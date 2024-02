Im Vier-Punkte-Spiel Gas geben

berlin/sza. - Die Zweite des SKV Rot Weiß Zerbst unterlag beim Tabellendritten SKC Kleeblatt Berlin mit 3:5 (3254:3393) und bleibt weiter am Ende der Tabelle der 2. Bundesliga Ost.

So ganz unzufrieden war SKV-Kapitän Robert Herold mit der knappen Niederlage nicht: „Wir konnten das Spiel über zwei Durchgänge sehr offen gestalten. Aber gegen das für die Bahnverhältnisse sehr starke Berliner Schlusspaar waren wir dann machtlos.“

Das Zerbster Startpaar mit Manuel Wassersleben und Robert Herold errang beide Mannschaftspunkte (MP). Wassersleben besiegte Drache trotz zwei weniger erspielter Kegel (546:548) mit 3:1 Satzpunkten (SP). Herold konnte sich gegen Machaj 3:1 und mit 32 Kegeln klarer durchsetzen (574:542).

In der Mitte teilten sich die MP. Kai Brandt erkämpfte den MP nach SP-Teilung gegen Lischka mit 559:542 Kegeln. Dafür kam Hannes Bräse nicht gut zurecht. Er musste nach 0:4 (513:559) den MP und 46 Holz an den ehemaligen Zerbster Tränkler abgeben.

Schlusspaar zu stark

Es stand 3:1 nach MP und Zerbst lag nur einen Kegel hinten. Doch im Schlusspaar zeigten Käfer (597) und der Tagesbeste Krug (605) ihre Klasse. Da konnten die beiden Zerbster Sebastian Neuber (1:3/536) und Stefan Heckert (0:4/526) nicht mithalten.

Am Ende verbuchten die Gastgeber beide MP und mit 5:3 und einem Plus von 139 Kegeln den Gesamtsieg.

Am Samstag und am 24. Februar stehen zwei wichtige Vier-Punkte-Spiele an. Am Samstag wird das Spiel beim Tabellennachbarn in Langendorf nachgeholt und am 24. Februar erwartet der SKV II dann mit Auerbach/V. den Tabellenachten. Gegen beide Teams hat er nach den jeweiligen 2:6-Niederlagen noch eine Rechnung offen.

„Beide Spiele werden sehr schwer werden, denn die Liga ist sehr ausgeglichen. Es sind beides 50:50-Spiele, wo die Mannschaft mit der besseren Tagesform oder dem Quäntchen Glück gewinnen wird“, blickte Robert Herold voraus. Personell wird es für die Zweite nicht besser. Neben Alex Karl hat sich nun auch Andreas Wienicke krank gemeldet. „Die personelle Misere zieht sich seit dem 3. Spieltag durch und es ist Woche für Woche dasselbe“, beschrieb er seine Sorgen.

„Wir werden trotzdem Gas geben und versuchen, die Punkte mitzunehmen.“