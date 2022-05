Lok Stendal: Wenn Fußball zur Nebensache wird

In einer für ihn emotionalen Partie schoss Benjamin Bubke (links am Ball) am Sonntag das Ehrentor für den 1. FC Lok Stendal. Am Ende verloren die Altmärker gegen Torgelow 1:4.

Stendal - Gerade einmal 14 Spieler waren es beim Aufwärmen, dann verletzte sich auch noch Philipp Werner, so dass Yannick Bäther auflief. Mit Silas Lehmann kam ein weiterer Nachwuchsakteur nach 20 Minuten für Simon Balliet, der ebenfalls ausfiel, auf den Platz.

Und dass eine Woche nach dem indiskutablen 0:10 gegen Hansa Rostock II die Lok-Spieler nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen, das war wohl jedem der nur knapp über 100 Zuschauern klar. Lok hat sich auf jeden Fall gegenüber dem Hansa-Spiel mit den vorhandenen Mitteln gewehrt. „Bis zu unserem ersten Tor war Stendal die bessere und aktivere Mannschaft“, sagte auch Torgelows Trainer Dariusz Bucinski. In der 25. Minute unterlief jedoch Lok-Torhüter John Ziesmann, der den Vorzug vor Mateusz Zlotogorski erhielt, nach einem Rückpass ohne Not ein folgenschwerer Fehler – und Pawel Brzezianski schob das Leder danach mühelos zum 0:1 ein.

„Diese Fehler entscheidet, dass meine Mannschaft dann besser spielt. Als wir nach der Pause dann das 3:0 schießen, haben wir das Spiel kontrolliert. Am Ende haben beide Mannschaften viele Chancen, schade, dass wir nur fünf Tore gesehen haben“, erklärte Bucinski weiter.

Wie oft in den vergangenen Wochen musste Lok-Trainer Jörn Schulz seinem Gegenüber bei der Pressekonferenz zum Sieg gratulieren.

„Wir wollten Dinge gegenüber der Vorwoche verbessern. Man muss aber auf die Gesamtsituation der Mannschaft schauen, das hat alles Gründe. Die Mannschaft ist körperlich am Ende. Dennoch haben wir im Trainerteam den Jungs Aufgaben für das Spiel mitgegeben. Wir wollten den Zuschauern im Stadion zeigen, dass es uns in der Vorwoche sehr unangenehm war. Wir wollten Körpersprache auf den Platz bringen. Ich glaube, das hat die Mannschaft geschafft. Sie hat gekämpft und gegengehalten. Uns stand aber eine Mannschaft gegenüber, die physisch extrem erfahren war“, sagte Schulz, der weiter betonte: „Einige wollen es nicht hören, aber wir als Trainerteam sehen kleine Fortschritte, was bei einem 1:4 natürlich schwierig zu sagen ist.“

Natürlich war er über die ersten beiden Gegentreffer sauer. „In den ersten Minuten hatten wir einige Abschlussaktionen, dann machen wir aber wieder zwei Fehler, die zu Gegentoren führen. Wir schaffen es dann nicht zurückzukommen. Das ist die Realität, der müssen wir uns stellen.“

Für einen sehr bewegenden Schlusspunkt sorgte Benjamin Bubke. Er hat die ganze Woche nicht trainiert und schoss schließlich den verdienten Ehrentreffer der Stendaler.

Fußball geriet dadurch am Sonntag zur schönsten Nebensache der Welt. Denn der 1. FC Lok Stendal trauerte und gedachte vor der Partie seinem kürzlich verstorbenen Betreuer Elimar Bubke.

Durch die angespannte Personallage stellte sich Sohn Benjamin trotz großer emotionaler Belastung in den Dienst seiner ersatzgeschwächten Mannschaft und lief am Sonntag auf. Seine gute Partie auf der linken Abwehrseite krönte er am Ende mit dem Ehrentor zum 1:4 (76.).

Die ganze Mannschaft gratulierte, die Zuschauer klatschten. „Das freut mich natürlich für den Jungen und berührt einen auch. Da wird Fußball zur schönsten Nebensache der Welt“, sagte Schulz, der seinem Schützling mit der Auswechslung in der Schlussminute auch den Applaus des Stadions gönnte.

Wie geht es jetzt zum Saisonende in der Oberliga weiter? Lok hat in der Serie 2021/2022 noch fünf Spiele zu absolvieren. Nach der Partie bei Blau-Weiß Berlin (am 21. Mai) kommt am 29. Mai der MSV Pampow in die Altmark. „Ich hoffe, dass wir den Zuschauern noch einen Sieg schenken können“, sagte Schulz abschließend. Vielleicht geling es Lok noch, den letzten Tabellenplatz zu verlassen, denn Seelow hat auch erst 13 Punkte.