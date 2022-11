Tangermünde hat die erste Frau an der Hauptamtsspitze

Anka Bertkau hat ihr neues Büro bezogen. Jetzt sitzt sie im mehr als 100 Jahre alten Tanngermünder Verwaltungsgebäude direkt in der Langen Straße.

Tangermünde - In der Verwaltung ist Anka Bertkau zu Hause. Seit beinahe 30 Jahren ist sie in dem Verwaltungsgebäude in der Langen Straße der Kaiser- und Hansestadt unterwegs. Der Startschuss für ihre Verwaltungslaufbahn fiel allerdings weit entfernt von ihrer Heimat.