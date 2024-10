Was geht in Sachsen-Anhalt?

kürzlich hieß es: Kurzurlaub für ein verlängertes Wochenende mit Freunden und den Kindern. In Erinnerung wird dabei vor allem eine Anlage mit riesigen Rutschen bleiben, die zu einem Möbelhaus gehörte.

Die Anlage versprach Spaß für Kinder und Väter, während die Mütter shoppten. Doch schnell folgte Ernüchterung: Durch die Kleidung kam man kaum voran.

Da schlug meine Stunde, ich reagierte, wie ein jeder Papa im Spielrausch reagieren würde: Ohne Rücksicht auf Verluste stellte ich meinen Mantel zur Verfügung, um darauf zu rutschen. Das war ein Gaudi, ungeahnte Geschwindigkeiten wurden erreicht.

Während die Mütter bei der Rückkehr die Stirn runzelten, stellte sich aber auch bei mir schnell Ernüchterung ein: Denn nun hat das gute Stück zwei Knöpfe weniger ...

Ich bin Joel Stubert und habe zwei Kinder, 3 und 5 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Jugendkriminalität: Über Jahre raubten jugendliche Intensivtäter in Halle andere Teenager aus: Jetzt schoben Polizei, Justiz und Behörden einen Riegel vor. Zwölf Verurteilte sind in Jugendhaft, sie gelten als Verantwortliche der Kriminalitätswelle.

Schulkinder in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) üben auf einem Parcour der Verkehrswacht das sichere Fahrradfahren und die Verkehrsregeln. Projekte wie diese sind durch Kürzungen der Landesregierung jetzt gefährdet. (Foto: dpa)

Verkehrserziehung: Haushaltskürzungen bedrohen die Verkehrserziehung in Sachsen-Anhalt. Die geplante Reduzierung der Mittel um zwei Drittel könnte die Verkehrswacht in die Insolvenz führen.

Kindeswohlgefährdung: In Sachsen-Anhalt werden mehr Fälle gemeldet. Im Extremfall müssen Betroffene ihr Zuhause verlassen. Was haben sie erlebt und wie gehen sie mit ihren Traumata um? Unsere Kollegin Lisa Garn hat eine Inobhutnahmestelle in Halle besucht.

Mehrkindfamilien: Trotz wegfallender Bundesgelder will Sachsen-Anhalts Landesregierung Mehrkindfamilien weiter entlasten. Auch künftig sollen Eltern nur für das älteste Kind in Krippe, Kita und Hort zahlen. Nötig sind 30 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr aus dem Landeshaushalt.

Die Erkältungssaison hat bereits begonnen. (Foto; Imago/Westend21)

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Dass kleine Kinder häufiger krank sind, ist normal – aber wie oft krank ist eigentlich normal? Kinderärzte beantworten acht wichtige Fragen.

Erkältung: Wie so oft bei Hausmitteln gehen die Meinungen auseinander: Sollte man bei Erkältungen lieber auf Milch verzichten - oder hilft eine heiße Honigmilch erst recht? Ein HNO-Arzt klärt auf.

Erziehung: Warum Lob wichtig, aber nicht immer richtig ist, erklären zwei Expertinnen und geben 5 Tipps zum effektiven Loben.

Taschengeld: Vor Redet über Geld! Vor allem Töchter sollten wissen, was man wo verdient. Denn das hat Auswirkungen auf ihr ganzes Leben, erklärt Finanzexpertin Claudia Müller. Was Eltern wissen sollten.

Taschengeld-Empfehlung des Deutschen Jugendinstituts (Quelle: www.dji.de)

Medienbildung: Das Projekt „Medienklasse“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme startet am Montag in die erste Projektphase. Anmeldungen für Schulklassen sind noch möglich.

Kribbelkrabbel: Kopfläuse sind in vielen Kitas und Schulen unterwegs - und lösen in Familien immer wieder Aufregung aus. Was Eltern zur Übertragung und Bekämpfung der kleinen Tiere wissen sollten.

