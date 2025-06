Was geht in Sachsen-Anhalt?

Elternsein hat viel mit Magie zu tun. Es beginnt mit üblichen Elterntricks, wie dem schnellen Wegzaubern von Süßigkeiten oder Chips hinter dem Rücken, wenn man vom Kind beim heimlichen Naschen erwischt wurde.

Auch der definitiv mit Hexerei verbundene Umstand, dass der Postmann immer wieder Pakete mit allerlei Inhalt (Amazon und so weiter) zu uns bringt, gehört praktisch zum Standardrepertoire eines jeden Elternmeisters.

Doch um die Verwandlung unserer Wohnung in eine Magierwelt zu komplettieren, brauchen wir noch mehr. Bei Harry Potter gab es zum Beispiel einen „verbotenen Wald“, in dem rätselhafte Wesen hausten. Wie der Name suggeriert, war Betreten verboten. Und genau das gilt bei uns Zuhause jetzt in der Speisekammer. Denn dort ist nämlich neulich wie von (Kinder)Geisterhand der Inhalt des Schrankes auf den Fußboden gekommen.

Ich bin Jonas Nayda und habe drei Kinder, 5 und zwei sind 1,5 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Fehlentscheidung beim Sorgerecht: Drei Kinder wurden gegen den Willen der Mutter in einer Wochengruppe untergebracht. Jetzt kassiert das Oberlandesgericht in zweiter Instanz die Entscheidung – und sendet ein klares Signal: Kinderschutz darf keine Strafe für Eltern sein.

Zoff um Skikurse und Ganztagsschulen: Nach tagelanger Kritik an ihrer Schulpolitik versucht Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) mit einer Regierungserklärung den Befreiungsschlag. Die frühere Lehrerin bleibt dabei: Gegen den Pädagogenmangel seien auch unpopuläre Lösungen nötig.

Böses Erwachen statt Vorfreude auf den Urlaub: Bei der Bahn müssen jetzt auch die Kinder für eine Reservierung zahlen. (Foto: dpa)

Preis-Schock für Reisende: Mit dem Fahrplanwechsel ab diesen Sonntag müssen Familien bei der Bahn für Sitzplatzreservierungen tief in die Tasche greifen – auch für Kinder fallen nun Gebühren an. Umweltverbände und Politiker kritisieren die neue Regelung scharf.

Wie wichtig Spielen ist: Freies Spielen gilt als Schlüssel für gesunde Entwicklung – trotzdem bleibt im Alltag vieler Kinder kaum noch Platz dafür. Drei Fachleute erklären, warum genau das zum Problem werden kann und was Eltern dagegen tun können.

Sternenkinder in Magdeburg: Babys, die vor, während oder nach der Geburt sterben, werden als Sternenkinder bezeichnet. Doch wie sollen Eltern mit so einer Situation umgehen? Eine betroffene Magdeburgerin hilft anderen bei der Trauerbewältigung.

Tanzfläche statt Haushalt: Die Erfolgsreihe „Mama geht tanzen“ startet im September auch in Dessau. Warum es dafür sogar einen eigenen Likör gibt, wie viele Floors geplant sind und was Wuppertal damit zu tun hat – wir haben mit Initiatorin Manu Blum gesprochen.

Christina Schneppe (2.v.li.) zeigt mit Cooper wie man Hunden eindeutige Befehle gibt. Pascale (li.) sowie Andrea, Oscar und Franz lernen in der Schulhund-AG viel über den Umgang mit den Vierbeinern. Foto: Maik Schumann

Unterstützer auf vier Beinen in Mansfeld-Südharz: Die Schulhunde Cooper und Cenilla unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer in der Thomas-Müntzer-Ganztagsschule in Sangerhausen. Wie sich ihre Anwesenheit auswirkt.

Spendenlauf im Salzlandkreis: Mia Reinefeld ist eine der Schülerinnen im Schillergymnasium in Calbe, die sich mit dem bevorstehenden Spendenlauf beschäftigt. Die Schüler sammeln dabei Geld für Brunnen in Afrika.

Familie kämpft gegen Kündigung in Stendal: Franziska und Oliver Moratschke aus Stendal haben Missstände in ihrer Wohnung öffentlich gemacht. Die Vermieterin reagiert daraufhin mit Hausverbot und Kündigung. Warum die Familie trotzdem bleiben will.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Thimon (3) ist auffällig artig, sagt ständig bitte und danke. Papa fragt verwundert: "Warum bist du heute denn so lieb?" Der 3-Jährige antwortet:

"Weil ich so geboren bin." Thimon (3)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 14. bis 15. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Das Sax'n Anhalt Orchester wird beim Tag der offenen Tür am 15. Juni 2025 im Colbitzer Wasserwerk spielen. Archivfoto: Maik Schulz

Tag der offenen Tür im Colbitzer Wasserwerk: Das Wasser aus der Colbitz-Letzlinger Heide versorgt fast eine halbe Million Menschen. Wie wird es gefördert, wie aufbereitet? Das zeigen die Mitarbeiter am Tag der offenen Tür. Dazu kommen ein Elefant und ein Krokodil.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Neues vom Concordia See: Der neue Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, René Walliser, hat Pläne für den Concordia See im Harzvorland. Was konkret passieren soll.

Anica Hess hat sich ganz stark für das Heimatfest in Rathmannsdorf engagiert, unter anderem das neue Plakat entworfen, das sie und ihr Marcel Poser hier auf dem frisch gemähten Festplatz vor der Bühne präsentieren. Worauf sie sich am meisten freuen? „Auf die Party!“ Foto: Falk Rockmann

"830 Jahre Rathmannsdorf": Ein Dorf und seine Gäste können sich auf drei tolle Tage freuen. Das Heimatfest „830 Jahre Rathmannsdorf“ wird vom 13. bis 15. Juni gefeiert. Was geplant ist, erfahrt ihr hier.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Finni und Rudi entdecken den Botanischen Garten in Halle. (Foto: Stadtmarketing Halle GmbH)

Finni und Rudi entdecken Halle: 4 neue Folgen des Kinder-Hörspiels

Seit dem 1. Juni bietet die Stadtmarketing Halle GmbH vier neue Hörspielfolgen und komplettiert damit die zwölfteilige Hörspielreihe „Finni und Rudi entdecken Halle“. In den jeweils 13-minütigen Folgen geht es dieses Mal auf Besuch ins Händel-Haus, einen Ausflug auf die Peißnitz mit dem Peißnitz-Express und einer Kanufahrt auf der Wilden Saale, in den Botanischen Garten sowie um besondere Bühnenmomente im Neuen Theater.



Die Hörspielreihe ist für Halle-Gäste, Familien aus Halle sowie als kreativer Lehrstoff zur Stadtgeschichte für hallesche Schulkinder im Grundschulalter gedacht. Jede Hörspielfolge bietet auch ein Quiz mit zehn Fragen und einer Bonusfrage, deren Antwort direkt vor Ort gefunden werden will.

Tierisches Chorkonzert im Tiergarten Halberstadt

Es ist wieder so weit: Der Sommer ist da. Und dieser bringt einen großen Strauß der herrlichsten Open-Air Kulturveranstaltungen. Noch bis zum Freitag heißt es: Tierisch viel Theater.



Die Harzer Sinfoniker erfüllen mit dem Tierparkkonzert die Luft mit Vogelgezwitscher und herrlichen Harmonien, der Opernchor des Harztheaters hat ein in Wortsinn tierisch gutes Programm beim Tierpark-Chorkonzert und das Tanzensemble zeigt für die kleinsten Tiergartentheaterbesucher die Konferenz der Tiere in der die Rettung des Lebensraums Erde spielerisch vergnügt und mit viel Phantasie verhandelt wird. Ein einmaliges Sommererlebnis. Die Konzert- und Theaterbesuche sind im Preis für den Tiergarten enthalten.



Datum: 11. bis 13. Juni, Tiergarten Halberstadt, Spiegelsberge 4, 38820 Halberstadt



Opernchor im Tiergarten am 13. Juni ab 15 Uhr

Gemeinsam musizieren und dabei Freude erleben! Das geht beim JuniorChorfest in Halle. Foto: Landesmusikrat Sachsen-Anhalt

JuniorChorfest Sachsen-Anhalt in Halle

An diesem Freitag werden Grundschulchöre aus ganz Sachsen-Anhalt zum JuniorChorfest erwartet. Bereits früh am Morgen treffen fast 100 Kinder zusammen, um in Workshops miteinander zu musizieren und neue Erfahrungen zu sammeln.



Im Abschlusskonzert um 15 Uhr in der Ulrichskirche, welches von Mitgliedern des Stadtsingechores eröffnet wird, zeigen die Kinder, was sie an dem Tag gelernt haben und präsentieren Ausschnitte aus ihrem eigenen Programm.



Mit einem gemeinsamen Gesang schließt der Tag, bei dem vor allem eins im Vordergrund stehen wird: Spaß und Freude am Singen und Musizieren. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei.



Datum: 13. Juni 2025, 15 Uhr, Ulrichskirche

Familien- und Aktionstag im Salinemuseum Halle

Mit einem großen Familientag wird an diesem Samstag die Ausstellung „Wettbewerbsentwürfe für das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ im Salinemuseum Halle eröffnet. Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt begrüßt um 11 Uhr die Gäste und Besucher der Ausstellung des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Museum.



Angeboten werden Führungen für Familien, bei den Mitmach-Stationen und Workshops erfahrt ihr zum Beispiel, wie es um die Wasserqualität der Saale steht oder wie man eine Brücke baut.



Datum: 14. Juni 2025, ab 11 Uhr, Salinemuseum Halle

Was ist Demokratie? Kinder-Uni in Magdeburg lädt zur "Langen Nacht der Wissenschaft"

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt an diesem Samstag zur nächsten Ausgabe der Kinder-Uni Magdeburg ein. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft wird der Politikwissenschaftler Prof. Michael Böcher eine Vorlesung unter dem Titel „Was ist eigentlich Demokratie?“ halten und den Grundschülerinnen und Grundschülern erklären, wie Politik funktioniert und wer wie mitbestimmen darf.



In einer fiktiven Wahl können die Kinder anschließend auch eigenständig in einem Wahlexperiment ihre Entscheidung treffen und so hautnah erleben, warum jede Stimme zählt.



Die Vorlesung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter link.ovgu.de/kinderunidemokratie wird gebeten.



Im Anschluss an die Vorlesung steht den Kindern, ihren Familien und Freunden ab 18 Uhr ein breites Programmangebot der Langen Nacht der Wissenschaft zur Verfügung. Von 18 Uhr bis 00 Uhr gibt es Forschung zum Anfassen, Staunen und gemeinsamen Erleben bei Vorlesungen, Experimenten und Mitmachaktionen. Ob Medizin, Biologie, Wirtschaft oder Informatik - auf dem Campus der Universität Magdeburg wird Wissenschaft lebendig - mitten in der Stadt.



WAS: „Was ist eigentlich Demokratie?“ Kinder-Uni-Vorlesung zur Langen Nacht der Wissenschaft 2025



WANN: 14. Juni 2025, 17-18 Uhr



WO: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Campus Zschokkestraße, Gebäude 44, Hörsaal 6

GWG-Sommerfest in Halle-Neustadt

An diesem Samstag wird gefeiert: Die GWG lädt zum Sommerfest. Es gibt Action und Spaß für die Kleinen mit Hüpfburg, Kinderschminken, Spiel- und Bastelstraße, Popcorn. Und die Großen werden beim Kaffeeplausch ebenfalls gut unterhalten. Mit dabei: Wildcats, Saale Bulls, Congrav, Freiwilligenagentur und viele andere.



Datum: 14. Juni 2025, 10-14 Uhr, Stadtplatz vor dem Neustadt Centrum

"Tüfteln und Knobeln" in Magdeburg

Ab dem 16. Juni wird im Börde Park Magdeburg geknobelt, was das Zeug hält. Bis zum 28. Juni ist die Wanderausstellung „Tüfteln und Knobeln“ zu erleben. Rund 40 Experimentierstationen laden zum Mitmachen ein – zum Beispiel zum Geschicklichkeitstraining am Kugelbrett, zum Legen geometrischer Formen oder zum Entschlüsseln von Codes.



Datum: 16.-28. Juni 2025, Bördepark Magdeburg

Swantje Fischer als Pippi Langstrumpf spielt überzeugend und stark dieses mutige Mädchen, das nur deshalb überall aneckt, weil die Welt zu eng ist, für so ein weites Kind. Foto: Ray Behringer

Harztheater-Ensemble zeigt Pippi Langstrumpf

Sie hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, wohnt alleine in der Villa Kunterbunt, schläft gerne mit den Füßen auf dem Kopfkissen, hat die schönsten Ringelsocken, die rötesten Zöpfe und die allerallermeisten Sommersprossen und kümmert sich nicht darum, wie „man" zu sein hätte. Denn ihre Welt ist richtig und genau so, widewide wie sie ihr gefällt. Erraten um wen es sich handelt? Richtig! Um Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, genannt PIPPI!



Pünktlich zum 80. Geburtstag des berühmtesten und stärksten Mädchens der Welt bringt das Harztheater eine phantasievolle Neuinszenierung mit viel Musik auf die kunterbunte Welt des Harzer Bergtheaters! Die Inszenierung ist das nächste Mal am 17. Juni um

10 Uhr im Stadtpark Aschersleben zu sehen sowie am Tag darauf

(18. Juni) um 11 Uhr im Harzer Bergtheater Thale.

Sommerausgabe des Felicia Festivals in Magdeburg zum Mitmachen

Erstmals findet eine Sommerausgabe des Felicia Festivals vom 13. bis zum 15. Juni im Klosterbergegarten und dem Gesellschaftshaus statt. Eingeladen sind alle Familien, die neugierig sind – und mit Lego Instrumente bauen, eine Jukebox programmieren oder beim Mitmachtheater eintauchen wollen.



An zahlreichen Experimentierstationen kann mithilfe Künstlicher Intelligenz mit Robotern getanzt oder gezeichnet werden, Pflanzen zum Leben erweckt werden durch Virtual Reality oder mit KI-gesteuerten Instrumenten und Programmen selber komponiert werden.



Eine Hörspiel- und Leselounge bietet zahlreiche Geschichten rund um die Themen der Technik an – und wie sie unser Leben mitgestaltet.



Datum: 13.-15. Juni 2025 im Gesellschaftshaus Magdeburg, Klosterbergegarten und den Gruson Gewäusern

Familiensonntag: 15. Juni 11-17 Uhr

"Wolf", nach einem Roman von Saša Stanišić, ist in Magdeburg am Theater zu sehen. Foto: Gianmarco Bresadola

"Wolf" auf der Theaterbühne in Magdeburg

Kemi hasst den Wald. Kemi hasst auch größere Gruppen. Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.



Saša Stanišić gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart. Aus seiner Feder stammt auch der Roman "Wolf". Letztmalig in dieser Saison nun in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché in Magdeburg zu sehen.



Datum: 18. Juni 2025, 10-11.20 Uhr, 10+, Kammer 2

Bergzoo Halle bietet Mitsommernachsführung an

Die Mitsommernachtsführung am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende und damit dem Tag mit dem längst anhaltenden Tageslicht des Jahres, ist ein ganz besonderes Erlebnis.



Mit dem Führungsticket können die Besucher den Zoo bereits

3 Stunden vor Führungsbeginn betreten und diesen vor der Führung auf eigene Faust in aller Ruhe erkunden. Die Führung findet bei jedem Wetter statt (außer bei amtlichen Unwetterwarnungen). Also: Kleidung entsprechend anpassen und das angemessene Schuhwerk tragen. Die Führungsroute kann für Rollstuhlfahrer eingeschränkt befahrbare Bodenbeschaffenheiten aufweisen, Alternativrouten werden jedoch angeboten.



Datum: 21. Juni 2025, Einlass ab 17 Uhr, Führung: 20-21.30 Uhr, Bergzoo Halle

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Im August lädt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im Kostüm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dürfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dürfen sich natürlich kostümieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere Rätsel zu lüften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Diesmal gibt es das Buch "Power Hour" zu gewinnen:

Hinter der Power Hour verbirgt sich ein ebenso simples wie geniales Konzept: Investiere eine Stunde am Tag und du bekommst das Leben, das dich endlich glücklich macht. Und wie weiter?

Buchcover "Power Hour - Wenig ändern, alles erreichen" von Adrienne Herbert (Foto: Lübbe-Verlag)

Mithilfe zahlreicher Beispiele zeigt die Autorin Adrienne Herbert, wie man die Kraftstunde in sein Leben integriert, Klarheit über persönliche Ziele gewinnt und diese Stück für Stück umsetzt.

Als neue Gewohnheit fördert die Power Hour außerdem das Selbstbewusstsein, verbessert das Immunsystem, führt zu einem besseren Zeitmanagement und einer positiven Lebenseinstellung.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

18. Juni 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Power Hour". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen viel Glück und senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

