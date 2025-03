Was geht in Sachsen-Anhalt?

das Wichtigste am Elternchaos ist doch, ab und an ein Stündchen für sich selbst zu finden. Daher habe ich mich neulich auf einen Mädelsabend unter Mamas bei einem Gläschen Wein gefreut.

Als mich mein Mann aber am späteren Abend fragte, wie es gewesen sei, war meine Antwort: „Sehr schön! Doch die letzte Stunde habe ich leider nicht mitbekommen. Ich bin einfach eingeschlafen.“ – „Hast du dich dort auf die Couch gelegt?“, fragte er nach. „Nein“, erwiderte ich, „ich bin tatsächlich im Sitzen am Küchentisch eingeschlafen. Meine Augen haben einfach aufgegeben.“

An dem Glas Wein kann es nicht gelegen haben. Als Dreifachmama mit Vollzeitjob, Haus, Garten, Tieren und Ehrenamt holt einen der Alltag eben schnell ein. Dazu schleichen die Kids öfter in unser Bett, und ich habe regelmäßig Körperteile auf mir liegen. Beschweren möchte ich mich aber nicht. Die Zeit kommt, da werde ich es vermissen.

Ich bin Katrin Sieler und habe drei Kinder, 1, 4 und 7 Jahre alt.

Das Theater Lichtermeer bringt "Das Dschungelbuch" als Musical für die ganze Familie auf die Bühne der Georg-Friedrich-Händel-Halle. Hier ist das Ensemble zu sehen. Foto: Veranstalter

Diesmal gibt's Tickets für das Familienmusical "Das Dschungelbuch" in Halle zu gewinnen! Am 6. April 2025 kannst du mit dem Theater Lichtermeer in die Wildnis eintauchen – mit ganz viel Schauspiel und Musik.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Schulsystem: Zwei Tage Unterricht, drei Tage Praktikum – in Sachsen-Anhalt können potenzielle Schulabbrecher im zweijährigen Modell „Produktives Lernen in Schule und Betrieb“ einen Abschluss auf Hauptschulniveau schaffen. Welche Erfahrungen aus der DDR dabei eine Rolle spielen.

Strafe: Bis zu drei Monate Schulverweis bei gravierendem Fehlverhalten von Schülern, das fordern CDU und FDP in Sachsen-Anhalt. Bislang sind maximal fünf Tage erlaubt.



Ein Experte für Gewaltprävention aus Halle warnt: Mit dem Vorstoß könne sich auffälliges Verhalten der Schüler bis hin zu Kriminalität verschärfen.

Elterngeld, Reisen, Führerschein: Viele Menschen wünschen sich mehr Digitalisierung in Deutschland. Für Verbraucher könnte sich in diesem Bereich manches im neuen Monat tun.

Die Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt liegt bei etwa 95 Prozent. Ohne Seiteneinsteiger wäre sie noch deutlich schlechter. (Foto: Ina Fassbender/dpa)

Lehramt-Einsteiger: Seiteneinsteiger sind aus den Klassenzimmern Sachsen-Anhalts nicht mehr wegzudenken. Ihre Zahl steigt und mancherorts übernehmen sie sogar über 50 Prozent des Unterrichts. Ein Trend, der anhalten wird.

Arbeitsrecht: Viele Eltern, die in Elternzeit gehen, haben Angst ihren Job zu verlieren – wenn sie erfahren, dass eine Vertretung unbefristet eingestellt wird. Darf der Arbeitgeber das überhaupt?



Passend dazu: Auch die Zahl der Elterngeldbezieher in Sachsen-Anhalt sinkt. Erstmals kümmern sich Väter wieder weniger um ihre Kinder. Welche Veränderung ab April 2025 zudem auf werdende Eltern zukommt.

Sorgerecht: Ein positiver Drogentest eines Sechsjährigen ruft das Jugendamt Wittenberg auf den Plan. Der Junge wird in Obhut genommen. Doch seine Eltern haben eine simple Erklärung. Jetzt muss das Gericht entscheiden.

Helga Helges Schwarzlichttheater in der Barbyer Sekundarschule. (Foto: Thomas Linßner)

Besonderes Schultheater im Salzlandkreis: Ein Alleinstellungsmerkmal der Christlichen Sekundarschule Barby ist das Schwarzlicht-Theater. Dabei spielen die Schüler in einem völlig verdunkelten Raum mit schwarzem Hintergrund. Nur Teile der Kostüme sind dabei sichtbar.

Kritik am Gymnasium in Salzwedel: Jedes Schuljahr wechseln mehrere Schüler vom Salzwedeler Jahn-Gymnasium im Altmarkkreis auf weiterführende Schulen in Lüchow. Ist die ehrwürdige Lehranstalt der Hansestadt zu streng?

