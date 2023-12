Was geht in Sachsen-Anhalt

kaum hat mein Chef aufgelegt, ertönt eine Stimme aus dem Nachbarzimmer: „Papa, kannst Du mal kommen, ich versteh’ das nicht.“ Ich kann, klar. Aber ob ich das verstehe? Nach Kannst-Du-noch-einen-Kommentar-schreiben jetzt also Mache-beide-Brüche-gleichnamig-indem-du-sie-auf-den-gleichen-Nenner-erweiterst. Und was gibt es eigentlich zum Mittagessen? Kommt Ihnen das bekannt vor? Homeoffice mit Homeschooling im Pandemiefrühjahr 2020? Leider falsch. Die richtige Lösung: Homeoffice mit Homeschooling im Winter 2023, ganz ohne Pandemie. Der Zehn- und der 15-Jährige müssen mit mir zu Hause bleiben, weil sie krank sind. Aber nicht so krank, dass sie nicht Schulaufgaben erledigen könnten, die mehr oder weniger verlässlich via Klassenchat eintrudeln. Kein Wunder, dass ich ein Déjà-vu habe. Der Unterschied zu 2020: Damals mussten sie – wie alle – zu Hause bleiben, damit sie nicht krank werden. Jetzt, weil sie schon krank sind. Der 15-Jährige hat sogar – Covid. Darauf hätten wir nun wirklich gut verzichten können.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Angst vor Überfällen? Im Kampf gegen kriminelle Jugendliche in Halle setzen die Sicherheitsbehörden seit Oktober neben starker Präsenz vor allem auf Prävention. Werden bereits erste Erfolge sichtbar?

Ab aufs Eis! Wernigerode, Halle, Magdeburg: Schlittschuhlaufen gehört für viele zur Weihnachtszeit dazu wie die Kerzen am Baum. Wo in Sachsen-Anhalt die Eisflächen präpariert sind.

Kinder trauern: Allerdings gehen sie mit dem Verlust anders um als Erwachsene. Worauf Angehörige achten können und was den Jüngsten in Trauerphasen Halt gibt, erklärt eine Expertin des Trauerinstituts Magdeburg.

Masern-Impfpflicht: Im Salzlandkreis müssen Eltern eine Masernimpfung für ihre Kita- und Schulkinder nachweisen. Erfahren Sie, wie diese Regelung in der Praxis funktioniert und welche Konflikte auftreten können.

Preisschock für Eltern? Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird ab 2024 wieder angehoben. Das kann auch in Schulen und Kitas im Saalekreis zu höheren Preisen führen. Es gibt aber Unterschiede.

Schwangerschaft und Zusammenleben: Mit dem Führerschein für Geschwisterkinder lernen Jungen und Mädchen in der Helios-Klinik Jerichower Land in Burg den Umgang mit dem Nachwuchs in der Familie. Wie geht das?

Märchen nachgespielt: Ehemalige Handballspieler des SV Anhalt wagen sich an den Märchen-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ heran und bringen mit ihrer Kurz-Parodie Menschen bei Facebook und Instagram zum Lachen (mit Video).

Infektionswelle: Neben Corona und Erkältungen durch Rhinoviren, verzeichnet Deutschland auch RSV-Infektionen, insbesondere bei jüngeren Kindern. Ärzte rechnen mit einer starken Ausbreitung.

Wie familienfreundlich ist Wittenberg? „Die Lutherstadt Wittenberg ist sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst“, kommentiert Doreen Raewel das Ergebnis der Familienumfrage von Volksstimme und MZ.

Neuer Kinderkrimi: Autorin und Buchhändlerin Verena Schiffner aus Köthen hat den dritten Teil ihrer Krimireihe für Kinder herausgegeben. Ihre Yorkshire-Hündin erkundet dieses Mal das Rathaus.

Telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern ab 18. Dezember: Erwachsene müssen bei leichteren Erkrankungen nicht mehr zwingend zur Praxis gehen, um eine Krankschreibung zu erhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte diese Regelung ausweiten.

Spenden für todkrankes Kind: Die fünfjährige Milana liegt in einem Hospiz in Magdeburg im Sterben. Ihre Eltern wollen sie nach Hause nach Halle holen. Doch dafür fehlt eine Wohnung - und Geld. Eine ehemalige Anästhesie-Pflegerin des Mädchens sammelt nun Spenden.

