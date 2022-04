Saxonia Tangermünde verpasst Erfolg gegen starken Gegner

Der FSV Saxonia Tangermünde ist in der Fußball-Landesliga Nord etwas gestrauchelt. Gegen Börde Magdeburg gab es im heimischen Waldstadion nur ein 1:1.

Tangermünde - Doch mit dem Remis konnte Trainer Steffen lenz leben, zumal mit Heyrothsberge ein Verfolger zu Hause gegen Ummendorf 1:3 verlor. Daher müssen die Elbestädter nun wieder den Blick auf Warnau richten, die mit fünf Punkten Rückstand aber ein Spiel weniger als Saxonia, die Rolle des Jägers übernommen haben. Und in 14 Tagen steht das direkte Duell in Warnau an.