Osterfeuer-Orga in Wernigerode: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden für Großveranstaltungen die Sicherheitsvorkehrungen aufgestockt – was die Kosten in die Höhe treibt. Hat das nun Folgen für das Osterfeuer in Wernigerode?

Neues Gerät am Universitätsklinikum in Halle: Die Magnetresonanztomographie bietet Medizinern wichtige Einblicke in den Körper des Patienten. Am Universitätsklinikum Halle gibt es nun das weltweit erste Gerät für Kleinkinder und Babys. Wie es funktioniert.

Die Kita "Märchenland" in Könnern feiert ihren 40. Geburtstag. (Foto: Engelbert Pülicher)

Jubiläum in Könnern: Die Kita „Märchenland“ in Könnern (Salzlandkreis) wird 40 Jahre alt, obwohl sie erst seit 20 Jahren so heißt. Wie die Einrichtung ihren Geburtstag feiert und was 2025 noch geplant ist.

Fernseh-Dreh in Naumburg: Der Kindersender Kika dreht für die

21. Staffel der Quiz-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ in Naumburg. Die 7b der Freien Schule im Burgenland stellt sich als Kandidatin den Aufgaben.

Ukrainische Geflüchtete in Dessau: Der „Nano's Kidsclub“ in Dessau bietet eine kostenlose Betreuung für ukrainische Kinder. Wer das Projekt ermöglicht, wie es dorthin kam und wie es funktioniert.

Kita-Streit in Biederitz: Seit Monaten birgt die Debatte um die Kita Sonnenschein in Gerwisch im Jerichower Land viel Zündstoff. Nun äußern sich zwei ehemalige Kita-Leiterinnen aus Biederitz – mit einer überraschenden Meinung.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Gustav (4) ist stolz:

"Ich kenne schon mehrere Kollegen von Papa: Dirk, Denny und Diensthandy." Gustav (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Osterferien: Vom 7. bis zum 19. April sind zwei ganze Wochen schulfrei. Für aufregende Ausflüge oder entspannte Veranstaltungen muss man nicht in die Ferne reisen: Hier kommen tolle Tipps für Sachsen-Anhalt.

Im Freizeitpark Belantis in Leipzig lockt der Huracan. Er soll laut Betreiber zu den steilsten Achterbahnen der Welt gehören. (Foto: Imago images/Eckehard Schulz)

Saisonstart bei den Freizeitparks: Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks der Region in die neue Saison. Von wilden Achterbahnfahrten über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen: Acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

In Bastel-Laune? Wir haben drei Anregungen für Ostern, die du mit Kindern schnell und kostengünstig umsetzen kannst – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Kreativmarkt in Sangerhausen: Am 5. und 6. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr, findet in der Sangerhäuser Bahnhofsvorhalle wieder der Frühlings- und Ostermarkt statt. Auch eine goldige Osterei-Suche in der Innenstadt ist geplant.

Um zu checken, dass es den zwei kleinen Füchsen gut geht, hat Tierpark-Chef Michael Engelmann einen nach dem anderen aus der Höhle geholt. (Foto: Stefanie Greiner)

Baby-Bär, Litschi-Wasserbock, Mini-Fledermäuse: In den Zoos und Tierparks im Land erblicken viele Tierbabys derzeit das Licht der Welt. Wohin sich ein Ausflug lohnt.



Tierkinder in Köthen: Wer Nachwuchs hat und welcher Besucherliebling für eine Überraschung sorgen könnte.

Campingurlaub mit der Family: Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan, im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Wir denken schon ans Planschen: Am 1. April soll das neue Klietz-Sportbad in Quedlinburg für Gäste öffnen. Welche Eintrittstickets zu welchen Preisen es geben und was darüber hinaus angeboten wird.

Die Ausstellung „Von Halle nach Arkadien“ im Händel-Haus haben Jugendliche gestaltet. (Foto: Tessa Mossner)

Kurz, knackig und gebündelt: Hier geht's zu unseren sieben Tipps für Familien mit Kindern an diesem Wochenende, vom 28. bis zum

30. März, in Sachsen-Anhalt.

"Gregs Tagebuch"-Show in Leipzig

Wer Lust auf eine Mitmach-Show mit Greg und seinen Freunden hat, ist an diesem Samstag im Werk 2 in Leipzig genau richtig. Denn da wird der neueste Gregs-Tagebuch-Band gefeiert. Dich erwartet eine spannende Show mit vielen lustigen Spielen für die ganze Familie. Kinderbuchautor und Bühnentalent Stefan Gemmel führt durch die Show.



