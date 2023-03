Der TSV RW Zerbst, im Bild mit Max Schröter (im Hintergrund), Carsten Kosel (2.v.l.) und Torben Fischer (r.), warf gegen den Tabellenführer 1. FSV Nienburg alles in die Waagschale, am Ende gingen beim 1:1-Remis nicht alle Wünsche in Erfüllung.

Fotos: PAK