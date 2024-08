Was geht in Sachsen-Anhalt?

die letzten Ferientage stellen Kinder und Eltern vor ganz unterschiedliche Dilemma. Erstere - zumindest die meisten - blicken dem Ende des schönen Schlendrians und dem Beginn des harten und entbehrungsreichen Schulalltags mit zunehmender Trauer entgegen.

Die Erwachsenen müssen noch ganz dringend alles Wichtige für die Rückkehr in den Unterricht besorgen. Schließlich gibt es insbesondere in den unteren Klassen oft lange und detaillierte Listen, was in Mappe oder Rucksack sein soll. Der Umschlag dieser Größe und der Hefter jener Farbe werden dann meist erst - ganz ähnlich wie bei den Weihnachtsgeschenken - auf den letzten Drücker besorgt. Schließlich soll es gleich am ersten Schultag keine Klagen geben.

Der aufopferungsvolle Einsatz um den rechtzeitigen Erwerb von Füller und Farben ist dem Nachwuchs dabei allerdings herzlich egal. Ein letzter Tipp: Nicht erst am Abend vorher in die Mappe schauen - nicht, dass dort noch ein Apfel von vor den Ferien leise vor sich hinmodert ...

Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder: 7, 9 ,12, 15 und 19 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir das Buch „Artgerecht – Das andere Schulkinder-Buch“, von Nicola Schmidt. Also, los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Am Sonnabend feiern die ABC-Schützen in Sachsen-Anhalt ihren ersten Schultag - am Montag, 5. August startet alle anderen Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr. Klar gibt es zu diesem Anlass viele interessante Themen und Tipps von uns:

Der Schulanfang verändert das Familienleben extrem. (Foto: imago/imagebroker)

Schulanfang in Sachsen-Anhalt: Die Schulbesorgungen, stellen Eltern jedes Jahr aufs Neue vor eine Herausforderung. Oft kosten sie viel Zeit, Nerven und Geld. Wie sie es sich einfacher machen und wo sie sparen können.

Teure Einschulung: Kosten bis in die 2.000 Euro? Wir haben zusammengerechnet, wie viel Familien in Magdeburg und Halle im vergangenen Jahr für den Start ihrer Abc-Schützen zahlten.

„Fullservice-Parenting“ für schlecht gelaunte Kinder: Wenn Kinder in die Schule kommen, wird das Leben als Eltern nicht unbedingt leichter. Das Wichtigste für Schulkind-Eltern weiß Erziehungsexpertin Nicola Schmidt.

Tradition der Zuckertüte: Die Tradition der Schultüte in Deutschland reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Sogar ins Ausland hat es der Zuckertütenbrauch geschafft. Was dahinter steckt.

Der Schulanfang steht vor der Tür: Wie wäre es da mit Buchstaben zum Naschen? Das gibt's! Food-Bloggerin Mareike Pucka hat sich eine süße Idee zur Einschulung überlegt. Ihre quadratischen Plätzchen tragen Buchstaben und erinnern an das beliebte Scrabble-Spiel, um Wörter zu bilden. Hier geht's zum Rezept, das zum Nachbacken einlädt.

Der Blick ins Portemonnaie: Die Inflation scheint sich nun auch auf die Einschulungen auszuwirken. Eltern müssen für ihre Kleinen immer tiefer in die Tasche greifen. Welche Kosten kommen auf die Familien zu?

Erste Krisen nach der Einschulung: Endlich Schulkind sein! Viele Kinder freuen sich darauf. Doch nicht selten lässt nach den ersten Wochen in der Schule die Lust nach. Wie Eltern damit umgehen können und welche Routinen hilfreich sind.

Wie Erstklässler Schulfreunde finden: Damit Schulanfängern nicht nach ein paar Wochen die Lust am Lernen vergeht, sind Freundschaften ganz wichtig. So können Eltern unterstützen.

Regelmäßig und bedingungslos: Ein guter Zeitpunkt zum Start des Taschengeldes ist zum Ende der Kindergartenzeit. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Lehr­kräf­te ge­sucht: Sach­sen-An­halt schreibt 535 Stel­len für Lehr­kräf­te – auch im Sei­ten­ein­stieg – aus.

