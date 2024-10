Was geht in Sachsen-Anhalt?

die erste Frage ist stets harmlos. Ein Beispiel: „Wie heißt das Kind da?“, will meine Zweijährige wissen. „Julian“, sage ich, weil wir den Jungen zuvor bereits gefragt hatten. Sofort folgt die zweite Frage. „Warum“, will meine Tochter wissen. Noch klingt sie neugierig, ernsthaft interessiert.

Und ich will ihren Wissensdurst stillen. „Weil seine Eltern den Namen schön fanden“, antworte ich, wobei noch in mein letztes Wort das nächste „Warum“ platzt und mir langsam schwant, dass sich dieses Gespräch unaufhaltsam in Richtung Warum-Strudel bewegt. Der ist bei meiner Zweijährigen aktuell zur Standard-Unterhaltung geworden.

Unaufhörlich um die hochphilosophische Frage des „Warum“ drehend, sind wir schon bis zum Urknall gekommen. Aber auch der reichte nicht aus: „Warum Urdnall?“, fragte die Kleine. Und spätestens da entschied ich, einfach die Taktik meiner Tochter zu kopieren. Denn wenn ich sie frage, warum ihre Puppen überall im Zimmer liegen, entgegnet sie mit patziger Selbstverständlichkeit: „Weil das so ist!“

Ich bin Julius Lukas und habe drei Kinder, 2, 7 und 11 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Dieses Mal verlosen wir das Buch "Über Geld spricht man doch! Wie Kinder spielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen" von Claudia Müller und Isabel Sorg (Kösel-Verlag). Dann mal los!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Auch wenn sie es erst später realisieren: Armutsgefährdete Kinder haben es schwerer im Leben. Symbolfoto: IMAGO

Kinderarmut: In Sachsen-Anhalt ist jedes vierte Kind als armutsgefährdet eingestuft. In Halle leben mit 26 Prozent die meisten armutsgefährdeten Kinder, in der Börde mit 8,9 Prozent die wenigsten. Autorin Celsy Dehnert, die als Kind selbst betroffen war, erklärt im Gespräch was es bedeutet, in Armut aufzuwachsen.

Der ADAC hat 17 Kindersitz-Modelle für unterschiedliche Altersklassen getestet. Foto: Stephan Huger/ÖMTAC/dpa-tmn

Autofahren mit Kindern: Der ADAC hat 17 Kindersitze von der Babyschale bis zum Modell für größere Kinder getestet. Wie schlugen sich die Sitze bei Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffen?

Verhütung: Da regt sich ein Kinderwunsch. Oder die Überzeugung, dass eine andere Verhütungsmethode für den eigenen Körper besser wäre. Was Frauen, die mit der Pille Schluss machen wollen, wissen sollten.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Dass kleine Kinder häufiger krank sind, ist normal – aber wie oft krank ist eigentlich normal? Kinderärzte beantworten acht wichtige Fragen.

Erkältung: Wie so oft bei Hausmitteln gehen die Meinungen auseinander: Sollte man bei Erkältungen lieber auf Milch verzichten - oder hilft eine heiße Honigmilch erst recht? Ein HNO-Arzt klärt auf.

Eierpappen, bunt angemalt, können zum Beispiel Spielbretter sein. Kreidestücke sind die Spielfiguren. Die Regeln denken sich die Kinder selbst aus. Foto: Nicklisch

Spielen ohne Spielzeug: Die Kita „Angelika Hartmann“ in Köthen hat monatelang auf Spielzeug verzichtet. Was Kinder und Erzieher aus dem Projekt mitnehmen und wie es nun weiter geht.

Gesundheitsgefahr Schimmel: Feuchte Räume in der Schule oder Umweltfaktoren? Kein Fußball und vermutlich lebenslang Allergiemedikamente. Das ist die Situation, die ein 9-jähriger Schüler nun bewältigen muss. Die Mutter sucht verzweifelt den Grund dafür, dass ihr Sohn eine Schimmelpilzallergie entwickelt hat.

Ärztemangel: 300 Kinder und ihre Eltern aus Bernburg haben jetzt Post vom Salzlandkreis bekommen: Obwohl sie nächstes Jahr eingeschult werden sollen, fällt für sie die Schuleingangsuntersuchung aus.

