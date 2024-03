Stolz auf das bisher Erreichte

zerbst/sza. - Am vergangenen Freitag hatte der SKV Rot-Weiß Zerbst alle seine Mitglieder zur Jahresversammlung eingeladen. Dabei legte Präsident Lothar Müller Rechenschaft über das Sport- und Geschäftsjahr 2023 ab.

Es war kein einfaches Jahr für den kleinen Sportverein, denn mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus folgenden enormen Preissteigerungen für Strom, Gas und Treibstoffe wurde der Verein erneut schwer belastet. Positiv war, dass durch den LSB und das Sportministerium Energiehilfen als Billigkeitsleistungen zur Abmilderung der hohen Energiekosten nach Antrag zur Verfügung gestellt wurden, die eine verhältnismäßige Entlastung darstellten.

Der 100 Mitglieder zählende Verein kann 25 Jahre nach seiner Gründung am 19.2.1999 eine unglaubliche Bilanz verweisen. So bestätigte der dritte Platz beim Weltpokal im Oktober 2023 im serbischen Apatin erneut die herausragende internationale Stellung in Europa.

Die Mannschafts-WM im Mai 2023 in Varazdin/Kroatien an dem sechs Zerbster Spieler - vier für Deutschland und zwei für Serbien - sowie ein Trainer teilnahmen, brachten mit dem Vize-Weltmeistertitel für Deutschland wieder einen beachtlichen Erfolg.

Der erhoffte Titel blieb nach dem grandiosen Sieg im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Serbien leider aus.

Ebenso erfreulich ist der 3. Platz bei der Sportlerumfrage der Sportjournalisten zur Mannschaft des Jahres in Sachsen-Anhalt 2023, wo die SCM-Handballer und die Floorballer aus Weißenfels die Plätze 1 und 2 belegten.

Grandiose Saison

Die 1. Männermannschaft errang in der abgelaufenen Saison alle möglichen Mannschaftstitel, die Champions League, den Weltpokal, die Meisterschaft und den DKBC-Pokal. Höhepunkt war der fünfte Champions League-Titel, der in Graz/Österreich errungen wurde.

Auch bei den Deutschen Einzelmeisterschaften trumpfte der SKV auf. Timo Hoffmann holte den Titel und Manuel Weiß wurde Zweiter. Die 2. Männer kämpfen nach massiven personellen Problemen noch hart um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Ost.

Die Frauenmannschaft hat in der 1. Bundesliga bisher doch angenehm überrascht. Ob der Klassenerhalt noch erreicht werden kann, ist offen.

Der SKV III kämpfte in der Kreisoberliga ABI mit erheblichen Personalproblemen und konnte nur durch die Unterstützung der Jugendabteilung und der Frauenmannschaft den Spielbetrieb durchführen, wobei die Sonderregelungen des Kreisverbandes den Ausschlag gaben.

Die Platzierungen bei den Landeseinzelmeisterschaften mit den Titeln von Tanja Dayß, Christine Neuendorf und Alex Karl sicherten die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in München im Juni. Zuvor konnte auch Christel Klang mit ihrem zweiten Platz bei der LEM die Teilnahme an der DM sichern. Auch der dritte Platz von Maria Wassersleben bei den LEM ist lobenswert.

Die Nachwuchsarbeit hat sich gegenüber den Vorjahren sehr gut weiterentwickelt. Durch den regelmäßigen Trainingsbetrieb wurde auch die Qualität wesentlich verbessert. Sehr gefreut hat sich der Verein über die jüngsten Erfolge bei den Kreis- und Landesmeisterschaften. Die U14 wurde Kreismeister und auch die U18 konnte diesen Titel vorzeitig sichern. „Die Nachwuchsentwicklung wird eine existenzielle Bedeutung erlangen und alle Verantwortlichen des Vereins sind hier gefordert, aber auch alle Mitglieder sollten sich, ja müssen sich einbringen“, so Müller, der Patrick Dolch und seinem Team für die Sicherung des Spiel- und Trainingsbetriebes dankte.

Der SKV hat in den 25 Jahren seines Bestehens Unglaubliches für Zerbst, für die Region, für Sachsen-Anhalt und für den Deutschen Kegler Bund geleistet. 43 große Titel haben den Verein im Männerbereich zum erfolgreichsten Verein in Sachsen-Anhalt, in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa werden lassen. Abschließend wurde Andreas Scherz, der die SKV-Chronik auf den neusten Stand gebracht hat, geehrt.

Präsident Lothar Müller bedankte sich bei allen Vorstandskollegen, Kassenprüfern und Mannschaftsleitern sowie bei allen verantwortlichen der Teams von Andreas Förster, Martin und Robert Herold, Timo Hoffmann über Dieter Engelhardt und Patrick Dolch bis zu Anja Heydrich für die konstruktive Zusammenarbeit untereinander und das Engagement im Verein.

Abschließend richtete der Präsident auch seinen Dank an die Sponsoren und Förderer, „die dem Unternehmen SKV immer wieder neues Leben einhauchen“.