Mini-Messis: Im Garten stapeln sich Stöcke. In den Taschen von Kleinkindern finden sich Steine, Schnipsel und, und, und. Eine Erziehungsexpertin erklärt diese Sammelleidenschaft - und hat einen Rat für Eltern.

So viele Kastanien: Gerade der Herbst löst bei manchen Kindern eine Sammelleidenschaft aus. (Foto: dpa/Mascha Brichta)

Vorlesen: Am 15. November ist bundesweiter Vorlesetag. Eine Studie zeigt, dass viele Eltern kaum oder gar nicht zum Kinderbuch greifen. Das hat Folgen für die Kinder. Andere Ergebnisse aber machen Hoffnung.

Testleser werden: Eine bekannte hallesche Illustratorin sucht Testleser für ihren Mitmach-Comic für Kinder über den Reformator Thomas Müntzer. So können Familien teilnehmen.

Kinderporno-Razzia: In Halle wurden am Mittwoch 21 Objekte durchsucht. Die Ermittler gingen dem Verdacht der Kinderpornografie nach. Ist Vorstand eines Sportvereins betroffen?

Kürzung bei Vereinen: Die Sportlandschaft in Halle ist in Aufruhr. Die Verwaltung plant die Kürzung von Zuschüssen und neue Gebühren. Der Sportbund befürchtet massive Auswirkungen auf die Vereine.

Umbau am Arendsee: Kindergeburtstage sollen künftig auch bei Regen im Arendseer Strandbad gefeiert werden.

Musical im Harz: Im Sommer 2025 kommt „Walpurga – Das Musical“ auf die Bühne des Harzer Bergtheaters auf dem Hexentanzplatz in Thale. Die Macher suchen dafür auch Amateur-Darsteller.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Helena (7) fragt ihre Mutter:

Wenn Papa arbeiten ist, und eine große Spinne im Waschbecken sitzt, müssen wir keine Zähne putzen! Helene (7)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Großartig! Der goldene Herbst lockt am Wochenende mit bis zu 20 Grad! So schön wird das Wetter am Wochenende und dazu gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Wie wäre es mit einer Radtour mit Kind? Geeignete Strecken stellen wir vor. (Foto: dpa)

Radtour: Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken von Sachsen-Anhalt bieten dem Drahtesel hierfür das perfekte Freiluftgehege. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen - auch für Familien.

Badespass im Herbst: Auf die Rutsche, fertig, los: Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Basteln: Halloween ohne Deko? Für viele undenkbar. Zum Glück kann man viele Stücke selber machen - mit Dingen, die man ohnehin zu Hause hat. So geht's.

Neuer Hingucker im Harz: Das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz lockt mit Händlerdorf, Hexenturm und Events. Besucher können in die mystische Welt eintauchen.

Tipp für Schoki-Liebhaber: Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Das sind die fünf Highlights unserer elfjährigen Testerinnen (mit Video).

Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Kinder profitieren von Yoga genauso wie es die Erwachsenen tun. (Foto: Pixel-Shot – stock.adobe.com)

Kinder-Yoga in Magdeburg: Yoga ist bei Erwachsenen eine beliebte Form des körperlichen und psychischen Ausgleichs zum Alltag. Auch Kinder können durch Yoga entspannen und zur Ruhe kommen. Mittlerweile gibt es auch in Magdeburg Kurse für Kinder.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Kinder erkunden in Halle Klänge und Musik

Am Samstag, 19. Oktober, bietet das Händel-Haus in Halle um 15 Uhr das Kinder-Angebot „Entdeckungen im Klanglabor“ an. Interessierte können die Entstehung von Klängen und Musik erkunden.

