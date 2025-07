Was geht in Sachsen-Anhalt?

das Thema Essen ist im Dialog zwischen Eltern und Kindern ein Dauerbrenner. Nicht nur, dass die Kleinen bei uns ständig Hunger haben und vor allem nach der Kita reinhauen wie zehn Förster, nein, sie werden auch immer wählerischer.



Wird dann gekocht, muss die Speise höchsten Ansprüchen genügen. Und damit meine ich nicht Kochkünste an sich. Denn leider setzt hier die Kita und das dortige Mittagessen die Maßstäbe. Nudeln mit Wurst müssen genau so schmecken wie dort und auch beim Klassiker „Eier mit Senfsoße“ wurde es schwierig. Eigenen Aussagen der Jungs zufolge, ein absolutes „Lieblingsessen“.



Nun machte ich den Fehler, in die Senfsoße tatsächlich ein wenig (!) Senf reinzumachen. Da war was los. Wie konnte ich es wagen. „Schmeckt nicht wie in der Kita“. Die arg verdünnte Variante, die nach nichts schmeckte, traf dann eher den Nerv. Ich blieb verstört zurück und frage mich nicht nur hier: Welche Geheim-Rezepte haben die in der Kita nur...?

Ich bin Joel Stubert und habe zwei Jungs, 4 und 6 Jahre alt.

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Diese Woche verlosen wir das erste Buch übers Freundefinden für Gen Z und Millenials "Alles, was du übers Freundefinden wissen musst" von Felix Wunnike.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Neuer Bildungsminister für Sachsen-Anhalt: In Halle hat Jan Riedel eine Schule aufgebaut - in Magdeburg soll er nun als Nachfolger der entlassenen Bildungsministerin Eva Feußner Ruhe in die Klassenzimmer bringen. So lief der Wechsel.

Schließungen und Entlassungen: Die Kita-Krise in Sachsen-Anhalt verschärft sich im Wochentakt. Bei Eltern und Erziehern steigt die Verunsicherung.

Gleichberechtigung im Haushalt: Eine aktuelle Studie zeigt: Ist die Hausarbeit ungleich verteilt, ziehen Frauen eine Trennung in Betracht. Wie Paare aus der Falle ungleicher Rollenverteilung entkommen.

Forschung zu Schreibabys: Ist ein Baby ein kleiner Schreihals oder schläft es kaum? Aktuelle Zwillingsforschung zeigt: Die Gene des Kindes spielen eine viel größere Rolle, als viele annehmen. Warum diese Erkenntnis für Eltern eine große Erleichterung sein kann.

Beliebte DDR-Vornamen: Trotz Mauer und Grenzen wollten Eltern moderne und westliche Namen vergeben. Welche Namen besonders beliebt waren.

Wutanfälle bei Kindern verstehen: Das Kind schreit, tobt und weint und Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Eine renommierte Familienexpertin verrät ihre besten Strategien, damit Kind und Eltern entspannt aus dem emotionalen Chaos findet. Das letzte Geheimnis überrascht.

Wann ist ein Kind alt genug für ein Handy? Experten geben Tipps. Foto: DPA

Smartphone und Medienerziehung: Tippen, surfen, streamen – viele Kinder wünschen sich früh ein eigenes Smartphone. Doch Medienprofis sagen: Nicht das Alter entscheidet allein. Welche Reifezeichen wirklich zählen, welche Tests helfen – und welche Technik Eltern vorher einrichten sollten.

Sexueller Missbrauch im Netz: Er täuschte Liebe oder Freundschaft vor, um an Sex-Bilder zu kommen. Das jüngste Kind war zwei Jahre alt. Jetzt steht der 34-jährige aus Halle vor Gericht – und wendet sich an eine Mutter.

Erstes Kennenlernen: Daniel Selent fängt an der Gemeinschaftsschule in Gröbzig als Seiteneinsteiger an. Dorothee Suchomel leitet die Schule. Foto: Ute Nicklisch

Kampf gegen Lehrermangel in Gröbzig und Aken: Ohne Seiteneinsteiger würde der Schulbetrieb vielerorts zusammenbrechen. Zwei Seiteneinsteiger berichten, was wichtig ist.

Crowdfunding für Tanzworkshop in Prettin: Prettiner Grundschule ruft zu Spenden für einen Tanzworkshop für Schüler auf.

Landsberger Freibad ist Spitzenreiter: Fünf von fünf Sternen hat das Landsberger Freibad bei einer Überprüfung der DRK Wasserrettung erreicht – damit gilt das Bad als besonders sicher. Was hinter der Prüfung steckt und was zur vollen Punktzahl fehlt.