Dunkle Straßen: Dass Wolmirstedt im Landkreis Börde ein Problem mit defekter Straßenbeleuchtung hat, haben schon viele Bürger leidvoll erfahren. Doch in der dunklen Jahreszeit ist das für Schulkinder kreuzgefährlich.

Jüdisches Leben: Das Schulzentrum Könnern arbeitet künftig eng mit der Museumssynagoge Gröbzig zusammen. Wie Schüler und Lehrer davon profitieren sollen.

Kita-Kosten: Im Salzlandkreis wurde eine geplante Erhöhung der Kita-Beiträge vom Kreistag abgelehnt. Die Entscheidung verhindert eine Kostensteigerung von drei bis vier Prozent in den Kommunen und entlastet somit Eltern und Kommunen - auf Kosten der Betreuungsqualität?

Perfekt zum Backen mit Kindern: Wer Cookies selber machen möchte, erfährt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie's geht.

Neue Schule: Die Stadt plant eine vierte Gesamtschule in Halle. Ein Schulentwicklungsplan stellt wichtige Weichen und sorgt für mehr Platz in einigen Bildungseinrichtungen. Wo es dennoch Kritik gibt.

Spiele-Tipps: Es muss nicht immer „Mensch ärgere dich nicht“ sein. Expertin Tanja Liebmann-Décombe stellt sechs neue Spiele für die ganze Familie vor.

Workshop für Weihnachtsmänner: Bei einer weihnachtlichen Bescherung kann so manches schiefgehen. Damit möglichst alles glatt läuft, braucht es eine gute Vorbereitung. Erfahrene Weihnachtsmänner geben in einem Workshop Tipps.

Raus mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Klosterweihnacht in Bernburg

Jedes Jahr im Dezember lädt die Hochschule Anhalt Einwohner und Gäste der Stadt Bernburg zu einer internationalen Klosterweihnacht in das Kloster Bernburg ein. Das Fest ist ein kultureller Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit und beeindruckt vor allem durch das Flair in den alten Klostermauern.

Datum 16.12.2023 von 13.30-20 Uhr, 17.12.2023 von 14-19 Uhr, Kloster Bernburg

Es spukt noch immer in Magdeburg

Magdeburg hat seine eigene Gespenstergeschichte verdient! In der Vorweihnachtszeit spukt "Das Gespenst von Magdebu-huuu" durch das Opernhaus.

Datum: 15.12., 9 Uhr, 6 +, Opernhaus Bühne

Uni Magdeburg lädt zur Kinder-Uni-Vorlesung zum Thema "Schall"

Der Physiker Prof. Dr. Claus-Dieter Ohl erklärt in seiner Vorlesung „Von Bach bis Ultraschall: Wie wir sehen, was wir hören“ das Phänomen des Schalls. Der Wissenschaftler wird unter anderem erläutern, wie Schall entsteht und warum wir den Ultraschall nicht hören können.



Nach der Kinder-Uni Vorlesung gibt es eine kleine Bücherbörse. Wer ein Buch mitbringt, kann es gegen ein anderes eintauschen!

Datum: 16.12.2023, 11-12 Uhr, Otto-von-Guericke-Universität, Gebäude 16, Hörsaal 5, für Kinder zwischen 7 bis 12 Jahren, zur Anmeldung geht's hier, kostenfreie Teilnahme

Adventsfest in Luthers Höfen in Eisleben

In Luthers Sterbehaus sind die Türen an diesem Samstag weit geöffnet. Bei festlicher Musik, schöner Beleuchtung und mit Köstlichkeiten können sich die Besucher dort gemütlich auf Weihnachten einstimmen. Auf dem Programm stehen Mitmach-Theater, Puppentheater, Konzerte sowie Bastel-Angebote. Kinder können sich auf den Besuch des Weihnachtsmannes freuen, der einen großen Sack voller Geschenke mitbringt.

Datum: 16.12.2013, 14-21 Uhr, freier Eintritt, Luthers Höfe

Mister Gum ist zurück im Theater Magdeburg

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Spielzeit hat das Schauspiel Magdeburg ein neues Abenteuer mit dem grummeligsten aller Miesepeter im Programm: „Mr Gum und das geheime Geheimversteck“ gibt's an diesem Freitag zu sehen.

