Was geht in Sachsen-Anhalt?

mir war ja klar, dass sie kommen würde – und doch hat sie mich kalt erwischt: die Trotzphase. Seit einigen Wochen bekomme ich bei jeder Frage an meinen geliebten Nachwuchs dieselbe Antwort: Nee! Möchtest du aufstehen? Nee! Möchtest du sitzenbleiben? Nee! Uff. Dieser Zwergenaufstand bringt mich mitunter an meine Grenzen.

Klar, der Knirps muss lernen, seine Bedürfnisse zu artikulieren. Bloß, die Folgen kann er eben noch nicht abschätzen. Wer nicht isst, wird nölig. Wer nur auf dem Sofa lümmelt, wird hibbelig. So artet der Alltag vom Wickeln bis zum Spielplatzausflug häufig zum Streitgespräch aus. Frei nach Louis de Funès: Nein! Doch! Argh!

Aber: Es gibt Hoffnung. Nach meiner penetranten Werbung für das schöne Wörtchen „Ja“, sehe ich erste Erfolge. Rutscht dem kleinen Mann nämlich doch mal ein „Ja“ über die Lippen, folgt inzwischen stets ein verblüffter, aber freudiger Ausruf: „Ja gesagt!“

Ich bin Max Hunger und habe einen fast zweijährigen Sohn.

Hörspiele und Podcasts lassen auch schon Kinder in tolle Welten eintauchen. (Foto: Imago/Westend61)

Kopfhörer auf und in fremde Welten eintauchen: Das bieten mittlerweile viele Hörspielreihen und Podcasts auch jungen Hörern. Wieso also nicht selbst aktiv werden und Hörspiele oder Podcasts mit eigenen Geschichten oder Meinungen produzieren?



Ran ans Mikro und aufgepasst, wir verlosen zweimal das Buch "Hörspiel und Podcasts selber machen“.



Elise, Emil, Leonie, Daria, Johanna und Lotta (von links n. rechts) interviewen den Bürgermeister Tobias Halfpap in der Stadtbibliothek Landsberg. (Foto: Josefine Kreutzer)

Apropos, kennt ihr schon den Landsberger Kinderpodcast? Seit vergangenem Jahr berichten Juniorreporter über ihre Region und die Menschen dort. Gerade erst haben sie den Bürgermeister interviewt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Adipositas-Risiko: Früh übt sich, wer ein gesundes Leben führen will – das ist die Idee hinter der Ernährungsinitiative „Ich kann kochen!“. Seit zehn Jahren bringen die Barmer Krankenkasse und die Sarah Wiener Stiftung Kindern den praktischen Umgang mit frischen Lebensmitteln näher. Jetzt rufen sie erneut Kitas und Grundschulen in Sachsen-Anhalt auf, sich zu beteiligen.

Günstige Kredite: Mit einem speziellen Förderprogramm sollen sich auch Familien mit niedrigem oder mittlerem Einkommen den Kauf einer gebrauchten Immobilie leisten können. Wie das funktioniert.

Hilfe für Familien in Halle: Eltern mit psychischer Erkrankung fürchten häufig, dass ihnen ihr Kind weggenommen wird. Doch die Erkrankung zu verbergen, ist der falsche Weg, sagen Experten. Ein Projekt in Halle bietet Hilfe.

Ausbildung leicht gemacht: Mit dem neuen "Azubi" finden Schülerinnen und Schüler leichter einen Ausbildungsplatz. (Foto: MaM)

Gratis für Sachsen-Anhalt: „AZUBI gesucht!“ – Das Ausbildungsmagazin

Welche Berufsmöglichkeiten gibt es eigentlich in meiner Heimat? Das und vieles mehr erfahren Schülerinnen und Schüler in der neuen Ausgabe „AZUBI gesucht!“ Ab sofort wird das Magazin gratis an die Abschlussklassen von mehr als 300 Schulen in Sachsen-Anhalt verteilt. Das Magazin hilft Ausbildungssuchenden und deren Familien bei der Berufsorientierung. Ganz neu ist das Digitalmagazin www.azubi-gesucht.mz.de, das alle Inhalte interaktiv und jederzeit im Web abrufbar macht.

Kranke Kinderzähne im Landkreis Wittenberg: Der Landkreis legt aktuelle Daten zur Zahngesundheit bei Kindern vor. Ein „naturgesundes Gebiss“ haben nur rund 50 Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen. Was getan wird, um das zu ändern.

Die Mädchen und Jungen besprechen mit Wimmelburgs Bürgermeister Andreas Zinke das Thema. Er unterstützt ihre Plakataktion. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Ärger über Hundehaufen in Wimmelburg: Die Hortkinder der Wimmelburger Kindertagesstätte im Landkreis Mansfeld-Südharz sind schon öfter in Tretminen auf Wegen und Straßen getreten. Wie sie säumige Hundehalter jetzt bei ihrer Ehre packen wollen.

Aufklärung mal anders in Oschersleben: Die DRK-Schwangerschaftsberatungsstelle Oschersleben im Landkreis Börde bietet mehr als den klassischen Aufklärungsunterricht an. Welche Themen in den Kitas vermittelt werden.

Toilettensanierung in Jessen: Die Grundschule Schweinitz im Landkreis Wittenberg erhält einen Zuwendungsbescheid über 155.550 Euro. Damit sollen die Toilettenanlagen in Ordnung gebracht werden. Wann der Baustart erfolgen soll und was Bürgermeister Michael Jahn sagt.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Leonard (3) fragt die Mama zu ihrem Spaghettiträger-Top:

"Mama, ist das dein Hochzeitspullover?" Leonard (3)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Bastel-Idee zu Ostern: Wer schon Ideen sucht, wie das Zuhause zu Ostern hübsch dekoriert werden kann: Wir haben drei Anregungen, die Familien schnell und kostengünstig mit Kindern umsetzen können – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Selbstgemachter Osterschmuck: Aus buntem, gefaltetem Papier werden Anhänger für den Osterstrauß. (Foto: dpa)

Lust auf Klettern, aber das Wetter spielt nicht mit? Kein Problem! In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Indoor-Kletter- und Boulder-Hallen für jedes Level. Hier sind die besten Spots für das nächste Familien-Abenteuer!

Babybeach in Magdeburg: Mit dem Babybeach hat in Magdeburg ein besonderer Indoor-Spielplatz eröffnet. Hier spielen Kinder im Salz, während sie inhalieren. Für wen das sinnvoll ist und wie eine Ärztin einen Besuch medizinisch einordnet.

Die fünf Jungtiere bei den Geparden in Bernburg entdecken derzeit schon das Außengehege hinter den Kulissen, immer unter Aufsicht von Mutter „Everest“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Baby-Bär, Litschi-Wasserbock, Mini-Fledermäuse: In den Zoos und Tierparks im Land erblicken viele Tierbabys derzeit das Licht der Welt. Wohin sich ein Ausflug lohnt.

Wir denken schon ans Planschen: Am 1. April soll das neue Klietz-Sportbad in Quedlinburg für Gäste öffnen. Welche Eintrittstickets zu welchen Preisen es geben und was darüber hinaus angeboten wird.

3. Familienkonzert im Neuen Theater Halle

An diesem Sonntag geht es im nt-Saal zu den Sternen: Die Geschichte des kleinen Prinzen ist weltbekannt. Seine Reisen zu verschiedenen Planeten und Sternen könnt ihr in diesem Konzert nicht nur hören, sondern auch mit dem Herzen sehen.



Datum: 16. März, 11 Uhr, nt-Saal

Popchor-Konzert im Kloster Michaelstein

Ein ganzes Wochenende lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Popchor-Workshops mit Carsten Gerlitz intensiv geprobt, um am diesen Sonntagnachmittag mit Rhythmus und Harmonie den Frühling herbeizulocken. Die Zuhörerschaft erwartet ein abwechslungsreiches Programm, aber Achtung: Es besteht Ohrwurmgefahr! Freier Eintritt.



Datum: 16. März, 14 Uhr, Kloster Michaelstein

Noch zwei Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 19. und 26. März jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Dinosaurier – im Reich der Urzeit in Magdeburg

Dinos in Magdeburg: Der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor, der gewaltige Brachiosaurus und weitere Giganten der Urwelt werden in der mobilen Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ wieder zum Leben erweckt.



Die täuschend echt wirkenden, lebensgroßen Modelle werden sich sogar bewegen können und Geräusche machen!



Datum: bis 23. März, Jerichower Platz in Magdeburg

Im Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" wird aus Einsamkeit unverhofft Zweisamkeit. (Foto: Katrin Ribbe)

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. So viel ist klar, im Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe", das am 23. und 24. März in Magdeburg zu sehen ist.



Datum: 23. März (16-16.30 Uhr)/ 24. März (10-10.30 Uhr), 3+, Kasino, Theater Magdeburg

Kinderführung zum Tag der offenen Tür in Naumburg

Wie baute man vor fast 1.000 Jahren ein so imposantes Gebäude wie den Naumburger Dom? Wer war der Naumburger Meister und warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen eigentlich zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? Der Naumburger Dom hält für Kinder unzählige rätselhafte und überraschende Geschichten bereit. Zum Tag der offenen Tür für Naumburger am 29. März wird der Sprung in die faszinierende Welt des Spätmittelalters gewagt und über Jahrhunderte bewahrte Geheimnisse gelüftet.



Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung über den Besucherservice.



Datum: 29. März, jeweils 10 und 14 Uhr, Naumburger Dom

Im Stück "Schwäne" geht es um kleine Sorgen und große Sehnsüchte. (Foto: Falk Wenzel)

"Schwäne" im Thalia Theater Halle

Ein Punkt, ein wirklich winzig kleines Pünktchen, hat es satt, immer übersehen zu werden. Das Publikum erfährt im Stück "Schwäne" von seinem Wunsch, groß zu sein. Es geht um eine abenteuerliche Reise im Schnabel eines Schwans Richtung Sibirien.



Bunt und fantastisch erzählt der flämische Theatermacher Nico Boon, geboren 1978 in Antwerpen, in seinem ersten Kinderstück nicht nur von vielen Schwänen, sondern von den kleinen Sorgen und der großen Sehnsucht.



Datum: 30. März, 11 Uhr, 6+, nt-Schaufenster

Wie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren selbst Hörspiele und Podcasts produzieren können, erklärt Marco Ponce Kärgel in seinem Buch „Hörspiel und Podcasts selber machen für Dummies junior“.



Von der Ideensammlung über das nötige Equipment bis hin zur Post-Produktion und Veröffentlichung erfahren junge Leser alles, was man wissen sollte.

"Hörspiel und Podcast selber machen für Dummies junior" von Marco Ponce Kärgel, im Wiley-Verlag erschienen (2. Auflage),

208 Seiten, 18 Euro, ISBN: 978-3-527-72243-3

Wir verlosen zwei Bücher! Möchtest du eins gewinnen? Dann schick uns bis zum 19. März 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Hörspiel und Podcast". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

