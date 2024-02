Gold, zweimal Silber und Rang fünf

gerwisch/MME/SZA. - Wer Lust auf richtig viele Kämpfe verspürte, der hatte am vergangenen Samstag die Möglichkeit, sich so richtig beim „3. Landesmannschafts-Cup Mixed Team“ und der Landesmeisterschaft (LM) U18 und U21 in Gerwisch auszupowern und sein Bestes zu geben. Für die Judokas des PSV Anhalt-Zerbst gingen am Vormittag vier Teilnehmer an den Start. Drei in der Altersklasse der U18 und eine Teilnehmerin in der U21.

Gleich von Beginn an wurde auch das Zuschauen vor Ort oder per Livestream den neugierigen Abteilungs- und Familienmitgliedern ermöglicht.

Gold für Pia Leser

An der LM U18 nahmen Jonas Christ, Paul Jahr und Oskar Peltzer teil. Für Jonas und Paul reichte es nicht ganz bis nach oben auf das Siegerpodest. Beide belegten den zweiten Platz. Pia Leser konnte in der U21 mit Gold glänzen.

Beim „3. Landes-Mannschaftscup Mixed Team“, ausgetragen im Anschluss an die LM, konnten die Zerbster wichtige Erfahrungen sammeln und sich mit starken Gegnern „anlegen“. In der dritten Auflage des Mixed Team-Events traten fünf Mannschaften, darunter die Kampfgemeinschaft Magdeburg, der SV Blau-Rot Pratau, die Kampfgemeinschaft Halle-Harz, das Naumburg Mixed Team und das Zerbster Mixed Team, gegeneinander an.

Jedes Team musste eine Mannschaft in fünf Gewichtsklassen (GWK) der Männer und drei in den GWK der Frauen stellen. Das Zerbster Team wurde von zwei Mädels vom Judo-Jiu-Jitsu Verein Ilsenburg wie auch schon im letzten Jahr verstärkt.

In Runde eins ging es sofort gegen die Kampfgemeinschaft Magdeburg. Hier konnte das Zerbster Mixed Team leider keine Punkte gegen den Favoriten aus Magdeburg holen. Als nächstes ging es gegen die Kampfgemeinschaft Halle-Harz. Auch hier hingen die Trauben sehr hoch, so dass beide Runden mit 8:0 abgegeben wurden.

Nach einer kurzen Pause gingen die Kämpfer in sich und Trainer Mathias Meyer motivierte seine Kämpferinnen und Kämpfer für die nächste Begegnung. Dies fruchtete. So setzten sie sich mit 5:3 (5 gewonnene Kämpfe) gegen Naumburg (Sieger im Jahr 2023) durch.

In der letzten Runde kam es dann zum Duell mit Pratau. Auf der anderen Matte war also nach wie vor in puncto Bronze und Silber alles offen. Ein möglichst hoher Sieg für Pratau würde ihnen für Bronze reichen, ein Sieg für Zerbst würde sicher Bronze für die Anhalter bedeuten oder sogar noch die Chance auf Silber eröffnen - wenn der Sieg nur hoch genug ausfiel.

Und wieder ging es hin und her, so dass es nach vier GWK 2:2 stand. In der folgenden ersten GWK der Frauen ging das Zerbster Mixed Team mit 3:2 in Führung. Doch nun boten die Pratauer noch einmal alles auf. Prautau behielt die Nerven und sicherte sich buchstäblich in den letzten Kämpfen des Tages das 5:3.

Das Zerbster Mixed Team landete damit auf dem fünften Platz in diesem spannenden Turnier, was den Einzelleistungen der „Grünhosen-Kämpfer“ aus Zerbst aber keineswegs gerecht wurde.

In diesem Jahr wird es neben einer Männermannschaft, welche mit Jugendlichen aufgefüllt wird, auch zum ersten Mal eine Frauenmannschaft geben.

„Ein Kampftag wird auch in Zerbst stattfinden. Hier würden wir uns freuen, wenn wir an diesem Tag lautstarke Unterstützung bekommen. Auch ist jeder herzlich bei uns auf der Matte während unserer Trainingszeiten willkommen, der mal im Judo reinschnuppern mag“, lädt Trainer Matthias Meyer alle Interessierten herzlich ein.

Informationen unter: www.facebook.com/judozerbst/?locale=de_DE