Datum: 15.12.2023, 19.30 Uhr, 8 +, Schauspielhaus Kammer 2

Wie einst Melanchthon Weihnachten

in Wittenberg feierte

Abseits vom Trubel großer Weihnachtsmärkte werden im Melanchthongarten an liebevoll geschmückten Ständen handgefertigte Geschenke angeboten. Im schön beleuchteten Garten erwarten die Gäste bei Weihnachtsmusik heißer Glühwein, kulinarische Genüsse und eine Feuershow. In der Ausstellung im Melanchthonhaus erfahren die Besucher zudem, wie Melanchthon und Luther mit ihren Familien Weihnachten feierten. Die jüngeren Gäste können sich vor allem auf den Besuch des Weihnachtsmannes und das „Potsdamer Figurentheater“ freuen.

Datum: 15.12.2023 von 17-20 Uhr, 16.12.2023 von 14-20 Uhr,

17.12.2023 von 14-19 Uhr, freier Eintritt, Melanchthongarten

Besonderer Rundgang durch Naumburger Dom

Allerlei spannende „Legenden zu Türmen und Kapellen“ bekommt man bei einer Sonderführung im Naumburger Dom zu hören und zu sehen. Beim weihnachtlichen Rundgang werden geheime Anekdoten und fantasievolle Erzählungen geteilt, die sich um Taufkapelle, Evangelistenkapelle oder die Kapelle der Heiligen Elisabeth ranken.

Datum: 16./17.12.2023, jeweils 13 und 15 Uhr, Anmeldung über den Besucherservice, Naumburger Dom

Adventsfest im historischen Quedlinburg

Am dritten Adventswochenende öffnen sich wieder beim „Advent in den Höfen“ die sonst verschlossenen Innenhöfe von 19 Häusern der historischen Innenstadt. Auf altem Pflaster werden weihnachtliche Raritäten und kleine Kostbarkeiten angeboten.

Datum: 16./17.12.2023, 11-19 Uhr, Quedlinburg



Auch der Weihnachtsmarkt am historischen Rathaus in Quedlinburg hat noch bis zum 22. Dezember geöffnet.



Archäologie in digitaler Ausstellung

Fünf Museen, eine digitale Erkundungstour: Das eMuseum vereint fünf Standorte des archäoastronomischen Netzwerkes „Himmelswege“ im virtuellen Raum: das Besucherzentrum „Arche Nebra“, das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale), das Sonnenobservatorium in Goseck, das Ringheiligtum Pömmelte und die Dolmengöttin in Langeneichstädt.

Herzstück der digitalen Präsentation sind die „ArchäoStories“, multimediale Geschichten rund um die Himmelsscheibe von Nebra und die „Himmelswege“. Besonderer Hingucker bieten die 3D-Anwendungen, die extra für das eMuseum entwickelt worden sind.

Noch Restkarten für "Schneewittchen"

in der Oper Magdeburg

Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts "Schneewittchen" entführen Groß und Klein in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können.

Datum: 23.12.2023, 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, 8 +, Opernhaus

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Lorenz (4) zu seinem großen Bruder Linus (6), der mit ihm König und Diener spielen möchte:

„Du bist kein König. Du bist nur

mein Bruder!“

Und hier gibt's was zu gewinnen:

das Buch "Hallo Oma! ... Hörst Du mich?"

Trauer und Verlust sind nicht nur Themen, die Erwachsene beschäftigen. Auch Kinder grübeln über den Tod. „Darum ist es wichtig, ihnen Trost zu geben“, meint die Magdeburger Autorin Coria Berende. In ihrer Lektüre „Hallo Oma! … Hörst Du mich?“ besuchen die Geschwister Lena und Tobi das Grab ihrer Oma. Ob sie wohl vom Himmel auf die beiden hinabblickt? Auf der Suche nach Antworten beginnt ein aufregendes Abenteuer.



Leben, Sterben - und dann? Die Autorin begibt sich in ihrer spannenden Geschichte auf eine philosophische Sinnsuche, die

- so viel sei verraten - voller Hoffnung steckt.

Das Buch "Hallo Oma! ... Hörst Du mich?" der Autorin Coria Berende nähert sich kindgerecht den Fragen nach Leben und Tod. (Foto: Tredition Verlag)

"Hallo Oma! ... Hörst Du mich? Ein Grab und 1000 Fragen. Vom großen Geheimnis des Lebens": Coria Berende, Tredition Verlag, 216 Seiten, ab 11 Jahren, 14 Euro, ISBN: 9783384013897

Viele Grüße aus der Eltern-Ecke