Burg. - Seine zweite Amtszeit verknüpft Henning Preisler eng mit dem Wunsch, nicht noch einmal diese unheilvolle Mischung aus wenig Schlaf und vielen Ungewissheiten erfahren zu müssen. „So etwas wie im November und Dezember braucht niemand beim Burger BC ein zweites Mal“, sagt der 59-Jährige und sofort ist die Erinnerung an den Beinahe-Kollaps des größten Sportvereins in der Kreisstadt wieder präsent. Ende vergangenen Jahres war der Club in finanzielle Schieflage geraten. Dass die drohende Insolvenz durch den Verkauf der Sporthalle und nicht zuletzt dank der Spendenbereitschaft der 300 Mitglieder, Sponsoren und Förderer abgewendet wurde, durfte als kleines vorweihnachtliches Wunder gelten. „Die Fortsetzung des wirtschaftlichen Konsolidierungsprozesses steht auch künftig ganz oben auf unserer Aufgabenliste“, erklärt der alte und neue Vorstandsvorsitzende des BBC 08.

Einer, der sich durch den Hilferuf des Vereins zur Unterstützung gezwungen sah, ist Klaus-Peter Weihrauch. Vor zwei Jahren hat es den selbstständigen Bauunternehmer in die Gemeinde Elbe-Parey verschlagen. Helfen liegt dem 66-Jährigen dabei quasi im Blut. Seit 2012 engagiert er sich zusammen mit seiner Frau Janna im Kolibri e.V., einem Verein der deutschlandweit krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt. „Da ich von Haus aus auch Fußballer bin, habe ich eine Mail geschrieben und gefragt, wie man helfen kann.“ Und weil es mit einer Einmalspende in Höhe von 10.000 Euro nicht getan sein sollte, engagiert sich Weihrauch so auch für die kommenden zwei Jahre als Vorstandsmitglied im Bereich Wirtschaft und Sponsoring.

Als zweites neues Gesicht wählten die BBC-Mitglieder auf der jüngsten Versammlung Fabian-Lukas Riemann in die Vereinsspitze. Acht Jahre lang durchlief der Vollblutfußballer die Nachwuchsabteilung des Clubs. Seit der Saison 2022/23 ist der 25-Jährige fester Bestandteil der ersten Männermannschaft, die in der Landesklasse 2 spielt. Gemeinsam mit Xaver Parpart trainiert er zudem die U9 und engagiert sich ab sofort im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Diana Breitenstein (Schatzmeisterin, stellvertretende Vorsitzende), Stephan Geserick (Sportvorstand) und Lucas Marquardt (Marketing) gehen wie Preisler in ihre zweite Amtsperiode. Der Vorstandschef sagt mit hörbarer Zufriedenheit: „Nach der dreiköpfigen Kompromisslösung sind jetzt auch alle Ämter satzungskonform besetzt.“

Entsprechende „Manpower“ braucht es dann auch für die Verwirklichung eines seit längerem gehegten Vorhabens: Das in die Jahre gekommene Sozialgebäude soll von Grund auf neu entstehen. Die entsprechende Vorplanung ist bereits gestartet. Auch der Architekt hat sich bereits auf dem Gelände umgesehen. Im nächsten Schritt soll am 26. April die untere Baubehörde bei einem Vor-Ort-Termin ins Boot geholt werden. Und wenn alles nach Plan verläuft, rücken bereits im Juni die Bagger an, um das marode zweistöckige Gebäude aus den 1950er-Jahren dem Erdboden gleichzumachen.

An gleicher Stelle soll dann ein zeitgemäßer Nachfolger das Parkstadion wieder zu einem Schmuckkästchen aufwerten. „Komplett in Holzbauweise, mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe“, skizziert Weihrauch. Zwar seien nach dem Beinahe-Desaster im Vorjahr vorerst keine großen finanziellen Sprünge möglich, doch entsprechend der energieeffizienten Bauweise öffnet sich der eine oder andere Fördertopf. Schatzmeisterin Breitenstein erklärt: „Auch bei der UEFA haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt, warten aber noch auf Rückantwort.“

Dass der BBC eines Tages in die Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs vordringt, ist zwar etwas weit hergeholt. Doch bei aller Demut ob der Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit denkt man in Burg zukunftsorientiert, wie der Vorstandschef klarstellt: „Man muss nur den Blick auf den Nachwuchs lenken, wo der Zulauf immer größer wird. Wir sehen es als unsere Pflicht an, den Kindern etwas Gutes zu hinterlassen.“