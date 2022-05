Blankenburg erlebt Fiasko in Jena

Blankenburg - Drei Niederlagen in Folge und ein Tabellensturz von Platz eins auf Platz sieben ist das höchstbedenkliche Zwischenfazit für die SG STAHL Blankenburg in der Tischtennis-Oberliga-Mitte nach dem siebenten Spieltag. Mit einer Oktober-Ausbeute von 2:6 Punkten war eine deutliche Talfahrt verbunden. Besonders in der Krise dabei der chilenisch-deutsche Mannschaftsteil mit Juan Carlos Brante und Duc Bui in der unteren Gruppe. Beide blieben an diesem Wochenende ohne Zählbares. Ungefestigt im mentalen Bereich fehlte beiden Spielern ein spürbar energisches Aufbäumen und eine sichtbare Überzeugung, den drohenden Niederlagen mit spielbestimmenden Angriffsaktionen entgegen zu stemmen.

Die beste Gelegenheit für einen versöhnenden Spielausgang hatte der „deutsche Chilene“ Brante im zweiten Spiel der Dreier gegen den Syrer Hassan Bradei, eine 2:0-Satzführung und eine 8:5-Führung im vierten Satz reichten nicht.

Statt dessen folgte dem unnötigen 9:11-Satzverlust noch ein 2:11 im Entscheidungssatz. Zuverlässiger Mannschaftsteil bei den Harzern war wieder einmal das obere Paar mit den Tschechen Hanl und Benes.

Beide gewannen ihr Doppel gegen Schädlich und den Weißrussen Fiodarau 3:1 und Hanl noch mit Infekt im Einzel jeweils 3:1 gegen Schädlich und den Slowaken Vlakuska. Benes hingegen konnte beim 1:3 das dominante Rückhandspiel von Vlakuska taktisch nicht umgehen, war aber gegen Schädlich im Spiel der Zweier gegeneinander mit einem 3:0 umso überlegener. Um den Sinkflug zu stoppen, muss in den verbleibenden vier Liga-Spielen eine merkliche Kehrtwende im Auftritt der unteren Gruppe her, deren Doppel- und Einzelbilanzen schwer unter den Niederlagen ächzen.

Statistik:

STAHL Blankenburg: Hanl 2,5, Benes 1,5, Brante 0, Bui 0.

Schott Jena II: Vlakuska 1,5, Schädlich 0, Bradei 2,5, Fiodarau 2,5.