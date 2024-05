Derbysieg und siebter Streich in Folge

garitz/sza. - „Um unsere Siegesserie auf sieben Spiele auszubauen, ist ein Sieg gegen die Reserve von Zerbst Pflicht“, lautete das Vorhaben des Garitzer Trainers Fabian Schmidt vor dem Kreisoberliga-Derby gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst II. Dieses Vorhaben konnte mit dem 2:0 (1:0) auch am Samstag umgesetzt werden.

Nachdem die Garitzer gleich in der ersten Minute durch Maximilian Schulze in Führung gehen konnten, gestaltete sich ihr Spiel sehr offensiv und es ergaben sich einige Torchancen, die leider nicht zu einem weiteren Tor in der ersten Hälfte führten. Dabei krachte ein guter Schuss von Marvin Lüderitz noch an die Torlatte.

Zur Halbzeit mussten die Garitzer Trainer Florian Aderholz leider verletzt auswechseln. „Wir hatten jedoch wir mit vier Wechslern genügend Optionen“, so Fabian Schmidt.

In der zweiten Halbzeit fiel dann das erlösende 2:0 durch Hannes Mielchen in der 68. Minute. „Hannes hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht und ist zusammengefasst einfach eine Bereicherung für uns im Verlaufe der Saison“, lobte ihn sein Spielertrainer.

Zum Ende der Begegnung flachte der Offensivdrang der Garitzer etwas ab. „Wir waren darauf bedacht, die Führung zu verwalten“. Dies klappte und am Ende feierte der SVG den siebten Streich in Folge und bleibt auf dem zweiten Tabellenrang.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft in der Rückrunde. Eine kleine Hoffnung, einen Tabellenplatz nach oben zu klettern, besteht noch. Jedoch müssten wir dazu am 1. Juni gegen Roßlau gewinnen. Das Gleiche gilt für Zerbst II, die gegen Kochstedt einen Sieg holen müssten. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, fügte Fabian Schmidt zu den Möglichkeiten im Saison-Endspurt an.

Garitz: Hemmerling – Eric Metzker, Aderholz (46. Hecht), Segbers, Spuling, Schmidt, Jobs (75. Riehl), Carow (75. Neuhaus), Schulze (90. Leps), Lüderitz, Mielchen.

Zerbst II: Troeder – Franke, Wollgast, Beckmann (33. Hering), Nietsch, Schumann, Baier, Wernicke (65. Bürgel), Tanasi, Berkeci, Ciupek.

SR: Eisfeld (k.A.) - ZS: 40.