Die Show wird im Rahmen der Leipziger Buchmesse angeboten.



Datum: 29. März, 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr), Werk 2

Musikalischer Spielplatz in der Oper Magdeburg

Die Angebote "Spielplatz Musik" und "Musiklabor" ermöglichen Kindern einen spielerischen Zugang zur Welt der klassischen Musik. Gemeinsam mit den Musikern der Magdeburgischen Philharmonie erkunden junge Zuhörer die Welt der Klänge.



Am 30. März gibt es "Spielplatz Musik" mit der Harfe.



Datum: 30. März, 16 Uhr, 1+, Opernhaus Podium

Flohmarkt im BWG Erlebnishaus:

Händler gesucht!

BWG sucht Händlerinnen und Händler für Baby- und Kleinkinderflohmarkt: Am 5. April 2025 findet von 13 bis 17 Uhr wieder der beliebte Baby- und Kleinkinderflohmarkt im BWG Erlebnishaus statt. Der Flohmarkt hat sich in Halle und Umgebung als feste Tradition etabliert und bietet jungen Eltern eine ideale Gelegenheit, gebrauchte Kleidung, Spielzeug und Zubehör für ihre Kinder zu kaufen oder zu verkaufen.



Interessierte Händler melden sich bitte ausschließlich per E-Mail an: becherer@hallebwg.de oder matzel@hallebwg.de



Datum: 5. April, 13-17 Uhr, BWG Erlebnishaus

Die sorbische Wachsmaltechnik macht es möglich, Eier so wunderbar zu verzieren. Auf dem Ostermarkt in Köthen kann man solche ovalen Kunstwerke bestaunen. Foto: Schloss Köthen

Ostermarkt auf dem Köthener Schlosshof

Der Ostermarkt lockt am 5. und 6. April auf das Köthener Schlossgelände. Köthener und Gäste aus nah und fern will der Markt mit seiner bunten Mischung aus handverlesenen Angeboten in toller Atmosphäre überzeugen. Zwei Wochen vor dem Osterfest bietet sich so die Möglichkeit, nicht nur für den eigenen Bedarf zu stöbern, sondern auch kleine Geschenke oder Mitbringsel zu erstehen.



Datum: 5./6. April, 10-17 Uhr, Schloss Köthen

Familienhoftag im Stiftsgut Stichelsdorf

Dreimal im Jahr öffnen sich die Tore des Stiftsguts für den beliebten Hoftag. Am Rande der Stadt wird hier in Stichelsdorf Obst und Gemüse angebaut, das in Kooperation mit dem Kinderbauernhof und einem neuen Pächter geerntet und verarbeitet werden kann.



Kommt am 5. April um 13 Uhr zum ersten Familienhoftag des Familienzentrums der Franckeschen Stiftungen! Unter dem Motto Frühling, Ostern & Vögel erwarten euch spannende Mitmachaktionen, kreative Bastelangebote und tolle Bewegungsmöglichkeiten für die ganze Familie.



Datum: 5. April, ab 13 Uhr, Stiftsgut Stichelsdorf

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. So viel ist klar, im Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe", das am 23. und 24. März in Magdeburg zu sehen ist.



Datum: 6. April, 16-16.30 Uhr, 3+, Kasino, Theater Magdeburg

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 x 2 Freikarten für "Das Dschungelbuch" in Halle am

6. April 2025

Spätestens seit der gelungenen Walt-Disney-Verfilmung ist dieser Klassiker aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. In einer frischen Version erzählt das Theater Lichtermeer die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan zurück in den Dschungel kommt, wird Mogli zur Gefahr für das ganze Wolfsrudel und soll deshalb in das Dorf der Menschen, zurück zu seinesgleichen, gebracht werden. So beginnt eine spannende Reise durch den Dschungel.

„Das Dschungelbuch“ ist ein Familienmusical mit viel Spaß, Spannung und Action und begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Es wird live gesungen. Nach jeder Vorstellung kommen die Darsteller in das Foyer und stehen für Fragen, Autogramme und Fotos mit den Kindern zur Verfügung. Die Aufführung ist für Kinder im Alter ab 4 Jahre geeignet.

Das Musical "Das Dschungelbuch" ist ein abenteuerlich-humorvoller Mix aus Musik, Tanz, Gesang und Schauspiel. Auch Handpuppen und Schattenspiele sind zu sehen. (Foto: Theater Lichtermeer)

"Das Dschungelbuch" wird am 6. April in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle aufgeführt (4+). Los geht's 15 Uhr.

Versuch dein Glück und gewinne zwei Freikarten! Schick uns dafür bis zum 2. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Dschungelbuch". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück! Wir senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

