Was geht in Sachsen-Anhalt?

das Schöne am Homeoffice ist, dass man nicht erst abends etwas von seinen Kindern hat. „Es gibt viel zu erzählen“, verkündet der Zwölfjährige am Telefon auf dem Rückweg von der Schule in der Straßenbahn.

Soso. Wo er doch sonst nachmittags meist nach einem nur äußerst begrenzten Wortwechsel in seinem Zimmer verschwindet, nicht ohne Ranzen, Sportbeutel, Jacke und Schuhe vorher großflächig im Flur verteilt zu haben.

Jetzt aber: „Komm Papa, wir setzen uns in die Küche!“ Gerne doch – und? „Morgen...“ – bedeutungsschwangere Pause – „...erster Block Ausfall!“ (Das Sprechen in ganzen Sätzen üben wir noch.) Ja, das ist eine gute Nachricht, sie bedeutet für alle, länger schlafen zu können.

Und, Kind, noch etwas? „Am Freitag...“ – wieder eine Pause – „...Homeschooling wegen Abiturprüfungen!“ Homeschooling – da ist er wieder, der Schrecken der Pandemie-Zeit. Bei Homeschooling höre ich „Kannst-du-mal-kommen-ich-versteh-das-nicht-und-warum-muss-ich-das-überhaupt-wissen?“

Homeschooling also. Wie schön. Ich glaube, ich gehe am Freitag mal ins Büro.

Ich bin Alexander Schierholz und habe zwei Kinder, 12 und 17 Jahre alt.

Ausgezeichnet! Im vorigen Jahr erhielt Tom Kretschmer (Mitte) beim 32. Deutschen Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" den Preis in der Kategorie "Bester Darsteller". Nun ist er in seiner Rolle im Film "Grüße vom Mars" zu sehen. Wir verlosen Tickets! (Foto: Lewis Jones)

Zu gewinnen gibt's diesmal 3 x 2 Tickets für den Familienfilm "Grüße vom Mars".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Deutsch-Abitur: Fünf Stunden. Vier Aufgaben. Eine Entscheidung. Wir zeigen die originalen Deutsch-Abiturfragen aus Sachsen-Anhalt 2024 – und fragen: Für welche hätten Sie sich entschieden? Außerdem: Das ändert sich 2025.

Auszeichnung: Das sind die besten 20 Schulen Deutschlands - auch Halle ist im Rennen.

Reparieren statt wegwerfen: In Halles Kitas lernen Kinder mit dem „Bücherkrankenhaus“, beschädigte Bücher zu flicken – und entwickeln eine neue Beziehung zur Literatur.

Unterhalt, Scheidung, Umgangsrecht: Wer bekommt das Haus, wer die Kinder? Wie lange müssen Eltern ihren Nachwuchs finanziell unterstützen? Darf ich geschenktes Geld zurückfordern? Fachanwältinnen aus Halle und Naumburg geben Antworten auf Leserfragen.

Das Leid der Kinder: Laura Stadler aus der Nähe von Magdeburg kann nicht mehr zur Schule gehen, die meiste Zeit liegt sie im Bett. Die 17-Jährige hat die schwerste Ausprägung von Post Covid. Doch es gibt keine gezielte Therapie – und viel Ignoranz. Was heißt das für ihren Alltag, ihre Träume?

Schulungen für Verkehrssicherheit in Wittenberg: Was tun, um Kinder sicher zu transportieren? Wittenberger zeigt, wie es geht Klaus Lohmann zeigt, was es mit Baby und Kind im Auto zu beachten gibt. Welche Sitze geeignet sind, welche Fehler häufig gemacht werden und warum es sich lohnt, vorher zu üben.

Bei der Auftaktveranstaltung "Waldschulgarten" mit der Grundschule in Abtsdorf wurden zwei Roteichen gepflanzt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Raus in die Natur in Wittenberg: In Abtsdorf gibt es jetzt einen Waldschulgarten. Der Verein Jägerschaft Wittenberg 2020 und die Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ in Abtsdorf starten ein besonderes Kooperationsprojekt. Was die Stadt beiträgt und worum es geht.

Zukunft der Innenstadt Calbe: Die Stadt plant Anreize für junge Familien – aber erst ab 2027 Stadträte wollen mit finanziellen Förderungen die Innenstadt von Calbe beleben und Familien anlocken.

