war kein Fallobst. Staßfurt hatte eine junge, frische Truppe zur Verfügung. Aber das ist man von Staßfurt seit einigen Jahren gewohnt“, zollte Schumann dem Gegner Respekt. Seine Mannschaft setzte aber von Beginn an den Matchplan gut um. „Wir konnten vieles aus dem Training auf den Rasen bringen. Wir haben in den vergangenen Wochen den taktischen Bereich optimiert. Schritt für Schritt und von Spiel zu Spiel funktioniert das immer besser“, meinte Schumann. Den einzigen Treffer in Durchgang eins erzielte Denis Winter (37.) für den Gast.

Nach dem Pausentee kamen die Wolmirsleber/Unseburger/Tarthuner voller Elan aus der Kabine und waren weiter die spielbestimmende Mannschaft. Fünf Minuten nach Wiederbeginn war Robin Stephan Potschkat zur Stelle und erhöhte. Martin Ruge (55.) und erneut Winter (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit der sicheren Führung im Rücken wechselte Schumann munter durch. Auf den Spielfluss hatte das keine Auswirkungen.

Gastgeber belohnt sich mit dem Ehrentreffer

Die Gastgeber steckten aber zu keiner Zeit den Kopf in den Sand und suchte immer mal wieder den Weg nach vorn. Das konsequente Anrennen wurde dann auch belohnt. „Das Tor haben sie sich redlich verdient. Sie haben zu jeder Zeit sehr gut mitgespielt“, hielt der W./U./T.-Coach fest. Staßfurts Tim Walter war in Minute 68 nicht aufzuhalten und erzielte den Ehrentreffer.

Der Ärger über das Tor hält sich bei Schumann derweil in Grenzen. „Wir sagt man immer so schön. In den Testspielen sind die Ergebnisse nebensächlich.“ Viel wichtiger war es, dass seine Mannschaft die Dinge aus dem Training auf den Platz bringen konnte.

Kommenden Dienstag sind die W./U./T.-Kicker dann ein letztes Mal in der Vorbereitung gefordert. Die Schumann-Elf trifft um 18.45 Uhr auswärts auf den SV Wacker Felgeleben.

Statistik

SV 09 Staßfurt II: Alexander Kutz, Alexander Köthe (46. Noel Maurice Weirauch), Denny Durin, Felix Jesse, Bastian Jesse, Markus Kasties, Ruven Rüger (66. Eric von Kalnassy), Valentyn Liashenko (46. Timo Jahn), Tim Walter, Lucas Ullrich, Steven KötheSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Jan Moritz, David Barbe, Kevin Hartmann, Cedric Merker, Karim Hassi (63. Tayler Hagen Lietz), Johannes Beyer (66. Michael Frost), Martin Ruge (63. Robin Müller), Robin Stephan Potschkat (60. Marcel Holle), Philipp Hartmann, Marcus Beck (53. Sebastian Michael), Denis Winter (66. Karsten Schmidt)Schiedsrichter: Nico Küstner (Bernburg) - Zuschauer: 53Tore: 0:1 Denis Winter (37.), 0:2 Robin Stephan Potschkat (50.), 0:3 Martin Ruge (55.), 0:4 Denis Winter (58.), 1:4 Tim Walter (68.)