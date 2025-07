Was geht in Sachsen-Anhalt?

Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Töchter, 4 und 8 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir das Kinderbuch "Wer bestimmt auf unserem Hof?" von Autor Ruprecht Polenz, der sich fĂŒr seine Geschichte von dem Roman "Die Farm der Tiere" inspirieren ließ.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Kommt eine Migranten-Obergrenzen fĂŒr Schulen? Das sagt Bildungsminister Riedel zu dem Vorstoß.

Schulwechsel: Gymnasium oder Realschule? Worauf Eltern beim Wechsel an weiterfĂŒhrende Schulen unbedingt achten sollten

Kinderpornografie in Sachsen-Anhalt: Anzahl der FĂ€lle nimmt rasant zu – Ist KI die Lösung?

Test mit KI im Familienalltag: FĂŒnf ChatGPT-Prompts, die Familien im Alltag helfen - und welche Risiken das birgt.

Schon fĂŒr ihre Kinder hat Weigmann ZuckertĂŒten genĂ€ht. Seit 20 Jahren auch fĂŒr ganz Halle. (Foto: Schabacker)

Einschulung: Wo es in Halle die schönsten ZuckertĂŒten zur Einschulung 2025 gibt und wie viel sie kosten.

Tollwut-Gefahr: Eine Fledermaus, die mehrere Tage im Außenbereich einer Kita bei Bad LauchstĂ€dt im Saalekreis hing, war mit Tollwut infiziert. Mehrere Kinder hatten direkten Kontakt zu dem Wildtier. Was fĂŒr die Kids jetzt wichtig ist.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Timo (6) freut sich beim Monopoly-Spiel:

"Ich habe hochhaus gewonnen!" Timo (6)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps fĂŒr Familien

Sieben schnelle Tipps fĂŒrs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 18. bis 20. Juli in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Filmtourismus: RÀuber Hotzenplotz in echt? Was Kinder auf Burg Querfurt und acht andere Drehorten erleben können.

Mini-E-Autos in Halle: Kids kurven ĂŒber die Peißnitz. Wann der Verleih geöffnet ist und wie viel fĂŒnf Minuten am Steuer kosten.

Vesta Stas betreibt den E-Auto-Verleih fĂŒr Kinder auf der Peißnitz. (Foto: Denny Kleindienst)

Die XXL-Liste fĂŒr die Sommerferien in Sachsen-Anhalt: Endlich keine Schule und keine Hausaufgaben: Kinder können in den Sommerferien die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben. In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt.

Sommerferien 2025: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

In Sachsen-Anhalt gibt es am Freitag (27. Juni 2025) fĂŒr mehr als 200.000 SchĂŒler Zeugnisse. Ab da kann er losgehen, der Ferienspaß. Wir haben in einem kostenfreien Magazin 147 Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Ferien in Sachsen-Anhalt 2025: 42 Tage Ferien, aber nur ein paar freie Tage? Kein Problem – wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele fĂŒr Familien direkt vor der HaustĂŒr - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern getestet.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten CampingplÀtze in Sachsen-Anhalt vor.

Seit Jahren können sich Kinder und Jugendliche bei diversen Angeboten in den Sommerferien mit dem Kinderferienpass in Wittenberg ausprobieren. Foto: Thomas Klitzsch

Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Freier Eintritt und VergĂŒnstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen mĂŒssen

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln ĂŒber tierische Begegnungen bis hin zu sĂŒĂŸen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise fĂŒr FreibĂ€der klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise gĂŒnstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfĂŒr genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrĂ€t, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stĂ€rkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dĂŒrfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute GewĂ€sser gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Der Zoo in Halle lÀdt zu den Artenschutzwochen ein. Foto: Zoo Halle

Artenschutzwochen mit Familienprogramm im Zoo Halle

Bis zum 27. Juli lĂ€dt der Zoo Halle im Rahmen seines Sommerferienprogramms tĂ€glich von 11 bis 16 Uhr Kinder und Erwachsene zu den Artenschutzwochen SĂŒdostasien ein. Besucher können laut Mitteilung spannende Einblicke in die Tierwelt SĂŒdostasiens erhalten – darunter zu Arten wie Sumatra-Tiger, Silber-Gibbon oder Stabheuschrecken. An drei AktionsstĂ€nden erfahren große und kleine GĂ€ste Wissenswertes ĂŒber seltene und bedrohte Tiere. Ein Kreativstand lĂ€dt zum Basteln von Glitzerfischen und HolzstĂ€bchenfiguren ein.



