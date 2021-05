Vereinsleben Mehr Corona-Lockerungen für Sportvereine in Zerbst

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Freitag mit der 12. Landesverordnung neue Freiräume für das Sporttreiben in den Vereinen bei Inzidenzwerten unter 100 geschaffen. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100, gelten für den jeweiligen Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt neue Regelungen.