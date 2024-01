Pflichtaufgabe daheim erfüllt

zerbst. - Die Form stimmt. Die Spitzenkegler des SKV Rot Weiß Zerbst bleiben eine Woche vor dem Champions League-Kracher beim Weltpokalsieger KK Neumarkt (ITA) in der Bundesliga absolut auf Kurs. Gegen teils überforderte Gäste vom bisher punktlosen Aufsteiger aus Plankstadt fuhren die Zerbster im heimischen „Stadtwerke Kegelsportcenter“ einen 8:0-Kantersieg bei sage und schreibe 524 Kegeln Vorsprung (4107:3583) ein.

Gleich von Beginn an bewiesen die Rot-Weißen ihren Willen, das Ziel und die Vorgabe des Trainers Martin Herold, „keinen Mannschaftspunkt abzugeben“, zu erfüllen. Der Tagesbeste Christian Wilke überzeugte mit 711 Kegeln einmal mehr und Michael Reiter (672) stand ihm nur auf einer seiner vier Bahnen etwas nach. Beide entschieden das Spiel bereits mit über 190 Pluskegeln.

Da auch die anderen Zerbster Spieler auf Top-Niveau agierten, blieben die Gäste in jedem Duell chancenlos. Einzig Daniel Zirnstein (656) konnte gegen den Zerbster Youngster Tim Brachtel (677) zwei Bahnen gewinnen. Knapp an der 700er Marke scheiterten Kapitän Timo Hoffmann (698) und Marcus Gerdau (694). Auch Igor Kovacic (655) brachte ein ordentliches Ergebnis ein.

„Das war mit den über 4100 Kegeln schon eine sehr gute geschlossene Teamleistung über alle sechs Spieler“, meinte Trainer Herold nach dem Spiel. „Auch mit dem Fokus auf das Champions League-Spiel in der kommenden Woche war es wichtig, hier in der Breite zu überzeugen.“ Mit Blick auf die Meisterschaft gab er vielsagend an: „Jeder Spieltag, der so verläuft wie dieser, bringt uns unserem großen Ziel Titelverteidigung ein gutes Stück näher.“

Und da steckt natürlich viel Wahrheit drin. Denn obwohl der ärgste Verfolger Raindorf ebenfalls klar gegen Mörfelden gewann, bleibt der Vorsprung auf die Oberpfälzer bei vier Punkten und mittlerweile 14 Mannschaftspunkten. Bamberg und Hallbergmoos festigten ihre Plätze dahinter mit Auswärtssiegen in Schwabsberg und Wernburg. Markranstädt, in zwei Wochen der nächste Zerbster Bundesliga-Gegner, entfernte sich mit einem etwas überraschenden Heimsieg gegen Breitengüßbach etwas aus der Abstiegszone.

Die Zerbster Spitzenkegler liegen in der Bundesliga nach dem Kantersieg vom Samstag weiter voll auf Kurs. Jetzt hoffen Sie, bis zum kommenden Sonnabend alle Spieler wieder fit zu haben für das „sicher völlig andere Spiel in Neumarkt“, so Herold abschließend. Die Form stimmt.