Datum: bis zum 27. Juli, tÀglich von 11 bis 16 Uhr, Bergzoo Halle

Kinder probieren Kleider und Kopfbedeckungen aus Gleims Zeiten. Foto: Gleimhaus Halberstadt

Freundschaft forever! Ein Ferientag bei Gleim in Halberstadt

Unter dem Motto „Freundschaft forever“ bietet das Gleimhaus am 29. Juli 2025 von 9 bis 15 Uhr einen Ferientag fĂŒr Kinder von 9 bis 13 Jahren an.



Als J.W.L.Gleim nach Halberstadt zog und DomsekretĂ€r wurde, vermisste er seine Freunde. Sie waren ihm so wichtig, dass er Ölbilder von ihnen malen ließ, damit er sie immer betrachten konnte.



Die Kinder werden Gleim und seine Freundinnen und Freunde kennenlernen, Spiele aus Gleims Zeit spielen, Kleidung und Kopfbedeckungen von frĂŒher anprobieren, einen Scherenschnitt fertigen, in der Schrift zu Gleims Zeit mit Feder und Tinte schreiben und vieles mehr. SpĂ€ter geht es mit der Straßenbahn in den Landschaftspark Spiegelsberge zur Bilder-Installation „Gleim in den Spiegelsbergen“.



Datum: 29. Juli, ab 9 Uhr, Gleimhaus Museum der deutschen AufklÀrung, Domplatz 31, 38820 Halberstadt



Anmeldung erforderlich bis 25. Juli unter gleimhaus.wiermann@halberstadt.de oder Telefon: 03941 6871-0.

DHL Sommerkino in Raßnitz, LĂŒtzschena-Stahmeln und am Schladitzer See

Filme schauen in entspannter Outdoor-AtmosphÀre gibt es beim DHL Sommerkino. Der Eintritt und das Popcorn frei!



Termine:



Sportplatz Raßnitz: 18. Juli ("Der Spitzname") und 19. Juli ("Ich - Einfach unverbesserlich 4", jeweils 21.30 Uhr



Bismarckturm LĂŒtzschena-Stahmeln: 25. Juli ("Zwei zu Eins") und 26. Juli ("Vaiana 2"), jeweils 21.30 Uhr



Biedermeierstrand Schladitzer See: 1. August ("Twisters") und 2. August ("Like a complete unknown"), jeweils 21.30 Uhr

FĂŒr MĂ€rchenfreunde gibt es ein Kinderkino auf der Burg Querfurt. Foto: Landkreis Saalekreis

Kinderkino und Ferienprogramm auf der Burg Querfurt

FĂŒr alle MĂ€rchenfreunde die einmal einen Kinderkinotag auf der Burg Querfurt erleben möchten, gibt es am 23. Juli ab 8 Uhr die Chance. Dann wird gezeigt, wo der schwarze Ritter seine Schatzkammer in Grimms MĂ€rchenfilm "Jorinde und Joringel" hatte. Anmeldungen fĂŒr das Kinderkino sind bis zum 22. Juli 2025, 15 Uhr möglich!