Datum: 19. Oktober, 15 Uhr , Händelhaus, Voranmeldung unter Tel.: 03455/00 90103 oder per E-Mail an ticket@haendelhaus.de

Noch bis zum Sonntag gibt es in Magdeburg die Herbstmesse. FOTO: Peter Gercke

Letzte Chance für die Herbstsause in Magdeburg

Die Herbstmesse ist ein Ort des Frohsinns, des Handels und der Unterhaltung. Noch bis zum Sonntag gibt es in Magdeburg altbekannte Fahrgeschäfte wie ein Riesenrad oder die Geisterbahn. Darüber hinaus erwarten die Besucher weitere Aktionen, darunter „Radio Station“, „Break-Dancer“, „Street Fighter“ und das „Nostalgie-Riesenrad“. Für Kinder gibt es über ein Dutzend Fahrgeschäfte, darunter der Baby-Flug, die Schiffsschaukel und die Kindereisenbahn.

Datum: bis 20. Oktober, Herbstmesse Magdeburg, Max-Wille-Platz, Die Messe ist bis freitags ab 15 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr.

Familienkonzert „Die Prinzessin und der Harlekin“ im Kloster Michaelstein

Am Samstag, dem 26. Oktober, um 16 Uhr, laden der Tänzer Daniele Ruzzier und Gaby Bultmann, Instrumente, ein: Im Schloss der Prinzessin wird gesungen, getanzt und Musik auf seltsamen Instrumenten aus fernen Zeiten gemacht. Dazu erzählt sie lustige Geschichten, und ihr Diener Harlekin denkt sich jede Menge Unsinn aus - bis schließlich sogar das Publikum mitmacht!

Datum: 26. Oktober 2024, 16 Uhr, Kloster Michaelstein, Salon, Eintritt: 7 € / 3,50 €

Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe im Theater Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern.

Szene aus Käpt'n Karton und Ingrid (Foto: Kathrin Singer)

Aber ansonsten ist da niemand, wirklich. Niemand, der Käpt’n Karton dabei stört, die Ruhe zu genießen, sein Schiff durch die Wogen zu steuern und sich ordentlich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.

Datum: Premiere am So. 20. Oktober, 21. und 22. Oktober jeweils 10 Uhr, für alle ab 3 Jahren, Theater Magdeburg

Im Naumburger Dom erklimmen Familien die Türme

Mehr als 200 Stufen müssen überwunden werden, um den Nord-West-Turm des Naumburger Doms zu erklimmen: Die KinderDomBauhütte lädt regelmäßig Kinder und ihre Familien in die Kathedrale ein. Gemeinsam können sie hier die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und Geheimnisse des Doms und seiner Meisterwerke entdecken.

Am Samstag, 19. Oktober 2024, geht es ab 15 Uhr hoch hinaus – die Domtürme sind dieses Mal das Ziel der Entdeckungstour. Bevor die schöne Aussicht für jede Anstrengung entschädigt, sollen die Türme vermessen und kleine Aufgaben gelöst werden. Am Ende des Projektes werden die mutigen „Höhenwanderer“ mit einem Turm-Diplom ausgezeichnet.

Datum: 19. Oktober, 15 Uhr, Naumburger Dom, eine Anmeldung über den Besucherservice ist erforderlich. Die Teilnahme ist für Kinder ab acht Jahren möglich. Von 9.45 bis 17.15 Uhr lädt an diesem Tag auch die KinderDomBauhütte wieder zur „Offenen Werkstatt“ ein.

Aktionstag in der Arche Nebra: Ein Wochenende für die Sterne

Die Arche Nebra präsentiert als Kooperationspartner des Kunstprojektes „Kosmos.KA.OS“, das mit einer Ausstellung im Schloss Gleina verdeutlicht wird, Werke der Künstlerinnen Susanne Hopmann und Nici Joost im Panoramasaal.

Am Samstag, 19. Oktober 2024, findet im Besucherzentrum im Rahmen dieser Ausstellung eine besondere Veranstaltung statt. Unter dem Titel „Kosmos[KA.OS] Stars – ein Wochenende für die Sterne“ werden Wissenschaft und Kunst miteinander verbunden. Auf dem Programm stehen Vorträge, künstlerische Performances sowie eine Nachtwanderung zum Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Schloss Gleina organisiert und beginnt um 14.30 Uhr mit einer Führung durch die Arche Nebra.

