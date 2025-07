Die Zahl der Kinder, die sich nicht sicher im Wasser bewegen können, steigt – auch in Burg. Wo die Probleme liegen und was Eltern tun können.

Burg - Immer mehr Grundschulkinder in Deutschland können nicht schwimmen. Laut einer DLRG-Umfrage sind rund 20 Prozent aller Grundschulkinder bundesweit Nichtschwimmer – doppelt so viele wie noch in 2017. Lediglich 54 Prozent aller Sechs- bis Zehnjährigen in Deutschland besitzen das Seepferdchen. Das Schwimmabzeichen Bronze, das einem das sichere Schwimmen bestätigt, hat nur knapp jedes vierte Kind.