Saxonia Tangermünde macht weiteren großen Schritt

Tangermündes Tim-Ole Runge kann in dieser Situation klären. Zehn Minuten vor Schluss knallte er noch mit dem Kopf an die Latte, spielte aber weiter und feierte einen 3:0-Sieg seiner Mannschaft.

Warnau - Damit haben sich die Elbestädter an der Tabellenspitze ein Polster von sieben Punkten erkämpft. Dass zugleich der Tabellendritte Heyrothsberge 3:6 in Schönebeck verlor, spielte zudem Saxonia in die Karten.