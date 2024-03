zerbst. - Am vergangenen Wochenende fand beim Polizeisportverein Anhalt-Zerbst ein Lehrgang der Kampfkünste statt. Die Abteilung Karate lud hierzu drei Gasttrainer aus dem Osaka Karate Verein aus Lüneburg ein. Frank Carmichael (6. Dan Wado-Ryu und 1. Dan in Aikido und Kyusho) betreibt seit fast 50 Jahren Karate und es war ein Gewinn, ihn als Gasttrainer begrüßen zu dürfen, denn so konnte nicht nur im Karate trainiert, sondern auch die Kampfkunst Aikido kennengelernt werden. Hier geht es darum, die Kraft des Angreifers umzuleiten und es so zu verhindern, dass eine Verletzung erfolgt. Dabei werden bestimmte Ausweich-, Halte- und Wurftechniken angewandt.

Neben dem führte Frank Carmichael in die Kampfkunst des Kyu-sho ein. Einfach beschrieben „geht man sich hierbei auf die Nerven“. Trainiert wird, den Angreifer durch Manipulation der Vitalpunkte im Körper zu einer Reaktion zu zwingen oder entsprechende Schmerzen hervorzurufen.

Sarah Zayour und Marcus Schock, beide Träger des 2. Dan im Wado-Ryu, sind seit vielen Jahren erfahrene Wettkämpfer im Bereich Kumite. Beide Trainer übten mit den Karatekindern die wichtigsten Techniken des Kumite und führten sie in die Regeln des Wettkampfes ein.

Am Ende des Tages konnten die Kinder dieses Wissen in einem kleinen Turnier „Spaß am Kämpfen“ anwenden. Auch die Erwachsenen nahmen nach Abschluss ihres Trainings daran teil. Für viele Kinder und Erwachsene war es das erste Mal, dass sie überhaupt auf einer Wettkampffläche standen. Die Teilnehmer, die in je eine Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppe eingeteilt wurden, wurden durch Sarah und Marcus professionell durch das Turnier geführt.

Nach dem gemeinsamen Abendessen konnten sich die drei Erstplatzierten in der jeweiligen Gruppe über die Verleihung einer Medaille freuen.

Jan Trinks, der vor zwei Wochen noch ganz knapp an der Goldmedaille vorbei kämpfte, konnte hier gleich zweimal Gold entgegennehmen. Sowohl in der Jugend-, als auch in der Erwachsenengruppe setzte er sich gegen alle durch und erreichte Platz 1.

Der Tag klang mit einem gemeinsamen Abend mit den Eltern aus. Neben Pizza gab es auch noch frisches Popcorn, was die Kinder sich bei einem Film schmecken ließen.

Am Sonntag wurden unter der Leitung von Frank Carmichael vier Grundtechniken bis ins Detail auseinandergenommen und geübt. Auch im Bereich Partnerübungen wurde trainiert, wobei hier auf jede Graduierung eingegangen wurde. Auch die Kinder trainierten nochmal fleißig. Neben vielen Spielen, in denen den Kindern schon etliche sportliche Herausforderungen gestellt wurden, trainierten sie Fuß- und Fausttechniken. Am Ende durften die Kinder ihr Können bei verschiedenen Bruchtests selbst ausprobieren.

Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen freuen sich bereits jetzt, das Trainergespann im Juni beim traditionellen Sommerlager im Heimatverein der Gasttrainer in Lüneburg wiederzusehen.

Das Trainerteam bedankte sich bei den vielen fleißigen Helfern im Hintergrund, die wieder einmal ein wunderbares Buffet hergerichtet haben und mit tatkräftiger Unterstützung für einen erfolgreichen Lehrgang gesorgt haben.