Datum: 23. Juli, ab 8 Uhr, Ottonenkeller Burg Querfurt



In der Ferienwoche vom 28. Juli bis 1. August gibt es folgende Veranstaltungen im Ferienprogramm:



28. Juli: „Geschichtsrallye Burg und Stadt“ - eine spannende Schatzsuche auf der Burg und in der Stadt.



29. Juli: „Waschen wie in frĂŒheren Zeiten“ - die Geschichte des WĂ€schewaschens und mit eigenem Ausprobieren.



30. Juli: „Sagenwelt“ - Spurensuche der Querfurter Sagen in und um die Burg Querfurt.



31. Juli: „KrĂ€utersalz“ - nĂŒtzliches Wissen rund um KrĂ€uter und herstellen eines eigenen KrĂ€utersalzes.



1. August: „Wanderung nach Marienzell“ - auf den Spuren der Geschichte und Besuch der Ruinen des Klosters.

Im Maislabyrinth in Aschersleben und Halle kann man sich wunderbar verirren. Foto: IMAGO/Marc SchĂŒler

Sommererlebnis Mais-Labyrinth in Aschersleben und Halle

Auf Irrwegen kreuz und quer durch den Mais können Familien und Kinder seit Samstag, 5. Juli, in Aschersleben wandern. Ob Quizliebe oder Versteckspiel auf den Wegen im Labyrinth – RĂ€tselfreunde und Suchlustige kommen hier auf ihr VergnĂŒgen! Dieses Jahr widmet sich das Maislabyrinth der römischen GlĂŒcksgöttin Fortuna und ihrem Versuch, Vergangenheit und Zukunft zusammenzubringen.



Neben dem Labyrinth gibt es fĂŒr Kinder einen Spielbereich mit HĂŒpfburgen, Kinderschminken und einer Riesenrutsche. Wer vom Suchen und Finden mĂŒde ist, kann sich im Biergarten mit Imbiss, Zuckerwatte und kĂŒhlen GetrĂ€nken erholen.



Der Eintritt fĂŒr Kinder von zwei bis 15 Jahren: 5 Euro, Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren: 7 Euro. Gruppen ab zehn Personen erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.



Datum: Das Labyrinth hat ab 5. Juli bis 19. August tÀglich geöffnet. Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Anfahrt an B185 Kreisverkehr zwischen Ermsleben und Aschersleben



Das Mais-Labyrinth am Petersberg bei Halle eröffnet am 18. Juli und hat von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Adresse: Blonsberger Straße, 06193 Petersberg

Auf dem BĂŒrgerforschungsschiff lernen Kinder ĂŒber die Zukunft der ErnĂ€hrung. Foto: science2public – Gesellschaft fĂŒr Wissenschaftskommunikation e.V.

Sommercamp fĂŒr Kinder und Jugendliche auf dem BĂŒrgerforschungsschiff in Halle: ErnĂ€hrung der Zukunft

Wie sieht unser Essen von morgen aus – und was hat das eigentlich mit Klima, Boden und Bauernhöfen zu tun? Im Sommercamp „Zukunft auf dem Teller“ gehen Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 8 bis 16 Jahren genau diesen Fragen auf den Grund.



Ausgehend vom BĂŒrgerforschungsschiff Make Science Halle wird gemeinsam erkundet, wie nachhaltige ErnĂ€hrung funktionieren kann. Dabei besuchen wird eine solidarische Landwirtschaft besucht, bei der Ernte geholfen und direkt vor Ort erkundet, wo unser Essen herkommt.



Das Camp findet jeden Tag von 9 - 15 Uhr statt. Die Teilnehmenden bekommen bei ein veganes Mittagessen fĂŒr das 3 Euro pro Tag veranschlagt werden. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen vom Make Science Team sowie von Expert*innen in der inhaltlichen Ausgestaltung. Mitgebracht werden muss nur wetterfeste Kleidung.



Datum: 21. bis 23. Juli, Make Science Halle - Anleger am Riveufer, An der Saalepromenade Anleger 5 , 06114 Halle

Im Schloss Köthen gibt es auch eine Druckwerkstatt. Foto: Schloss Köthen

Sommer fĂŒr Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. MuseumspĂ€dagogin Uta Guse und ihre Mitarbeiterinnen halten im Schloss Köthen bei sechs Terminen - beginnend am 1. Juli und bis 5. August - spannende Themen fĂŒr Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Zum Auftakt am 1. Juli können die MĂ€dchen und Jungen (ab 11 Jahre) an einer SchauprĂ€paration mit Bernhard Just teilnehmen. Der Leiter des Naumann-Museums erklĂ€rt Schritt fĂŒr Schritt die Arbeit eines PrĂ€parators und stopft eine Japanwachtel aus.