Tipps für Eltern rund ums Taschengeld: Eine Verbindung zum Geld bekommen und Haushalten lernen. Das ist ein Zweck von Taschengeld für Kinder. Eine Expertin erklärt: Ab wann, wie viel, wie oft? UND: Warum Eltern ihrem Kind nicht immer Geld zustecken sollen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Luisa (5) möchte noch einiges lernen:

„Ich kann noch keine Schleife, deswegen bindet Mama meine Füße zu.“ Luisa (5)

Stiftung Warentest: Kinderanhänger fürs Fahrrad: Beim Kauf ist auf einiges zu achten, manches aber kann man nicht selbst prüfen. Tipps für sicheren Fahrspaß.

Auftrieb im Wasser: Schwimmflügel und Co. helfen Kindern beim Schwimmenlernen. Die Stiftung Warentest hat geprüft, wie sicher sie sind – und ob sie gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.

Was bei Insektenstichen hilft: Mücken, Bienen, Wespen – ihre Stiche sind lästig oder schmerzhaft. Welche Hausmittel Linderung schaffen: Spucke ist gut, Zwiebeln sind es nicht.

6,3 Millionen Euro für die neue Kita: Mädchen und Jungen aus dem „Oranienbaumer Spielgarten“ im Landkreis Wittenberg malen, was sie sich für ihre neue Kindertagesstätte wünschen.

Antworten auf offene Fragen zu Magdeburger Schulneubau: Rund 70 Millionen Euro soll der neue Schulkomplex für die IGS „Willy Brandt“ am Uni kosten. Was taugt der Plan? Hier einige Antworten zu strittigen Punkten.

Alternative zur Jugendweihe: Lebenswende mit Rekordzahlen in Halle

Kreativer Spielplatz: Sechs Meter hohe Wildgans zum toben und klettern auf dem Arendsee. Wann es soweit ist.

Dessau-Roßlau fehlen Hortplätze: Frust der Eltern wächst vor dem Start in das neue Schuljahr. Und jetzt?

Endspurt vor dem Schulstart: Diese Bauarbeiten laufen derzeit in Bernburgs Grundschulen.

Ortsbürgermeister Jens Brünnel hat den neuen Spielplatz in Sietzsch schon erkundet. Am 10. August öffnet er für alle. (Foto: Luisa König)

Neuer Spielplatz bei Landsberg (Saalekreis): Am 10. August wird der neue Spielplatz in Sietzsch eröffnet. Ortsbürgermeister Jens Brünnel erzählt, was noch geplant ist und welche Vorteile der Neubau mit sich bringt.

Nordbad in Halle bekommt eine Mega-Rutsche: Ab September wird das Nordbad in Halle bis Sommer 2025 modernisiert. Was geplant ist.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Was geht in Mitteldeutschland in den Sommerferien? Workshops und Touren laden in den großen Ferien zum Ausprobieren und Hingucken ein. Hier kommen Tipps für für die letzten Ferientage in Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Unbedingt nochmal Eis essen: Wir haben gefragt, wo ihr in Magdeburg und Halle am liebsten Eis esst. Verlinkt sind eure drei Favoriten :)

Arschbomen-Contest, Wasserlauf, Taufe: Im Erlebnisbad „Saaleperle“ im Bernburger Stadtteil Neuborna wird am Samstag, 3. August, Neptunfest gefeiert. Was die Besucher alles erwartet.

DJs, Umzug, Majestäten: Hüttenrode im im Landkreis Harz feiert vier Tage den Grasedanz. Volksfeststimmung vom 2. bis 5. August, was der Harzklub alles für Familien seine Gäste vorbereitet hat.

Mit Händel-junior auf Entdeckungsreise im Händel-Haus

Am Samstag, dem 3. August, bietet das Händel-Haus in Halle um 15 Uhr das Kinder-Angebot „Entdeckungen im Klanglabor“ an. Hier werden die Kinder und ihre begleitenden Erwachsenen auf eine Entdeckungsreise in die Entstehung der Klänge und Musik mitgenommen. „Wir wollen den Schall und die Resonanz sichtbar machen, wir wollen erkunden, wie unterschiedlich Materialien klingen und welchen Einfluss Länge und Größe auf die Tonhöhe haben – spannend!“, so Museumspädagoge Hagen Jahn.

Datum: 3. August 2024, 15 Uhr, Händel-Haus, Treffpunkt: Museumskasse – Voranmeldung unter Tel.: 0345 500 90-103 oder E-Mail: ticket@haendelhaus.de

Der Aquapark auf der Goitzsche ist täglich geöffnet. (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Eine abenteuerliche Abkühlung an heißen Tagen gefällig? Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Tierpark in Köthen wird 140 Jahre alt: Am 10. August wird das gebührend gefeiert. Wer mit einem Besuch nicht so lange warten will, kann sich freuen – der Tierpark Köthen hat neue Stars: Riesenkaninchen. Warum die Super-Mümmler aber noch nicht gestreichelt werden dürfen.

