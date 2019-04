Ozzy Osbourne ist wieder voller Tatendrang: Nach überstandener Lungenentzündung will die Hardrock-Ikone live wieder voll einsteigen.

London (dpa) - Die britische Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne ("Crazy Train") wird die wegen einer Lungenentzündung abgesagten Konzerte im Frühjahr 2020 nachholen. Das gab der 70 Jahre alte Sänger am Montag bekannt.

Im Februar und März wird er auch fünf Deutschland-Konzerte in Dortmund, Berlin, Hamburg, München und Mannheim geben. Im Vorprogramm wird wie ursprünglich geplant die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest auftreten.

"Ich freue mich wirklich darauf, für diese Konzerte wieder nach Europa zu kommen", sagte Osbourne auf seiner Website. "Danke an alle Fans, die Geduld mit mir gehabt haben und gewartet haben, dass die neuen Termine verkündet werden. Ich kann es nicht abwarten, euch im nächsten Jahr zu sehen."

Osbourne hatte im Januar mitgeteilt, er müsse die europäische Etappe der "No More Tours 2" auf ärztliche Anweisung hin verschieben. Es sei eine schwere Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert worden. Kurz darauf hatte er auch Termine in Australien, Neuseeland und Japan abgesagt. Laut seiner Ehefrau Sharon Osbourne verbrachte er zur Erholung einige Zeit im Krankenhaus.