Zeitzer Chor reist nach Mexiko: Der Oberstufenchor des Zeitzer Gymnasiums reist für elf Tage nach Mexiko und nimmt dort an internationalen Festivals teil. Wie sich die Schüler darauf vorbereitet haben.

Schüler der 4 a der Grundschule Lützen haben zusammen mit der Wohnbau eine Blühwiese angelegt. Foto: Martin Schumann

Insektentankstelle im Burgenlandkreis: In einer Gemeinschaftsaktion legen Lützener Grundschüler und die Wohnungsgesellschaft eine Blühwiese in der Martzschstraße an. Wie es dazu gekommen ist und was als nächstes geplant ist.

Kita-Gebühren in Seeland steigen: In der Stadt Seeland werden nach fünf Jahren die Beitragsgebühren für die Nutzung der Kindertagesstätten erhöht. Wie die Verwaltung diesen Schritt begründet.

Kita in Magdeburg steht vor dem Aus: Die Kita St. Norbert in Magdeburg-Buckau steht wegen zu geringer Kinderzahlen vor dem Aus. Wie es hier für Kita-Kinder, Eltern und Personal weitergehen soll. Weitere Schließungen sind nicht ausgeschlossen.

Halle reduziert Kita-Plätze: Kurswechsel bei den Kitas in Halle: Statt Wachstum wird jetzt laut über Kürzungen nachgedacht. Alle 117 Einrichtungen werden geprüft. Warum Stadträte das für richtig halten.

Schönebecker Gymnasiasten reisen nach Bourges: Nach guter Vorbereitung klappte endlich der Schüleraustausch nach Frankreich. Die Schüler aus Schönebeck waren echt begeistert.

Coole Aktion in Luthers Sterbehaus in Eisleben: Selber machen ist im Sommer in Luthers Sterbehaus in Eisleiben. Den Auftakt machen die Häuslebauer. Was Kinder und Jugendliche sonst noch alles ausprobieren können.

Bürgermeister Mats Bauschke und seine Stellvertreterin Emma Licht. Foto: Luisa Liebefinke

Skandal in Bernburgs Kinderstadt: Erstmals in der langen Geschichte der Kinderstadt Bärenhausen wird ein Bürgermeister seines Amtes enthoben. Welche skandalösen Hintergründe ans Licht gekommen sind - und wer sein Nachfolger ist.

Jessener Jugendliche stehen auf Simson: Ein junger Mann steckt sogar 20.000 Euro in seine S51. Warum die Kultmopeds bei den jungen Leuten so gut ankommen.

Wohnheim für Jugendliche in Halle: Zehn Jugendliche haben die neue Wohneinrichtung in Halle-Reideburg bezogen. Im Vorfeld hatten Anwohner dagegen protestiert. Hat sich die aufgebrachte Stimmung inzwischen beruhigt?

Neues Kinderhaus der Jugendwerkstatt in Halle: Die Jugendwerkstatt Halle fiebert bereits dem Bezug entgegen. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr wird der Neubau in der Liebenauer Straße in Halle vollendet sein.

Mit einem Lied eröffneten die Steppkes der Kita Kinderträume ihre Sommerfest, das zugleich den Abschluss ihres Müll-Projektes bildete. Foto: Yvette Meinhardt

Wie Kinder einer Kita in Zeitz zu Umwelthelden werden: Kita Kinderträume gewinnt 3.000 Euro im Programm Revierpionier. Seit Mai beschäftigen sie sich mit dem Thema Müll, sammeln Unrat in der Stadt und werden kleine Umwelthelden. Welche Ergebnisse sie erzielt haben.

Polizei-Crashkurs in Mansfeld-Südharz: Bei der Polizei Mansfeld-Südharz absolvieren 16 Jugendliche ein fünftägiges Feriencamp, um sich auf einen möglichen Polizeidienst vorzubereiten. Dazu gehört auch ein Unfall samt Festnahmen.

Sommer- und Zuckertütenfest in Zahna-Elster: Der Wir-Verein und der Ortschaftsrat überraschen die Kinder der Kita Zwergenland mit besonderen Geschenken.

Ferienjobs im Harz: Die Sommerferien sind für Jugendliche eine gute Gelegenheit, ihr Taschengeld aufzubessern. Was sie auf dem Jobmarkt beachten müssen und welche Stellenangebote es im Landkreis Harz noch gibt, verrät die Agentur für Arbeit.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) dreht sich minutenlang im Kreis:

"Huch! Jetzt habe ich einen Spindelwurm!" Elenor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben schnelle Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 11. bis 13. Juli in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Endlich Sommer: Da ist eine Abkühlung genau richtig. Aber es gibt in den Sommerferien in Sachsen-Anhalt noch viel mehr zu erleben. Foto: IMAGO / Shotshop

Die XXL-Liste für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt: Endlich keine Schule und keine Hausaufgaben: Kinder können in den Sommerferien die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben. In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt.