Programm im Juli und August:

22. Juli: Denk – mal! Das Schloss und seine DenkmĂ€ler, 29. Juli: Druckwerkstatt, 5. August: Gewölle unterm Mikroskop



Mit der App durchs Schloss



GrĂ¶ĂŸere Kinder und Jugendliche sowie Familien können mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen. FĂŒnf historische Gestalten – Kindern steht Schlossgespenst Emi zur Seite - öffnen in eigenen Kapiteln ZugĂ€nge zu den Sammlungen des Köthener Schlosses.

Der Rummel auf dem Hallmarkt geht wieder los. Foto: Marvin Matzulla

Sommer-Jahrmarkt in Halle mit XXL-Krake

Buntes Treiben herrscht ab sofort wieder in der Altstadt. Am Donnerstag eröffnete der diesjÀhrige Sommer-Jahrmarkt wieder mit FahrgeschÀften und Buden auf dem Hallmarkt.



Bis zum 27.†Juli soll tĂ€glich ab 12†Uhr geöffnet sein. Es gibt unter anderem eine „XXL-Krake“ (im Bild), eine Familienachterbahn, eine Piratenschaukel und zwei KinderfahrgeschĂ€fte sowie Gastronomie-Buden.



Datum: bis zum 27. Juli, tÀglich ab 12 Uhr, Hallmarkt in Halle

In Quedlingburg ist in den Ferien eine Menge los. Foto: Welterbestadt Quedlinburg

Ferienprogramm in der Welterbestadt Quedlinburg

Bis zum 8. August 2025 erwartet Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in der Welterbestadt Quedlinburg ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm. Das Angebot reicht von spannenden AusflĂŒgen ĂŒber kreative Bastelprojekte bis hin zu sportlichen und bildungsorientierten AktivitĂ€ten.



Zu den Höhepunkten zĂ€hlen AusflĂŒge zum Abenteuerspielplatz Königsaue, in verschiedene FreibĂ€der der Region, in den Affenwald Straußberg sowie in den Kletterwald Blankenburg. ErgĂ€nzt wird das Programm durch Angebote rund ums Gestalten, Kochen und Forschen. Alle Veranstaltungen sind hier zu finden: www.quedlinburg.de/ferienkalender

Kinder spielen im Innenraum des multifunktionalen Bau «Outer Space», der mit einem Cockpit eines Raumschiffes ausgestattet ist. Foto: DPA

Sommerferien in der Arche Nebra verbringen

Direkt neben der Arche Nebra, dem Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe im Burgenlandkreis, ist am Mittwoch ein Ufo abgestĂŒrzt. Seitdem stehen seine Schleusen offen und Besucher können auf Erkundungsmission gehen und der geheimnisvollen Besatzung auf die Spur kommen.



Der futuristische Bau mit Namen „Outer Space“ ergĂ€nzt das Besucherzentrum als Lernort fĂŒr Schulklassen und Gruppen, als Erlebnisort und als Spielplatz fĂŒr kleine und große Entdecker. Mit dem Ufo-Thema greift der Bau die Himmelsbeobachtung mit der Himmelsscheibe auf und weist zudem in die Zukunft. Das Ufo ist außergewöhnlich gestaltet, von innen und von außen begehbar und im Innenraum der KommandobrĂŒcke eines Raumschiffs nachempfunden mit Konsolen, Hebeln und Knöpfen. Ein Logbuch mit einer eigens entworfenen Schrift erzĂ€hlt von der Reise und dem Absturz. Das Ufo „Outer Space“ ist ganztĂ€gig kostenfrei begehbar.



