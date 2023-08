Danstedt - Es ist über 1000 Jahre alt. Aber es ist jung geblieben: Das hat kleine Örtchen Danstedt zum jüngsten Vereinsfest gezeigt.

Das Dorf gehört seit dem Jahr 2010 zur Gemeinde Nordharz. Mit der Eingemeindung ging einst auch ein Ruck durch die Bürgerschaft, denn es gab zahlreiche Probleme. Die Ortsfeuerwehr hatte nicht mehr genügend Mitstreiter und drohte geschlossen werden zu müssen. Auch dem Kindergarten, so erinnerte sich am Wochenende Ortsbürgermeister Armin Lidke (Bürger für Nordharz), drohte mangels kleiner Besucher das Aus.

Im Sommer 2023 will davon niemand mehr etwas wissen, denn der Ort ist wieder erblüht. Das lag weniger an den kommunalen Verhältnissen, sondern vielmehr an den Menschen selbst. Die Feuerwehr stellte sich unter dem neuen Ortswehrleiter Denis Grabach neu auf und hat inzwischen einen eigenen Förderverein. Es wurde ein Anglerverein gegründet, die Kirche wird saniert und vieles mehr.

Alle Vereine aktiv dabei

All dies spiegelte sich Sonnabend, 26. August, beim Tag der Vereine wider, bei dem sich ein Großteil der Vereine der Öffentlichkeit präsentierte. Und das wiederum lockte die Menschen aus ihren Häusern, zumal das Wetter besser als noch zur Wochenmitte prognostiziert war. Es blieb vor allem trocken.

Kräftige Männer waren schon beim Aufbau der Stationen auf dem Danstedter Zimmerplatz gefragt. Foto: Jörg Niemann

Beim Fest drehte sich viel um die Feuerwehr. Deren Förderverein lud zu einem Wettkampf ein, und die Jugendabteilung startete mittels eines Mitmach-Wettbewerbs eine Werbekampagne. Die Brandschützer wollen die Chance nutzen und im Ort eine Kinderfeuerwehr gründen. Madlen Nerlich und Lea Brestrich wollen diese leiten und Anfang Oktober offiziell ins Leben rufen. Und dafür bietet so ein Vereinsfest eine gute Basis zur Mitgliederwerbung: Noch bevor der Werbestand aufgebaut war, war auch schon der erste Aufnahmeantrag ausgefüllt. Emma Pauline Lippold ist die erste, deren Eltern den Aufnahmeantrag unterschrieben haben.

Eine temporäre neue Haltestelle wurde von den Freunden des Reit- und Fahrvereins installiert. Foto: Jörg Niemann

Anmeldungen sind schon jetzt möglich

Die offizielle „Taufe“ der neuen Kindertruppe ist für den 3. Oktober geplant. „Wir streben eine rund zehn bis zwölf Kinder große Truppe an, die spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt werden soll. Vorrangiges Ziel ist es, den Kleinen ein spannendes Freizeitangebot zu gewährleisten und sie später gut motiviert an die Jugendwehr zu übergeben“, sagte Madlen Nerlich. Wer zum Vereinsfest verhindert war, kann sich ab sofort bei Lea Brestrich und Madlen Nerlich melden. Die Interessenten sollten zwischen sechs und zehn Jahren alt sein.

Einladung zum Denkmalstag am 10. September

Dass ein Vereinsfest in Danstedt auch Veränderungen im Ort mit sich bringen kann, das erfuhren die Einwohner durch den Reit- und Fahrverein. Der bot nämlich Ortsrundfahrten mit dem Kutschwagen an und baute dafür eigens eine mobile Haltestelle auf dem Zimmerplatz auf.

Nächster Höhepunkt im Danstedter Dorfleben ist am Sonntag, 10. September, der Tag des offenes Denkmals. Die Ulrichskirche und die Bockwindmühle haben dann für Besucher geöffnet und für Sonntagmittag ist bereits eine weitere Überraschung angekündigt.