Sommerferien 2025: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

In Sachsen-Anhalt gibt es am Freitag (27. Juni 2025) für mehr als 200.000 Schüler Zeugnisse. Ab da kann er losgehen, der Ferienspaß. Wir haben in einem kostenfreien Magazin 147 Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Ferien in Sachsen-Anhalt 2025: 42 Tage Ferien, aber nur ein paar freie Tage? Kein Problem – wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele für Familien direkt vor der Haustür - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern getestet.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Seit Jahren können sich Kinder und Jugendliche bei diversen Angeboten in den Sommerferien mit dem Kinderferienpass in Wittenberg ausprobieren. Foto: Thomas Klitzsch

Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Im Maislabyrinth in Aschersleben und Halle kann man sich wunderbar verirren. Foto: IMAGO/Marc Schüler

Sommererlebnis Mais-Labyrinth in Aschersleben und Halle

Auf Irrwegen kreuz und quer durch den Mais können Familien und Kinder seit Samstag, 5. Juli, in Aschersleben wandern. Ob Quizliebe oder Versteckspiel auf den Wegen im Labyrinth – Rätselfreunde und Suchlustige kommen hier auf ihr Vergnügen! Dieses Jahr widmet sich das Maislabyrinth der römischen Glücksgöttin Fortuna und ihrem Versuch, Vergangenheit und Zukunft zusammenzubringen.



Neben dem Labyrinth gibt es für Kinder einen Spielbereich mit Hüpfburgen, Kinderschminken und einer Riesenrutsche. Wer vom Suchen und Finden müde ist, kann sich im Biergarten mit Imbiss, Zuckerwatte und kühlen Getränken erholen.



Der Eintritt für Kinder von zwei bis 15 Jahren: 5 Euro, Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren: 7 Euro. Gruppen ab zehn Personen erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.



Datum: Das Labyrinth hat ab 5. Juli bis 19. August täglich geöffnet. Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Anfahrt an B185 Kreisverkehr zwischen Ermsleben und Aschersleben



Für Labyrinthfans im Süden von Sachsen-Anhalt eröffnet ab 18. Juli das Mais-Labyrinth am Petersberg bei Halle.

Im Schloss Köthen gibt es auch eine Druckwerkstatt. Foto: Schloss Köthen

Sommer für Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse und ihre Mitarbeiterinnen halten im Schloss Köthen bei sechs Terminen - beginnend am 1. Juli und bis 5. August - spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Zum Auftakt am 1. Juli können die Mädchen und Jungen (ab 11 Jahre) an einer Schaupräparation mit Bernhard Just teilnehmen. Der Leiter des Naumann-Museums erklärt Schritt für Schritt die Arbeit eines Präparators und stopft eine Japanwachtel aus.



Programm im Juli und August:

15. Juli: Papierschöpfen, 22. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine Denkmäler, 29. Juli: Druckwerkstatt, 5. August: Gewölle unterm Mikroskop



Mit der App durchs Schloss



Größere Kinder und Jugendliche sowie Familien können mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen. Fünf historische Gestalten – Kindern steht Schlossgespenst Emi zur Seite - öffnen in eigenen Kapiteln Zugänge zu den Sammlungen des Köthener Schlosses.

Der Rummel auf dem Hallmarkt geht wieder los. Foto: Marvin Matzulla

Sommer-Jahrmarkt in Halle mit XXL-Krake

Buntes Treiben herrscht ab sofort wieder in der Altstadt. Am Donnerstag eröffnete der diesjährige Sommer-Jahrmarkt wieder mit Fahrgeschäften und Buden auf dem Hallmarkt.



Bis zum 22. Juli soll täglich ab 12 Uhr geöffnet sein. Es gibt unter anderem eine „XXL-Krake“ (im Bild), eine Familienachterbahn, eine Piratenschaukel und zwei Kinderfahrgeschäfte sowie Gastronomie-Buden.



Datum: bis zum 22. Juli, täglich ab 12 Uhr, Hallmarkt in Halle

In Quedlingburg ist in den Ferien eine Menge los. Foto: Welterbestadt Quedlinburg

Ferienprogramm in der Welterbestadt Quedlinburg

Bis zum 8. August 2025 erwartet Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in der Welterbestadt Quedlinburg ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm. Das Angebot reicht von spannenden Ausflügen über kreative Bastelprojekte bis hin zu sportlichen und bildungsorientierten Aktivitäten.



