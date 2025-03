Veranstaltungstipp Harz Osterfeuer in Wernigerode: Was sich nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt ändert

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden für Großveranstaltungen die Sicherheitsvorkehrungen aufgestockt - was die Kosten in die Höhe treibt. Hat das nun Folgen für das Osterfeuer in Wernigerode?