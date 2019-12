Wird vor dem Rennen in Abu Dhabi vom Renault-Team verabschiedet: Nico Hülkenberg (M). Foto: Luca Bruno/AP/dpa Luca Bruno

Abu Dhabi (dpa) - Für Nico Hülkenberg hat es kein Happy End in der Formel 1 gegeben. Der Renault-Pilot ist in der Schlussphase seines vorerst letzten Grand Prix noch aus den Punkterängen gerutscht.

"Mir war schon klar, dass das am Ende dünn wird", meinte der 32-Jährige nach seinem zwölften Platz in Abu Dhabi. Auf der letzten Runde musste Hülkenberg noch Rivalen passieren lassen und blieb auch in seinem 177. Grand Prix klar ohne Podestplatz. Diese Frustserie hat er exklusiv. "Nico, es waren großartige drei Jahre. Danke dir vielmals", funkte der Kommandostand trotzdem.

Schon vor dem Finale war Hülkenberg von seinem Team originell verabschiedet worden. Die Angestellten des Rennstalls bildeten ein Spalier, bevor der deutsche Pilot in die Garage ging. Auf der Startaufstellung vor dem letzten Grand Prix zog sich die Crew Perücken über und imitierte beim gemeinsamen Abschiedsfoto den blonden Piloten zumindest äußerlich.

"Ich war immer froh, dass ich ins Auto einsteigen konnte, da hatte ich keinen, der vor meinem Gesicht steht", resümierte der Emmericher seine Formel-1-Zeit seit dem Einstieg 2010. Hülkenberg muss Ende dieser Saison bei Renault nach drei Jahren gehen. Ihn ersetzt der Franzose Esteban Ocon. Hülkenberg hat noch keine Zukunftspläne. "In der Regel weiß ich nicht, wo ich in drei Tagen bin", meinte er.

"Wir hatten so viele großartige Rennen zusammen, aber die Geschichtsbücher werden ihm nicht gerecht", sagte sein Renningenieur Mark Slade. "Es war eine Freude mit ihm zu arbeiten."