Nachtleben: Im Piesteritzer Hof in Wittenberg schwingen Mamas bei der beliebten Veranstaltung "Mama geht Tanzen" bald wieder das Tanzbein. Wann die Sause startet.

Kita-Neubau: Das Kindertagesstättenwerk Wittenberg möchte in Labetz eine neue Kita errichten. Der Rohbau ist fertig, weiter aber geht es bereits seit knapp einem Jahr nicht. Was die Hintergründe sind.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Henry (4) hat schier Unglaubliches vor:

"Erst werde ich Mutter, dann Papa, dann Oma, dann Opa." Henry (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Einfach schön! Der goldene Herbst kommt am Wochenende mit bis zu 17 Grad zurück! So schön wird das Wetter am Wochenende und dazu gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Bei so schönem Herbstwetter macht eine Radtour einfach Spaß. (Foto: dpa)

Radtour: Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken von Sachsen-Anhalt bieten dem Drahtesel hierfür das perfekte Freiluftgehege. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen - auch für Familien.

Badespaß im Herbst: Auf die Rutsche, fertig, los: Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Die Spuk-Experten im Belantis Abenteuerreich verstehen es, den Besuchern das Fürchten zu lehren. Foto: J. Quick

Halloween in Sachsen-Anhalt: Halloween bietet endlich die Gelegenheit der inneren Hexe und dem inneren Schreckgespenst Süßes oder Saures zu geben. Wir stellen sieben schaurig-schöne Grusel-Events vor.

Basteln: Halloween ohne Deko? Für viele undenkbar. Zum Glück kann man viele Stücke selber machen - mit Dingen, die man ohnehin zu Hause hat. So geht's.

Neuer Hingucker im Harz: Das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz lockt mit Händlerdorf, Hexenturm und Events. Besucher können in die mystische Welt eintauchen.

Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Geführte Wanderungen im Kloster Memleben

Besucher sind herzlich eingeladen an einer öffentlichen Führung über das Klostergelände teilzunehmen. Sie erhalten einen Überblick über die wechselvolle Geschichte des Klosters, besuchen den Garten und besichtigen die imposante Architektur der zwei ehemaligen Klosterkirchen mit spätromanischer Krypta.

Mit einer geführten Wanderung zu den Hügelgräbern am Eichberg bei Memleben unternehmen Besucher eine Zeitreise in eine ferne Vergangenheit. Dort erfahren sie anhand dreier Hügelgräber viele spannende Fakten über die jungsteinzeitliche Bestattungspraxis.

Datum: 26. Oktober, 11.30 Uhr und 13 Uhr, Kloster Memleben

"Die Konferenz der Tiere" als Theaterstück für Kinder am Harztheater Foto: G. Gilardi

Kindertheater: Die Konferenz der Tiere in Halberstadt

Pünktlich zum 125. Geburtstag des großen, deutschen Kinderbuchautors Erich Kästners hat das Harztheater eine ganz besondere Premiere auf dem Speisezettel: „Die Konferenz der Tiere“ ist nicht nur ein Kinderbuchklassiker sondern auch ein großes Plädoyer für Frieden und einen respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen.

Datum: Premiere am 26. Oktober, 15 Uhr im Großen Haus Halberstadt

Familienkonzert „Die Prinzessin und der Harlekin“ im Kloster Michaelstein

An diesem Samstag laden der Tänzer Daniele Ruzzier und Gaby Bultmann Instrumente ein: Im Schloss der Prinzessin wird gesungen, getanzt und Musik auf seltsamen Instrumenten aus fernen Zeiten gemacht. Dazu erzählt sie lustige Geschichten, und ihr Diener Harlekin denkt sich jede Menge Unsinn aus - bis schließlich sogar das Publikum mitmacht!