Datum: 19. Oktober, Arche Nebra, eine Anmeldung ist erforderlich – per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52-13

Szene aus dem Ballett (Foto © Claudia Heysel)

Tschaikowskis berühmtes Ballett „Der Nussknacker“ wieder am Anhaltischen Theater Dessau

Am Samstag, d. 19. Oktober öffnet sich um 17 Uhr wieder der Vorhang im Großen Haus für den Ballettklassiker „Der Nussknacker“, der zum Leben erwacht in einer magischen Weihnachtsnacht Abenteuer erlebt. Mit ihren zukunftsweisenden Harmonien gilt Peter Tschaikowskis Musik wahrlich nicht zu Unrecht als „Zauberflöte des Tanzes“.

Stefano Giannetti zelebriert dazu die Magie der Märchengeschichte und schafft es zugleich, das Zusammentreffen von Clara und ihrem Nussknackerprinzen auf geschickte Weise in einem modernen Licht zu präsentieren. Eine Werkeinführung findet um 16.30 Uhr im Foyer statt.

Datum: 19. Oktober, 17 Uhr, 25. - 19 Uhr, 9. November - 17 Uhr, 30. - 17 Uhr, 22.Dezember 16 Uhr, 29. 16 Uhr, 2. Januar 2025 - 17 Uhr, Anhaltisches Theater

Hometown Markt öffnet in Halle

Am 26. und 27. Oktober öffnet in Halle ein einen Kunst- und Kreativmarkt. Der Hometown Markt ist eine Hommage an die Kreativität und das handwerkliche Können der Region. Die Veranstalter möchten einen Raum schaffen, der inspiriert, verbindet und die Schönheit handgemachter Kunst zelebriert. Mit mehr als 25 regionalen Künstlern und Händlern soll der Markt eine Plattform bieten, um möglichst vielen Gästen die Vielfalt der regionalen Kreativ-Szene aufzuzeigen und gemeinsam einen tolles Event auch für Familien zu veranstalten.

Datum: 26. (10 - 18 Uhr) und 27. Oktober (9 - 17 Uhr), Fährstraße 2, 06114 Halle

Vorlesungen zum Reinschnuppern an der Hochschule Harz

Die Hochschule Harz lädt auch noch an diesem Freitag und dann wieder vom 21. bis 25. Oktober 2024 alle Interessierten ein, erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.



Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht. Zum Programm und zur Anmeldung geht's hier.



Für Fragen steht die Studienberatung per WhatsApp (+49 173 397 6278), E-Mail (studienberatung@hs-harz.de) oder telefonisch (+49 3943 659-108) zur Verfügung.

Datum: 11. Oktober/21.-25. Oktober 2024, Hochschule Harz

Untergang der "Titanic" in der Baumannshöhle

Theaterfreunde können sich an diesem Samstag auf eine Reise voller Rätsel, Geheimnisse und Überraschungen begeben. In der Baumannshöhle im Harz wird das Stück "Titanic" aufgeführt.



Am 14. April 1912 um 23:40 Uhr, ca. 500 Meilen vor der Küste New Yorks sinkt der damals größte Passagierdampfer der Welt. Es war das jähe Ende einer Jungfernfahrt und zugleich der Anfang unzähliger Fragen: Warum gab es zu wenig Rettungsboote? Warum fuhr die Titanic zu schnell?



Warme Kleidung und Sitzkissen mitbringen!

Datum: 26. und 27. Oktober 2024, jeweils 16.30 Uhr, Baumannshöhle

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen. (Foto: Helios Klinik Köthen/canva)

Es gibt noch wenige freie Plätze für Erste-Hilfe-am-Kind-Kurse in Köthen

Die Erste-Hilfe-am-Kind-Kurse der Helios Klinik Köthen richten sich an alle, die sich im Alltag um Kinder kümmern. In den Kursen vermitteln Fachleute die wichtigsten Maßnahmen, damit man im Ernstfall sicher und kompetent handeln kann. Vorkenntnisse sind hierbei nicht erforderlich!