Zu den Höhepunkten zählen Ausflüge zum Abenteuerspielplatz Königsaue, in verschiedene Freibäder der Region, in den Affenwald Straußberg sowie in den Kletterwald Blankenburg. Ergänzt wird das Programm durch Angebote rund ums Gestalten, Kochen und Forschen. Alle Veranstaltungen sind hier zu finden: www.quedlinburg.de/ferienkalender

Kinder spielen im Innenraum des multifunktionalen Bau «Outer Space», der mit einem Cockpit eines Raumschiffes ausgestattet ist. Foto: DPA

Sommerferien in der Arche Nebra verbringen

Direkt neben der Arche Nebra, dem Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe im Burgenlandkreis, ist am Mittwoch ein Ufo abgestürzt. Seitdem stehen seine Schleusen offen und Besucher können auf Erkundungsmission gehen und der geheimnisvollen Besatzung auf die Spur kommen.



Der futuristische Bau mit Namen „Outer Space“ ergänzt das Besucherzentrum als Lernort für Schulklassen und Gruppen, als Erlebnisort und als Spielplatz für kleine und große Entdecker. Mit dem Ufo-Thema greift der Bau die Himmelsbeobachtung mit der Himmelsscheibe auf und weist zudem in die Zukunft. Das Ufo ist außergewöhnlich gestaltet, von innen und von außen begehbar und im Innenraum der Kommandobrücke eines Raumschiffs nachempfunden mit Konsolen, Hebeln und Knöpfen. Ein Logbuch mit einer eigens entworfenen Schrift erzählt von der Reise und dem Absturz. Das Ufo „Outer Space“ ist ganztägig kostenfrei begehbar.



Die Arche Nebra lädt in den sachsen-anhaltischen Sommerferien zu abwechslungsreichen Aktionen und Veranstaltungen ein. Jeden Mittwoch bietet das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra von 10 bis 16 Uhr Mitmachangebote für Kinder an. An diesen Tagen haben alle Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen: erfolgt per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52-13.

Ferienprogramm in den Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben

Die LutherMuseen laden in den sachsen-anhaltischen Sommerferien in Wittenberg zu zahlreichen Workshops und Angeboten für Kinder und Jugendliche ein. Im Mittelpunkt steht die Zeit Martin Luthers im 16. Jahrhundert, die auch in der Kinderausstellung „Der Mönch war’s!“ und im Escapespiel „Tat(w)ort 1522“ lebendig wird. Beide befinden sich im Augusteum in der Collegienstraße 54. Alle Workshops finden in den Räumen der Kulturellen Bildung der Luther Museen, ebenfalls im Augusteum, statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail: bildung.wittenberg@luthermuseen.de.



In Eisleben steht die Welt in der Zeit des Bauernkriegs vor 500 Jahren im Mittelpunkt, der auch die Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in Luthers Sterbehaus in Eisleben gewidmet ist. Auf dem Ferienprogramm stehen zahlreiche Workshops für alle Altersklassen, ein großes Theaterstück und eine Sommerkino-Vorführung.

Kindertheater "Das Traumbild vom Sonnenberg" nach einem tibetischen Märchen an der Wasserburg Roßlau

Im fernen Tibet webt die Mutter dreier Kinder drei Jahre lang an einem zauberhaften Tuch, in das sie all ihre Träume und Wünsche hineinwebt. Doch kaum hat sie das Tuch vollendet, da kommt der Wind und trägt es davon, niemand weiß, wohin. Ein Kind nach dem anderen zieht los und macht sich auf die Suche nach dem Tuch, während die Mutter von Tag zu Tag schwächer wird. Erst das dritte Kind findet den Weg zu dem sagenumwobenen Feenberg und muss auf dem Weg allerlei Abenteuer bestehen, bis es das Tuch am Ende nachhause bringen kann.



Eintritt frei!



Premiere: 12. Juli, 15 Uhr

weitere Aufführungen: 13., 19., 20., 26., 27. Juli und 2., 3., 9., 10., 16., 17. August jeweils 15 Uhr auf den Streuobstwiesen neben der Wasserburg Roßlau

Das Theaterstück "Die kleine Hexe" gibt es in der Baumannshöhle. Foto: Theater der Tiefe

Familienangebote in der Baumannshöhle im Harz

Taschenlampenführung für Kinder in der Baumannshöhle: immer dienstags, donnerstags und samstags 9 Uhr



Höhlentheater in der Baumannshöhle: "Die kleine Hexe" am 11. und 12. Juli jeweils 16.30 Uhr

Das Campusfest lädt ein, den Campus Dessau der Hochschule Anhalt zu entdecken. Foto: Hochschule Anhalt

Open Day, Campusfest und Design Schau auf dem Campus in Dessau

Der Campus Dessau öffnet seine Türen! Am 11. und 12. Juli lädt der Campus Dessau alle Interessierten herzlich zum Anschauen und Mitmachen ein. Am 11. Juli finden das Campusfest, der Open Day (Fachbereich 3 | Architektur, Facility Management und Geoinformation) sowie die Dessau Design Schau (Fachbereich Design) auf dem gesamten Gelände der Hochschule statt.



Gezeigt werden aktuelle ausgewählte Arbeiten der Studierenden. Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Schaffensprozesse, sowie die Werkstätten und Labore. Auch Mitmachaktionen werden geboten. Für das kulinarische Wohl ist gesorgt.



Datum: 11. und 12. Juli, ab 13 Uhr, Hochschule Anhalt, Campus Dessau

Abenteuer pur gibt es im Kletterpark am Markkleeberger See Foto: Kletterpark Markkleeberg

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen gelten ab 28. Juni bis 31. August 2025 im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See erweiterte Öffnungszeiten: Geklettert werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Gegolft werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lädt bis 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken.



In der Schau werden nicht nur die Gegensätze gezeigt, sondern auch die überraschenden Gemeinsamkeiten in den damaligen Kinderzimmern. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, während große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas Glück gibt es Freikarten für den Tierpark.



Datum: bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Szenenbild aus „Pique Dame“ mit dem Kinder- und Jugendchor Foto: Claudia Heysel

Neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht Verstärkung.



Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 2. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang unserer Probebühne II/Turnhalle in der Öchelhäuserstraße 18.



Das Theater bitten um eine Anmeldung für das Casting bis zum 28.08.2025 unter der E-Mail-Adresse Kinderchor@anhaltisches-theater.de.

Karlchen wartet in Karls Erlebnis-Dorf auf seine Fee. Foto: IMAGO/EHL Media

Zauberhaftes Musical in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis zum 7. September verwandelt sich Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) in einen Ort voller Magie. Das brandneue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ feiert am 28. Juni Premiere und lädt täglich viermal zu einer liebevoll inszenierten Show ein.



Kinder freuen sich dann über ein Bühnenstück voller Musik, Witz und Herz, bei dem tanzende Traktoren, singende Radios und eine verzauberte Fee den Erdbeerhof aufmischen.



Ebenfalls ab dem 28. Juni nimmt die historische Feldbahn „LPG Rote Rübe“ im Erlebnis-Dorf ihren Betrieb auf. Eine Fahrt bietet Besuchern einen spannenden Überblick über das gesamte Dorf und zeigt, welche Attraktionen unbedingt noch entdeckt werden wollen.

In Diesdorf kann man sehen, wie früher gearbeitet wurde. Foto: Freilichtmuseum

Entdeckertag für Kinder im Freilichtmuseum Diesdorf

Das sechs Hektar große Freilichtmuseum Diesdorf entführt Besucher in die Altmark des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie das Leben und Arbeiten ohne moderne Technik aussah. Hier wird Dorfleben zum Anfassen geboten.



Am 24. Juli gibt es einen Entdeckertag für Kinder. An museumspädagogischen Stationen erfahren sie unter anderem den Weg vom Korn zum Brot oder erleben den früheren Schulalltag.



Datum: 24. Juli, 10 bis 14 Uhr

Faszinierende Schau im Jahrtausendturm in Magdeburg

Die Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm in Magdeburg lädt Besucher ab dem 16. Juli zu einer interaktiven und aufschlussreichen Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper ein. Auf rund 300 Quadratmetern präsentiert sich ein faszinierendes Panorama von Anatomie, Physiologie und Psychologie.



Die Schau bietet über 30 interaktive Stationen zum Mitmachen, Staunen und Lernen. Wie funktionieren eigentlich Muskeln und Gelenke? Wie hört sich mein Herzschlag an? Wie arbeiten Gehirn und Sinne? In der Ausstellung erfährt man Antworten auf diese Fragen und kann verblüffende Experimente sehen. Außerdem geht es um Zellen, Gene und die Entwicklung von der Eizelle bis ins hohe Alter.



Datum: 16. Juli bis 31. Oktober

Im August lädt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. (Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn)

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im Kostüm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dürfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dürfen sich natürlich kostümieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere Rätsel zu lüften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Wir wünschen viel Glück und senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

