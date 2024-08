Rechte Gruppierungen wollen gegen den Christopher Street Day in Magdeburg protestieren.

Magdeburg. - Mit bis zu 8000 Menschen will Magdeburg am Samstag den Christopher Street Day feiern. 13 Uhr soll die Demo am Alten Markt starten. Rechte Gruppierungen wollen dagegen halten und sind ebenfalls in Magdeburg vor Ort.

Circa 250 Personen haben sich am Bahnhof Neustadt in Magdeburg zum Protest gegen den CSD eingefunden. Foto: Thomas Schulz

Sie befinden sich hinter Polizeigittern. Auch Gegenprotest ist vor Ort. Die Kundgebungen zum Christopher Street Day beginnen um 12 Uhr am Alten Markt in Magdeburg.