Datum: 26. Oktober 2024, 16 Uhr, Kloster Michaelstein, Salon, Eintritt: 7 € / 3,50 €

Hometown Markt öffnet in Halle

An diesem Wochenende öffnet in Halle ein Kunst- und Kreativmarkt. Der Hometown Markt ist eine Hommage an die Kreativität und das handwerkliche Können der Region. Die Veranstalter möchten einen Raum schaffen, der inspiriert, verbindet und die Schönheit handgemachter Kunst zelebriert. Mit mehr als 25 regionalen Künstlern und Händlern soll der Markt eine Plattform bieten, um möglichst vielen Gästen die Vielfalt der regionalen Kreativ-Szene aufzuzeigen und gemeinsam einen tolles Event auch für Familien zu veranstalten.

Datum: 26. (10 - 18 Uhr) und 27. Oktober (9 - 17 Uhr), Fährstraße 2, 06114 Halle

Untergang der "Titanic" in der Baumannshöhle

Theaterfreunde können sich an diesem Samstag auf eine Reise voller Rätsel, Geheimnisse und Überraschungen begeben. In der Baumannshöhle im Harz wird das Stück "Titanic" aufgeführt.



Am 14. April 1912 um 23:40 Uhr, ca. 500 Meilen vor der Küste New Yorks sinkt der damals größte Passagierdampfer der Welt. Es war das jähe Ende einer Jungfernfahrt und zugleich der Anfang unzähliger Fragen: Warum gab es zu wenig Rettungsboote? Warum fuhr die Titanic zu schnell?



Warme Kleidung und Sitzkissen mitbringen!

Datum: 26. und 27. Oktober 2024, jeweils 16.30 Uhr, Baumannshöhle

KI-Workshops mit Lego im Gesellschaftshaus Magdeburg

Beim Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik können Kinder bei spannenden Workshops im Gesellschaftshaus Magdeburg in die Welt der Bühne, Technik und des Instrumentenbauens einsteigen. Diese drei Stationen warten auf sie:



Lego-Theater: Kinder bauen Tänzer, Schauspielerinnen oder Sänger aus Lego für den eigenen Auftritt.

Datum: 26. Oktober 2024, 11 Uhr, für Kinder von 6 bis 9 Jahren, Gesellschaftshaus Magdeburg



Lego-Instrumente: Gemeinsam werden coole Instrumente wie

E-Gitarre oder ein kleines Schlagzeug aus Lego gebaut und programmiert.

Datum: 26. Oktober 2024, 13 Uhr, für Kinder 8+, Gesellschaftshaus Magdeburg



‍Eigenes Klavier programmieren: Der micro:bit ist ein echtes Multitalent und mit ihm programmieren die Teilnehmer ein Klavier, das in jede Tasche passt: das micro:keyboard.

Datum: 26. Oktober 2024, 15 Uhr, für Kinder 10+, Gesellschaftshaus Magdeburg

Auf dem Foto ist der amtierende Kinder-Eulenspiegel Finley zu sehen. (Foto: Torsten Sielmon)

Eulenspiegel-Erlebnistour in Bernburg

Vom Schloss zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn zum Märchengarten in das Paradies: Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel wandern Groß und Klein einen Erlebnispfad entlang, der zwischen den touristischen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigt.

Jeder Besuch in einer der aufgeführten Freizeiteinrichtungen wird mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt. Wer mindestens 3 Eulenspiegelköpfe gesammelt hat, beteiligt sich mit seiner ausgefüllten Aktionskarte an der großen Gewinnauslosung im Eulenspiegelturm. Aus den zahlreich eingereichten Aktionskarten werden am 11. November 2024 gegen 13.30 Uhr die 10 Gewinner durch den amtierenden Kinder Eulenspiegel ermittelt.

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Über Geld spricht man doch!"

Sind 100 Euro viel Geld? Und wie viel verdienen eigentlich Mama und Papa? Kinder sind bekannt für ihre neugierigen Fragen: Und das ist gut so! Wie Eltern ihren Kindern Wissen über Geld vermitteln können, erfahren sie von Claudia Müller und Isabel Sog im Buch „Über Geld spricht man doch!“.

Wir verlosen das Buch "Über Geld spricht man doch! Wie Kinder spielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen". Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 30. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Über Geld“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Nächsten Newsletter-Donnerstag, am 31. Oktober 2024, pausieren wir. Denn dann ist Feiertag. Wir sind am 7. November wieder für Sie da. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit!

Hat Ihnen unser Newsletter gefallen? Dann empfehlen Sie uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren