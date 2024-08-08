tausende Kinder (und Eltern) zwischen Arendsee und Zeitz werden am Sonnabend ganz besonders aufgeregt sein. Schließlich wird man nur einmal im Leben eingeschult.

Insgesamt konnten wir dieses Ereignis jedoch schon fünfmal feiern. Nach der letzten Schultüte haben wir deshalb erleichtert ein Häkchen hinter diese Feierlichkeit gesetzt.

Jugendweihen stehen allerdings noch drei bei uns an, Schulabschlüsse noch vier. Bis dahin gibt es noch etliche erste Schultage. Auch wenn die bei älteren Kindern längst nicht mehr so aufregend sind wie beim allerersten Mal.

Und doch gibt es auch dann noch ein wenig Anspannung. Wie wird der neue Stundenplan aussehen? Bekomme ich eine neue Lehrerin? Was haben meine Freunde in den Ferien gemacht? Antworten auf diese Fragen gibt es am Montag. Vorausgesetzt, dass jemand daran gedacht hat, den Weckalarm für das frühe Aufstehen nach sechs Wochen Ausschlafen wieder anzustellen.

Im Zweifelsfall sind wir Eltern gefragt - und das leider nicht nur am ersten Schultag. Wenn das morgendliche Drängeln irgendwann nicht mehr notwendig ist, mache ich nicht nur ein Häkchen, sondern drei dicke Haken!

Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder, 20, 16, 13, 10 und 8 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Am Sonnabend ist in Sachsen-Anhalt Einschulung, dann beginnt das neue Schuljahr. Dafür haben wir euch ein spannendes Wissenspaket geschnürt:

In Sachsen-Anhalt geht die Schule wieder los. Das ist besonders aufregend für Erstklässler. (Foto: dpa)

Auch das ist diese Woche wichtig:

Bildung: Kurz vor Ferienende sucht Sachsen-Anhalt hunderte neue Lehrer

Sportlicher Start: Erstklässler in Sachsen-Anhalt erhalten 50 Euro‑Gutschein – was Eltern jetzt wissen sollten

Debatte um Sommerferien: Jetzt redet die Politik mit: Sachsen-Anhalt fordert faire Ferien für alle, nicht nur für Bayern

Verkehr: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden in dieser Woche die Ferien. Das wird laut dem ADAC wieder für volle Autobahnen am Wochenende sorgen

Teenager: Spätes Aufstehen in den Ferien – ganz normal oder problematisch? Ein Schlafmediziner aus Halle erklärt, warum Eltern jetzt nicht in Panik verfallen sollten

Handy: Immer früher kommen Kinder mit digitalen Geräten in Kontakt – und viele besitzen schon in der Grundschule ein eigenes Smartphone. Experten schlagen Alarm

Autistisches Kind: „Mischa ist mein Schmerz und meine Liebe“ - was eine Mutter aus Halle oft alleine tragen muss

Hype um Labubus: Die trendigen Plüsch-Monster gibt es jetzt auch in Magdeburg, in Wernigerode und in Dessau

RB Leipzig Gamer in Saudi-Arabien: Vom Köthener Hobbyzocker zum WM-Teilnehmer - Levy Finn Rieck lebt den E-Sports-Traum

Jugendfeuerwehr: Blaulicht und Löschautos sind plötzlich im Trend: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt schließen sich lokalen Feuerwehren an

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emil (4) klagt über Rückenschmerzen:

"Opa, mein Hinterbauch tut mir weh!" Emil (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Der Sommer kommt für kurze Zeit wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Allerdings drohen am Wochenende erneut Schauer und Gewitter.

Top Ausflugsideen für jedes Wetter - Von Halle bis Magdeburg: Hier wartet euer nächstes Familienabenteuer!

Die Sonne ausnutzen, könnt ihr auch hier:

Baden: Von XXL-Rutschen bis zum chilligen Wellenbad: Wir zeigen euch die spannendsten Aquaparks und Wassererlebnisbäder in Mitteldeutschland.

Entspannen: Das sind die schönsten Badeseen im Süden Sachsen-Anhalts

Ungestört Schwimmen: Das sind die Geheimtipps in Sachsen-Anhalt

Ganz aktuell haben wir hier noch folgende spannende Tipps:

Weihnachtsrevue in Halle: Aufgrund der riesigen Nachfrage gibt es eine weitere Vorstellung. Wann die zu erleben ist und wie man an Karten kommt

Für die restlos ausverkaufte „Fuchs“-Revue bietet das Steintor jetzt noch eine Zusatzvorstellung an. (Foto: Steffen Schellhorn)

Neu im Saalekreis: Mario Kart in echt - was die Besucher im neuen Indoorpark „Findora“ im Nova erwartet

Ascherslebener Zoo: Eselfohlen sorgt für Entzücken bei Besuchern und Pflegern

Irrgarten: Das Rackither Maislabyrinth im Landkreis Wittenberg hat wieder geöffnet: Quiz, Irrwege und Gruselspaß an der B 182 - und ein Selbsttest

Kostenloser Eintritt in Weißenfels: Besondere Aktion soll Gäste ins Freibad locken - Was geboten wird

Theater in der Börde: In der Kulturfabrik gibt es Hans Christian Andersens „Die Prinzessin auf der Erbse“. Das regt zum Nachdenken an

Kennt ihr schon unsere neue Serie "So nah, so schön?" - Das sind die ersten beiden Teile:

Ausflug Richtung Sachsen: Achterbahn, Affen, Abenteuer: Rund um Leipzig finden Familien Ausflugsziele, die gleichzeitig entspannen und begeistern. Fünf Tipps

Ausflug Richtung Thüringen: Schluchtenwandern wie im Fantasy-Film, Baden mit Musik oder Basteln im Weltkulturerbe: Die Region rund um Jena, Naumburg und Freyburg steckt voller Erlebnisse für kleine und große Abenteurer. Fünf Tipps

Entdecken, toben, staunen: In der Region Saale-Unstrut wird Familienurlaub zum Abenteuer für alle Sinne. (Fotos: Stiftung Leuchtenburg, Toskana-Therme Bad Sulza, Saale-Unstrut Tourismus/Falko Matte, Imaginata)

Verlosung: Familientickets fürs Panometer Leipzig

Im Panometer in Leipzig könnt ihr in eine kleine französische Stadt vor fast 150 Jahren eintauchen. Das große 360°-Bild zeigt bekannte Künstler wie Monet, van Gogh und Renoir, die durch die Straßen spazieren, und die bunte Kathedrale von Rouen. Mit Musik und wechselndem Tag- und Nachtlicht fühlt sich alles ganz lebendig an – fast wie eine Zeitreise!

Jeden Samstag um 10.30 Uhr gibt es spezielle Führungen, bei denen Familien gemeinsam malen, rätseln und Spaß haben können.

Wir verlosen 2 x Familientickets für je 2 Erwachsene und 2 Kinder für die Führung im Panometer Leipzig „Auf Tuchfühlung – Malerei mit allen Sinnen“ am Samstag, den 23. August, 10.30 Uhr.

Das beeindruckende 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ im Panometer Leipzig zeigt die bunte französische Stadt Rouen vor 150 Jahren – ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. (Foto: Panometer Leipzig)

Möchtest du die Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

13. August 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Panometer". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Und wir setzen in dieser Woche wieder einen drauf. Zum zweiten Teil unserer neuen Serie "So nah, so schön" war unsere Autorin Christine Klauder rund um Leipzig unterwegs und hat Familienabenteuer für euch getestet. Dabei konnte Sie allerlei freie Tickets für euch abstauben. Zu gewinnen gibt es:

- 1 x Kindergeburtstag für acht Kids im SunGolf Familien- und Abenteuerpark Eckartsberga - Betreff: "SunGolf"

- 1 x Outtour Kanutour für 2 Erw. + 2 Kinder von Kirchscheidungen nach Balgstädt - Betreff: "Outtour"

- 1 x Familienpicknick vom Weingut Freylich Zahn - Betreff: "Zahn"

- 2 x Familienkarten (4 h) für Toskanaworld-Therme - Betreff: "Toskana"

- 3 Familienkarten für Porzellanwelten Leuchtenburg - Betreff: "Leuchtenburg"

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum

13. August 2025 eine E-Mail mit dem jeweiligen Betreff. Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Die Veranstalter schicken den Gewinn anschließend raus. D.h. wir geben eure Daten dafür weiter. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ganz viel Glück. Genießt das letzte Ferien-Wochenende!

Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