Schule vor Ort in Schönebeck: Das Salz bleibt im Mittelpunkt zukünftig auch für Schulen. Ein neues museumspädagogisches Projekt im Kunsthof Bad Salzelmen soll dabei helfen, die Geschichte der Stadt besser kennenzulernen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) kommt ohne Socken die Treppen runter:

"Das muss so. Dann kann ich die nicht wieder verlieren." Elenor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Kurz und knackig: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 3. und 4. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Am 1. Juni steigt das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg. (Foto: Volksstimme)

Hurra! Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg steht in den Startlöchern. Am 1. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr, feiern wir mit euch den internationalen Kindertag im Elbauenpark Magdeburg. Tanzt und singt mit uns die beliebten, fröhlichen Hits der Lichterkinder, dazu gibt es ein Kinderbandmobil, Hüpfburgen, Kinderschminken und alles, was zu einem bunten Tag mit der ganzen Familie dazugehört.



Datum: 1. Juni, ab 10 Uhr, Elbauenpark Magdeburg



Tickets gibt es in den biber-ticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03 91/59 99 700 und online unter biberticket.de

Zum Muttertag lieben Kinder es zu basteln. (Foto: dpa)

Kreative Bastel-Zeit: Pralinen und Blumen zum Muttertag? Langweilig. Hier sind fünf Geschenkideen für alle, die ihrer Mama etwas Besonderes schenken möchten.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Angeln - ein Geheimtipp für Familienausflüge? Absolut! Kinder können bei diesen Outdoor-Erlebnis viel lernen und Spaß haben. (Foto: Imago/Westend)

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Zeit zum Schwimmen: Die Sonne kommt raus, es wird wärmer. An diesen Orten kann man in Sachsen-Anhalt jetzt schon ins Wasser springen. Außerdem gibt's weitere Infos zu den Freibädern von Arendsee bis Zeitz.

Raus in die Natur bei Halle: In der Franzigmark sind Karakul-Lämmchen zur Welt gekommen. Die gefährdete Rasse blökt schon am Eingang zum Willkommen.

Freilichtmuseum in Magdeburg: Das Steinzeitdorf in Randau öffnet nach mehrjähriger Schließung wieder seine Türen. Was die Magdeburger in dem teuer sanierten Freilichtmuseum erwartet und wann die große Wiedereröffnung geplant ist.

Groß-Investition an der B88: Eltern aufgepasst! Nahe Naumburg soll ein neuer Indoor-Spielplatz entstehen

Hoffest in Dabrun: Landwirt Udo Huth lädt zum zweiten Mal zu einem großen Hoffest auf seinen Hof in Dabrun (Landkreis Wittenberg) ein. Zwischen Gewächshaus, Streichelzoo und Bauernbrot gibt es viel zu entdecken – Eintritt ist frei.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Wiesi macht mit seinen Fans auch Fotos auf der Eisleber Frühlingswiese. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleber Frühlingswiese lockt in die Lutherstadt

Zur Eisleber Frühlingswiese werden in der Lutherstadt mehr als 100.000 Besucher erwartet. Auf dem 50.000 Quadratmeter umfassenden Wiesengelände tummeln sich dann rund 70 Schaustellerbetriebe, die mit Los- und Schießbuden, Kinderkarussells, Riesenrad, Achterbahn und Freifall-Turm für Herzklopfen bei Adrenalin-Fans sorgen.



Auch Schlemmermäuler kommen auf ihre Kosten: Eine Händlermeile mit Marktschreiern und beinahe 20 Händlerbetrieben bieten Köstlichkeiten an. Kleine Besucher können sich auf das beliebte Maskottchen des Eisleber Wiesenmarktes freuen: Wiesi wird am Donnerstag um 11 Uhr die Frühlingswiese mit eröffnen. Von Freitag bis Sonntag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr lässt es sich Wiesi nicht nehmen, höchstpersönlich auf dem Festgelände zu flanieren, seine Fans zu drücken und für Fotos zu posieren.



Datum: 1. bis 4. Mai, ab 11 Uhr, Wiesengelände, Eisleben

Auch interessant: Feuerwerk, Händler, Parken: Das muss man zur Eisleber Frühlingswiese 2025 wissen

Themenabend: Kloster Memleben im Bauernkrieg

Am 1. Mai vor 500 Jahren überfielen wütende Bauern das Kloster Memleben und hinterließen unermesslichen Schaden. Am Vorabend dieses Jubiläums haben Besucher die Gelegenheit, diese tragische Facette der Memlebener Klostergeschichte tiefer zu ergründen.