Frohes Verirren! Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg geht in die zweite Runde: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Hightech-Dinos in Halle: Eine Familie aus der Nähe von Schwerin lässt mit moderner Technik T-Rex und Co. zum Leben erwachen. Bis zum 4. August ist die Saurier-Show mit 50 Urzeit-Riesen in Halle zu sehen.

Kendama, Spikeball, Kubb: Wer über die Peißnitz in Halle schlendert, kommt ganz sicher ins Staunen. Überall wird irgendwas gespielt. Aber was eigentlich? Wer kennt Kendama, Spikeball oder Kubb? Auch Calisthenics gilt als Trendsport. Die Redaktion hat sich das alles mal erklären lassen...

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Im Herzen der Rübeländer Baumannshöhle begeben sich die Zuschauer auf "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" (nach Jules Verne). (Foto: Veranstalter)

"Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" in der Rübeländer Baumannshöhle

23. Mai 1863: Der Hamburger Geologie-Professor Otto Steinbrock entdeckt in dem uralten isländischen Buch seines Studenten Alexander von Humboldt ein vergilbtes Pergament mit rätselhaften Schriftzeichen und offenbar unglaublichem Inhalt: "Steig hinab in den Krater des Sneffels Jökull und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen..."

Unglaublich! Und doch läßt er sich von Alexander überzeugen, gemeinsam dieses gefährliche Abenteuer anzugehen.

Was die beiden auf ihrer Reise erwartet, können Groß und Klein nun miterleben! Die gemeinsame "Reise zum Mittelpunkt der Erde” beginnt genau hier: tief unter der Erde, im Herzen der Harzer Hoehlen.

Datum: 1. und 3. August 2024, je 16.30 Uhr, Rübeländer Baumannshöhle

Ferienzeit in der KinderDomBauhütte

Die KinderDomBauhütte Naumburg lädt auch noch in der letzten Ferienwoche zu verschiedenen Aktionen ein. Die Kinder tauchen dabei in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des

13. Jahrhunderts ein. Sie erkunden zunächst Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren und schlüpfen dann selbst in die Rollen von Handwerkerinnen und Handwerker. Für alle Aktionen ist eine Anmeldung beim Besucherservice erforderlich.

Dino-Zug in Lützen

Das Kindertheaterstück "Der Zug der Dinos" macht in Lützen (Burgenlandkreis) Halt. Alle Dino-Fans ab zwei Jahren können bei dem Puppentheater auf ihre Kosten kommen. Das Stück wird noch bis zum 4. August täglich 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr aufgeführt. Tickets gibt es vor Ort auf dem Festplatz Am Schwanenteich in Lützen. Weitere Infos unter der Telefonnummer: 01773 528 322.

Grillabende für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Datum: Die nächsten Treffen finden am 27. August, 22. Oktober und

17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter geburtshilfe@uk-halle.de notwendig.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch von Nicola Schmidt „Artgerecht – Das andere Schulkinder-Buch“

„Wenn wir den Anfang der Schulzeit gut begleiten, können wir da alle langsam hineinwachsen“, sagt Nicola Schmidt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin. In ihrem Artgerecht-Projekt schult sie Eltern und Fachkräfte zur kindlichen Entwicklung und zu Fragen der Nachhaltigkeit. Passend dazu hat sie nun ein Buch veröffentlicht.

Das Buchcover zu "Ar´tgerecht" Foto: Verlag

Wenn Kinder in die Schule kommen, wird das Leben als Eltern nicht unbedingt leichter. Das Wichtigste für Schulkind-Eltern weiß Erziehungsexpertin Nicola Schmidt. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit und ihren Büchern mit der Frage, was für Kinder artgerecht ist. Jetzt hat sie ein Artgerecht-Schulbuch geschrieben.

"Nicola Schmidt, „Artgerecht – Das andere Schulkinder-Buch“, Kösel Verlag, 320 Seiten, 22 Euro

Wir verlosen „Artgerecht – Das andere Schulkinder-Buch“. Möchten Sie gewinnen? Dann schreiben Sie bis zum

7. August eine E-Mail mit dem Betreff „Schule“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen einen guten Start ins (neue) Schuljahr,

herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke.