Infrastrurktur Wendeschleife für Tangermünder Industriegebiet soll kommen

Für unerfahrene Lkw-Fahrer kann das Tangermünder Industriegebiet schon mal zu einer Herausforderung werden. Kommen sie aus Richtung Arneburger Straße und übersehen das Schild Sackgasse, dann gelangen sie am Ende der einige Hundert Meter langen Straße an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht.