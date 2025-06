Mia Reinefeld ist eine der Schülerinnen im Schillergymnasium in Calbe, die sich mit dem bevorstehenden Spendenlauf beschäftigt. Die Schüler sammeln dabei Geld für Brunnen in Afrika.

Calbe: Schüler des Schillergymnasiums sammeln Geld für Brunnen in Afrika

Mia Reinefeld aus der 11. Klasse kümmert sich um den Spendenlauf, der am 23. Juni stattfinden soll.

Calbe - Die Schüler des Schillergymnasiums veranstalten am 23. Juni einen großen Spendenlauf. Schon vor Monaten haben sie dafür in der Öffentlichkeit geworben. Geld wollen sie dabei für den Bau von Brunnen in Afrika sammeln. Wie die Schülerschaft auf das Projekt kam, war Thema eines Gesprächs mit Mia Reinefeld, eine Schülerin aus der 11. Klasse, die als Ansprechpartnerin bei dem Projekt fungiert. Das Gespräch führte Thomas Höfs.