In der Sonderführung präsentiert die Historikerin Steffi Kleiß die Ereignisse um das Jahr 1525 am authentischen Ort. Im Anschluss zeigt der Puppenspieler Konrad Ludwig eine Tragikomödie aus dem Hinterhof der Reformation. In der Krypta wird die Geschichte eines Abtes inszeniert, der plötzlich nicht mehr in seine Zeit passt.



Ein Spaß für Kinder ab 9 und zum Nachdenken für die Großen. Speisen und Klosterwein im Klausurhof runden den Abend ab. Platzanzahl begrenzt. Vorverkauf, Reservierung und Informationen unter: 034672 60274.



Datum: 30. April, 17 Uhr, Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben, Thomas-Müntzer-Straße 48, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Die Zirkusshow "Waterland" begeistert in Halle. (Foto: Petro Kocherga)

Zirkusshow "Waterland" in Halle

Dieser Zirkus hält ein ganz besonderes Erlebnis bereit. Denn er ist der einzige in Europa, in dem die Artisten ihre Kunststücke im Wasser vorführen. Unter Wasser, auf dem Wasser, an Land und in der Luft: "Waterland" verspricht eine unvergessliche, magische Show!



Datum: 30. April um 19 Uhr, 2. und 3. Mai jeweils um 15.30 und 19 Uhr, 4. Mai um 12 und 16 Uhr, Leipziger Chaussee, Nahe der Messe

Family Day bei SG Buna Halle & Friends

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein SG Buna Halle wieder einen Family Day mit befreundeten Vereinen und Organisationen. Es werden sich an diesem Tag nicht nur die SG Buna Halle mit Rhönradshow, Leichtathletikwettkampf und Fußball darstellen, sondern auch der MEC Saale Bulls, der ESV (Eislaufsportverein), das Landesleistungszentrum Fechten sowie der 1. MBC 70/90 Halle (Motoball).



Programm: Tombola mit tollen Preisen, Kuchenbasar, Kleiderkreisel, Vorführungen der Sektionen, Hüpfburgen und viele Attraktionen, Vereine und auch Firmen. Als musikalische Unterstützung gibt es zwei DJs.



Datum: 1. Mai, 10 Uhr, Sportanlage der SG Buna, Lilienstraße 1, 06122 Halle

Familien-Flohmarkt in Halle

Am Donnerstag erwacht das ehemalige Betriebsgelände des VEB Starkstromanlagenbaus erneut zum Leben – bunt, laut, lebendig! Der beliebte Innenhof-Flohmarkt lädt zum Stöbern, Entdecken und Verweilen ein – mitten in einem der spannendsten Orte der Stadt.



Datum: 1. Mai, 13 Uhr, Friesenstraße 7, Halle

Beim Modellbaufest im Wernigeröder Bürgerpark können Besucher in die faszinierende Welt der Miniaturen eintauchen. (Foto: Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode)

Modellbaufest im Wernigeröder Bürgerpark

Beim Modellbaufest im Wernigeröder Bürgerpark können Besucher in die faszinierende Welt der Miniaturen eintauchen und sich auf ferngesteuerte Autos und Schiffe, Modellflugzeuge, Modellballone, eine Carrerabahn, detailreich gestaltete Eisenbahnanlagen und vieles mehr freuen.



Für zusätzliche Unterhaltung sorgen die actiongeladenen RC-Cars, kreative Bastelaktionen, das Spielemobil der Kreissportjugend und viele weitere Mitmach-Angebote. Außerdem lassen die Trommler der Gruppe Barabinos und Baraban ab 14:30Uhr groovige Rhythmen erklingen.



Datum: 1. Mai, 10 Uhr, Miniaturenpark Wernigerode, Dornbergsweg 27, 38855 Wernigerode

Dancing Dessau 2025 – Internationaler Breakdance-Contest

Seit dem erfolgreichen Auftakt 2021 begeistert Dancing Dessau die Szene – von der Deutschen Meisterschaft 2022 bis zu spektakulären Battles in den Folgejahren. Am 3. Mai 2025 hebt sich erneut der Vorhang für eines der größten Tanz-Events des Jahres.