Die Arche Nebra lĂ€dt in den sachsen-anhaltischen Sommerferien zu abwechslungsreichen Aktionen und Veranstaltungen ein. Jeden Mittwoch bietet das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra von 10 bis 16 Uhr Mitmachangebote fĂŒr Kinder an. An diesen Tagen haben alle Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen: erfolgt per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52-13.

Ferienprogramm in den Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben

Die LutherMuseen laden in den sachsen-anhaltischen Sommerferien in Wittenberg zu zahlreichen Workshops und Angeboten fĂŒr Kinder und Jugendliche ein. Im Mittelpunkt steht die Zeit Martin Luthers im 16. Jahrhundert, die auch in der Kinderausstellung „Der Mönch war’s!“ und im Escapespiel „Tat(w)ort 1522“ lebendig wird. Beide befinden sich im Augusteum in der Collegienstraße 54. Alle Workshops finden in den RĂ€umen der Kulturellen Bildung der Luther Museen, ebenfalls im Augusteum, statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail: bildung.wittenberg@luthermuseen.de.



In Eisleben steht die Welt in der Zeit des Bauernkriegs vor 500 Jahren im Mittelpunkt, der auch die Mitmachausstellung „1525! Aufstand fĂŒr Gerechtigkeyt“ in Luthers Sterbehaus in Eisleben gewidmet ist. Auf dem Ferienprogramm stehen zahlreiche Workshops fĂŒr alle Altersklassen, ein großes TheaterstĂŒck und eine Sommerkino-VorfĂŒhrung.

Kindertheater "Das Traumbild vom Sonnenberg" nach einem tibetischen MĂ€rchen an der Wasserburg Roßlau

Im fernen Tibet webt die Mutter dreier Kinder drei Jahre lang an einem zauberhaften Tuch, in das sie all ihre TrĂ€ume und WĂŒnsche hineinwebt. Doch kaum hat sie das Tuch vollendet, da kommt der Wind und trĂ€gt es davon, niemand weiß, wohin. Ein Kind nach dem anderen zieht los und macht sich auf die Suche nach dem Tuch, wĂ€hrend die Mutter von Tag zu Tag schwĂ€cher wird. Erst das dritte Kind findet den Weg zu dem sagenumwobenen Feenberg und muss auf dem Weg allerlei Abenteuer bestehen, bis es das Tuch am Ende nachhause bringen kann.



Eintritt frei!



AuffĂŒhrungen am: 19., 20., 26., 27. Juli und 2., 3., 9., 10., 16., 17. August jeweils 15 Uhr auf den Streuobstwiesen neben der Wasserburg Roßlau

Abenteuer pur gibt es im Kletterpark am Markkleeberger See Foto: Kletterpark Markkleeberg

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen gelten ab 28. Juni bis 31. August 2025 im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See erweiterte Öffnungszeiten: Geklettert werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Gegolft werden kann dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lĂ€dt bis 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken.



In der Schau werden nicht nur die GegensĂ€tze gezeigt, sondern auch die ĂŒberraschenden Gemeinsamkeiten in den damaligen Kinderzimmern. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, wĂ€hrend große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas GlĂŒck gibt es Freikarten fĂŒr den Tierpark.



Datum: bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Szenenbild aus „Pique Dame“ mit dem Kinder- und Jugendchor Foto: Claudia Heysel

Neue Mitglieder fĂŒr den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht VerstÀrkung.



MĂ€dchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. FĂŒr den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 2. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang unserer ProbebĂŒhne II/Turnhalle in der ÖchelhĂ€userstraße 18.



Das Theater bittet um eine Anmeldung fĂŒr das Casting bis zum 28.08.2025 unter der E-Mail-Adresse Kinderchor@anhaltisches-theater.de.

Karlchen wartet in Karls Erlebnis-Dorf auf seine Fee. Foto: IMAGO/EHL Media

Zauberhaftes Musical in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis zum 7. September verwandelt sich Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) in einen Ort voller Magie. Das brandneue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ feiert am 28. Juni Premiere und lĂ€dt tĂ€glich viermal zu einer liebevoll inszenierten Show ein.



