Alzira (dpa) - Die Münchnerin Sophia Flörsch startet in dieser Saison in der Formel 3. Die 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag beim spanischen Team Campos Racing.

Wie der Rennstall mitteilte, fährt sie an der Seite der Teamkollegen Alex Peroni und Alessio Deledda. Der Formel-3-Auftakt findet vom 20. bis zum 22. März in Bahrain statt.

Flörsch war in der vergangenen Saison in der Formula Regional European Championship aktiv. Künftig tritt sie im Rahmenprogramm der Formel 1 auf. In der Formel 3 fährt auch David Schumacher (Charouz), sein Cousin Mick Schumacher (Prema) ist weiter in der Formel 2 aktiv. Flörsch überstand Mitte November 2018 in Macao einen schweren Unfall und brach sich den siebten Halswirbel.