Der Kurs ist in jeweils zwei separate Blöcke gegliedert, die auch einzeln gebucht werden können. Die Blöcke dauern jeweils ca.

2 Stunden und werden in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Köthen e.V. durchgeführt. Anmelden können sich Interessierte auf der Website der Helios Klinik Köthen im Bereich Geburtshilfe oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.

Datum: 23. Oktober jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

KI-Workshops mit Lego im Gesellschaftshaus Magdeburg

Beim Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik können Kinder bei spannenden Workshops im Gesellschaftshaus Magdeburg in die Welt der Bühne, Technik und des Instrumentenbauens einsteigen. Diese drei Stationen warten auf sie:



Lego-Theater: Kinder bauen Tänzer, Schauspielerinnen oder Sänger aus Lego für den eigenen Auftritt.

Datum: 26. Oktober 2024, 11 Uhr, für Kinder von 6 bis 9 Jahren, Gesellschaftshaus Magdeburg



Lego-Instrumente: Gemeinsam werden coole Instrumente wie

E-Gitarre oder ein kleines Schlagzeug aus Lego gebaut und programmiert.

Datum: 26. Oktober 2024, 13 Uhr, für Kinder 8+, Gesellschaftshaus Magdeburg



‍Eigenes Klavier programmieren: Der micro:bit ist ein echtes Multitalent und mit ihm programmieren die Teilnehmer ein Klavier, das in jede Tasche passt: das micro:keyboard.

Datum: 26. Oktober 2024, 15 Uhr, für Kinder 10+, Gesellschaftshaus Magdeburg

Auf dem Foto ist der amtierende Kinder-Eulenspiegel Finley zu sehen. (Foto: Torsten Sielmon)

17. Eulenspiegel-Erlebnistour in Bernburg

Vom Schloss zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn zum Märchengarten in das Paradies: Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel wandern Groß und Klein einen Erlebnispfad entlang, der zwischen den touristischen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigt.

Jeder Besuch in einer der aufgeführten Freizeiteinrichtungen wird mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt. Wer mindestens 3 Eulenspiegelköpfe gesammelt hat, beteiligt sich mit seiner ausgefüllten Aktionskarte an der großen Gewinnauslosung im Eulenspiegelturm. Aus den zahlreich eingereichten Aktionskarten werden am 11. November 2024 gegen 13.30 Uhr die 10 Gewinner durch den amtierenden Kinder Eulenspiegel ermittelt.

Und hier gibt's was zu gewinnen: Halles Familienplaner ist da - Mit „Finni & Rudi“ Termine planen

Ab sofort haben die niedlichen Comic-Rentiere „Finni & Rudi“ alle Termine für 2025 fest im Blick mit dem neuen „Finni und Rudi“-Familienplaner in limitierter Auflage von 750 Stück.

Mit Finni, Rudi und deren Freunden – Kater Mika, die kleine und der große Uli – geht es für alle Kalenderfans nun im zweiten Jahr bunt durch die Monate und Jahreszeiten in Halle. Der nachhaltig produzierte Kalender bietet zudem 20 ausgewählte Veranstaltungshöhepunkte für Halle, eine Übersicht der Schulferien 2025/2026 und Platz für Notizen. Mit fünf Spalten im großzügigen Format (27 cm breit und 49 cm hoch) hat der Kalender genügend Platz, um den Alltag mit Familie und Freunden noch besser zu organisieren.

Der „Finni und Rudi“-Familienkalender ist für 9,95 Euro im hallesaale*-Shop der Tourist-Information in Halle und im Onlineshop www.hallesaale.shop erhältlich.

Familienplaner mit den Rentieren Finni und Rudi 2025.jpg (Foto: (c)Stadtmarketing Halle GmbH)