Kinder freuen sich dann ĂŒber ein BĂŒhnenstĂŒck voller Musik, Witz und Herz, bei dem tanzende Traktoren, singende Radios und eine verzauberte Fee den Erdbeerhof aufmischen.



Ebenfalls ab dem 28.†Juni nimmt die historische Feldbahn „LPG Rote RĂŒbe“ im Erlebnis-Dorf ihren Betrieb auf. Eine Fahrt bietet Besuchern einen spannenden Überblick ĂŒber das gesamte Dorf und zeigt, welche Attraktionen unbedingt noch entdeckt werden wollen.

In Diesdorf kann man sehen, wie frĂŒher gearbeitet wurde. Foto: Freilichtmuseum

Entdeckertag fĂŒr Kinder im Freilichtmuseum Diesdorf

Das sechs Hektar große Freilichtmuseum Diesdorf entfĂŒhrt Besucher in die Altmark des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie das Leben und Arbeiten ohne moderne Technik aussah. Hier wird Dorfleben zum Anfassen geboten.



Am 24. Juli gibt es einen Entdeckertag fĂŒr Kinder. An museumspĂ€dagogischen Stationen erfahren sie unter anderem den Weg vom Korn zum Brot oder erleben den frĂŒheren Schulalltag.



Datum: 24. Juli, 10 bis 14 Uhr

Faszinierende Schau im Jahrtausendturm in Magdeburg

Die Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm in Magdeburg lĂ€dt Besucher ab dem 16.†Juli zu einer interaktiven und aufschlussreichen Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper ein. Auf rund 300 Quadratmetern prĂ€sentiert sich ein faszinierendes Panorama von Anatomie, Physiologie und Psychologie.



Die Schau bietet ĂŒber 30 interaktive Stationen zum Mitmachen, Staunen und Lernen. Wie funktionieren eigentlich Muskeln und Gelenke? Wie hört sich mein Herzschlag an? Wie arbeiten Gehirn und Sinne? In der Ausstellung erfĂ€hrt man Antworten auf diese Fragen und kann verblĂŒffende Experimente sehen. Außerdem geht es um Zellen, Gene und die Entwicklung von der Eizelle bis ins hohe Alter.



Datum: 16. Juli bis 31. Oktober

Im August lĂ€dt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. (Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn)

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im KostĂŒm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dĂŒrfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dĂŒrfen sich natĂŒrlich kostĂŒmieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere RĂ€tsel zu lĂŒften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Diesmal gibt es das Kinderbuch "Wer bestimmt auf unserem Hof?" zu gewinnen:

Seit auf dem Hof Schulze-Diekamp keine Menschen mehr leben, merken die Bauernhoftiere schnell, dass ein Miteinander ohne Regeln schwierig wird.



Auch der kleine Hund Joscha und Zicklein Kimmi sind besorgt. Wie sollen sie ab jetzt Entscheidungen treffen? Soll der starke Ochse Oskar in die Fußstapfen des Bauern treten und neuer Bestimmer werden? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass alle Tiere, vom Huhn bis zum Pferd, mitentscheiden können?

"Wer bestimmt auf unserem Hof?" fragen sich die Tiere. Foto: Verlag

Der Autor Ruprecht Polenz hat sich fĂŒr sein Buch „Wer bestimmt auf unserem Hof?“ von dem berĂŒhmten Roman „Die Farm der Tiere“ inspirieren lassen. In seinem Buch erklĂ€rt er sehr unterhaltsam, wie Wahlen funktionieren und was unsere demokratischen Werte sind.



Er geht dabei auch der Frage nach, wie eine gerechtere Gesellschaft tatsĂ€chlich gelingen könnte. So lernt man, wie wertvoll Demokratie und Freiheit sind – und dass das eine nicht ohne das andere geht.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

23. Juli 2025

Wir wĂŒnschen viel GlĂŒck und senden sonnige GrĂŒĂŸe aus der Eltern-Ecke!