Programm: Internationales 2vs2-Battle mit Breakdance-Elite aus Deutschland, Finnland, der Schweiz, Frankreich & weiteren Nationen! Atemberaubende Moves, kreative Styles & explosive Battles auf höchstem Niveau!



Bevor die besten Breakdancer die Bühne rocken, erwartet die Besucher ein einzigartiges Vorprogramm auf dem Vorplatz der Anhalt Arena Dessau – kostenfrei für alle Altersgruppen! Ab 16 Uhr kann man sich kreativ und sportlich austoben: Graffiti Workshop des Vereins NEWKID, Breaking Übungsfläche – Besucher können sich im Breakdance ausprobieren; Schnupperkurs mit ehemaligen Breakdance-Künstlern; DJ Tommes sorgt für den perfekten Hip-Hop-Vibe; Aftershow Party in der KUFA ab 22 Uhr mit Oldschool Hip-Hop, R&B & 90s/2000s Vibes; Freier Eintritt von 22 bis 24 Uhr!



Datum: 3. Mai, ab 16 Uhr, Anhalt-Arena Dessau, Robert-Bosch-Straße 54, 06847 Dessau-Roßlau

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte

Von Ende April bis Anfang Oktober findet jeden zweiten Samstag, je nach Wetter, die mobile „Offene Werkstatt“ im Kreuzhof des Naumburger Doms oder in den Räumlichkeiten der KinderDomBauhütte statt. Die Materialkosten betragen je nach Projekt 2 bis 3 Euro. Am 3. Mai können Klein und Groß Gastbetonsteine bearbeiten.



Datum: 3. Mai 2025, 10 bis 17 Uhr, KinderDomBauhütte

Käpt'n Karton bekommt Besuch! Das Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" ist in Magdeburg auf der Theaterbühne zu sehen. (Foto: Katrin Ribbe)

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe"

in Magdeburg

Weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Tagein und tagaus schippert er über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Das Schauspiel mit Puppen von

Claboberta Schnackvogel ist am 3. und 4. Mai zu sehen.



Datum: 3. Mai 2025, 11 bis 11.30 Uhr, 4. Mai, 15 bis 15.30 Uhr, 3+, Kasino

Kinderjazzkonzert in Halle

Der Butzemann, der lange Zeit als grimmiger Geselle bekannt war, hatte beschlossen, sein Herz zu öffnen und nett zu sein. Eines Tages, während er in einer alten Kiste stöberte, fand er ein verstaubtes Liederbuch voller fröhlicher Melodien und lustiger Texte. Inspiriert von den bunten Liedern, beschloss er, ein ganz besonderes Programm für Kinder zu erstellen.



Eine Veranstaltung im Rahmen des Festivals "Women in Jazz".



Datum: 6. Mai, 10 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

Wiedereröffnung des Kletterparks in Markkleeberg

Der Kletterpark Markkleeberg wurde komplett umgebaut und lockt nun mit neuen, spannenden Kletterelementen.



Vor der offiziellen Wiedereröffnung am 10. Mai findet

am 3. und 4. Mai 2025, das Soft Opening im Kletterpark statt. Die Test-Kletterzeiten um 16 und 16.30 Uhr nutzt das Kletterpark-Team, um alle Abläufe durchzuspielen und zu proben. Zudem werden Fotos von den Kletternden erstellt, die unter anderem in Anzeigen und auf der Webseite Verwendung finden sollen. Einzelpersonen, Familien und kleinere Gruppen sind herzlich eingeladen, an diesem Soft Opening teilzunehmen.



Für die freiwilligen Kletterer ist die Teilnahme kostenfrei, dazu ist eine vorherige Anmeldung per Mail an vertrieb@kanupark-markkleeberg.com notwendig. Anzugeben sind Anzahl und Alter der Personen. Die Plätze für das Soft Opening sind begrenzt verfügbar.



Datum: Wiedereröffnung am 10. Mai, Do/Fr: 13 bis 19 Uhr, Sa, So und Feiertage: 10 bis 19 Uhr, Kletterpark Markkleeberg

Der erste Workshop am Stadtmuseum zum Thema Geräusche fand großen Anklang bei den Kindern. (Foto: Katja Pausch)

Helfende Hände für die Kinderstadt "Halle an Salle" gesucht!

Wenn vom 13. Juni bis 19. Juli 2025 wieder Kinder die Stadt regieren, braucht es viele helfende Hände: Für Vorbereitung, Durchführung sowie Auf- und Abbau der diesjährigen Kinderstadt unter dem Motto "Dein, mein, unser 'Halle an Salle'!" werden engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer ab 15 Jahren gesucht.



Ob (Berufs-)Schülerinnen, Studierende, Praktikanten, Auszubildende, Berufseinsteigerinnen oder Ruheständler – willkommen sind alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern, Organisationstalent, Kreativität oder handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich tageweise, wochenweise oder über einen längeren Zeitraum einbringen.



Die nächste Infoveranstaltung für Interessierte:

15. Mai 2025, 17-19 Uhr, nt-Schaufenster, Große Ulrichstraße 51



Wer sich vorher melden möchte, schreibt an: mitmachen@kinderstadt-halle.de

Kinderuni in Leipzig startet ins Sommersemester

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu ihren Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



Zum Auftakt steht am 16. Mai eine interaktive Lesung der Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Milena Bartels aus ihrem Buch „Kiezkinder – wir mischen mit!“ auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kindern und Mitarbeitenden der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig wird diskutiert, wie vielfältig Familien und Städte heute sind.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die erste von fünf Vorlesungen:

16. Mai 2025, 17 bis 18 Uhr, 8 bis 12 Jahre, Audimax Leipzig

In diesem Jahr absolviert die 19-jährige Alexandra Pasternak aus Nebra ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kloster Memleben. Was ihr in den letzten acht Monaten besonders gefallen hat: ,,Mein FSJ war unglaublich vielseitig – von spannender Arbeit im Besucherservice und der Museumspädagogik bis hin zu Einblicken in Geschichte und Denkmalpflege." (Foto: Kloster Memleben)

FSJler im Kloster Memleben gesucht!

Ab September 2025 bietet das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben Jugendlichen erneut die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege durchzuführen. Dabei erhält er/sie die Gelegenheit, sich in die verschiedenen Bereiche des Klosters einzubringen: Mal bei der Betreuung von Klostergästen, bei museumspädagogischen Veranstaltungen oder der Pflege des Klostergartens. Es kann auch bei denkmalpflegerischen Projekten am Bau zugepackt werden. Je nach Interessen und Fertigkeiten können ebenso in den Bereichen Verwaltung eines modernen Museums und Öffentlichkeitsarbeit Erfahrungen gesammelt werden. Ein kleines, aufgeschlossenes Team bietet viel Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.



Interessenten am Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege im Kloster Memleben richten ihre Bewerbung bis 23. Mai 2025 bitte an:



Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Thomas-Müntzerstraße 48

06442 Kaiserpfalz OT Memleben

E-Mail: info@kloster-memleben.de

In Halberstadt findet Ende Mai ein großes Schülertheatertreffen statt. (Foto: Ray Behringer)

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26. bis 28. Mai 2025, Harztheater

Diesmal gibt's 3 x 2 Tickets für den Kinofilm "Grüße vom Mars":

Worum geht's? Als ihre Mutter als Auslandskorrespondentin nach China geschickt wird, landen der sehr spezielle Tom und seine Geschwister Elmar (13) und Nina (15) bei den Großeltern in Lunau; einem ländlichen Ort hoch im Norden, der den Stadtkindern erscheint wie ein fremder Planet.

"Grüße vom Mars" ist eine Regiearbeit von Sarah Winkenstette, und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage „Grüße vom Mars“ von Thomas Möller und Sebastian Grusnick. Es ist ein Film für die ganze Familie – über die großen Ziele eines Außenseiters, dessen Andersseins gleichzeitig seine heimliche Stärke ist und der zwei Generationen zusammenbringt, die sich zunächst wie Wesen von fremden Planeten gegenüberstehen.

In den Hauptrollen zu sehen sind Theo Kretschmer als Tom, Lilli Lacher als Schwester Nina und Anton Noltensmeier als Bruder Elmar. Ihre Mutter Vera wird gespielt von Eva Löbau. Hedi Kriegeskotte übernimmt die Rolle der Großmutter Hanna, Michael Wittenborn wird als Großvater Horst zu sehen sein.

"Grüße vom Mars" startet am 8. Mai 2025 in den Kinos. (Foto: Farbfilmverleih)

"Grüße vom Mars" von Sarah Winkenstette, 82 Minuten,

Filmstart: 8. Mai 2025.

7. Mai 2025

Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir halten die Daumen fest gedrückt und senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

