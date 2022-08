1. FC Lok Stendal mit unglücklicher Niederlage

Der 1. FC Lok Stendal hat in der Verbandsliga seine zweite Niederlage einstecken müssen. Beim Staffelfavoriten 1. FC Magdeburg U23 gab es eine 0:1-Niederlage.

Stendal - In der Tabelle ist Lok einen Rang abgerutscht, nimmt nun Platz fünf ein. Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel an. Gegner ist um 14 Uhr im heimischen Hölzchen Fortuna Magdeburg.