eine der prägendsten Erkenntnisse in meiner bisher recht kurzer Karriere als Vater ist die Kleinteiligkeit des Großwerdens. Vom Köpfchenheben bis zum Auf-den-Bauch-Drehen – vieles, was mir selbstverständlich erschien, müssen die Knirpse erst mühsam trainieren. Das gilt auch für das Essen. Die ersten Versuche, etwas anderes als Milch in das Baby zu bugsieren, endeten also frustriert. Möhrenbrei auf Papa, in der Nase, hinterm Ohr. Im Magen? Pah! Ist ja auch viel schöner, mit dem Finger Brei-Bilder auf die Tischplatte zu malen. Um die Beikost attraktiver zu machen, probierten wir also Pampe der gehobenen Küche. Mit Banane, mit Süßkartoffel, mit Mandelmouse. Die bittere Erkenntnis: Nichts schlägt Muttermilch. Haben wir einen Mini-Gourmet herangezogen? Ein Etepetete-Baby? Ich hatte das Projekt schon aufgegeben. Da langte der Kleine beim Frühstück plötzlich nach einem Stück Brot – und verschlang eine ganze Scheibe schnöden Roggenteig. Puh, Glück gehabt. Müssen wir wohl doch nicht ins Feinkostgeschäft. Ich merke mir: Oft hilft einfach Geduld. Oder eine solide Stulle.

Ich bin Max Hunger und habe einen Sohn, neun Monate alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir ein Buch aus der Reihe "Superbrain-Comics - Die Geheimnisse der Wale" von Casey Zakroff.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Digitalen Welt, Demokratiebildung und die Antisemitismusprävention: In Sachsen-Anhalt werden die Vorgaben für die Grundschulen angepasst.

Lehrer überschätzen Jungen in Mathe und Mädchen in Sprache. Warum eigentlich? dpa

Gericht bestätigt Extra-Stunde für Sachsen-Anhalts Lehrer: Nach Beschwerden zweier Lehrer hat das Oberverwaltungsgericht die verpflichtende Extra-Unterrichtsstunde pro Woche für Sachsen-Anhalts Lehrer bestätigt. Anträge der Pädagogen gegen die Anordnung wies das Gericht zurück.

Studie der Uni Halle: Können Jungen besser rechnen als Mädchen? Vorurteile wie dieses halten sich und werden durch Pisa-Studie und Co. verstärkt. Dabei könnte es auch einen anderen Grund für Leistungsunterschiede geben.

Schullaufbahnempfehlung: Sekundarschule oder Gymnasium? Dreitägige Tests sollen ab kommenden Schuljahr eine zusätzliche Entscheidungshilfe geben. Was Schulleiter aus dem Saalekreis zu den Plänen des Bildungsministeriums sagen.

Gleichberechtigung: „Was hat dein Ehemann dann die ganze Zeit getan?“ Frauen bei Tiktok sind empört: Mit einem Mann leben, sich trotzdem um alles allein kümmern müssen: Angeblich bleiben immer mehr Frauen angesichts solcher Aussichten lieber allein. Stimmt das? Brauchen wir überhaupt noch Männer?

Apropos TikTok: Ärzte sind besorgt: Feuchtigkeitscremes für 76 Dollar? Die sogenannten Sephora Kids haben mehr Vertrauen in Influencer als in Ärzte. US-Dermatologe haben bereits mit den Folgen zu tun. Warum Achtjährige Anti-Faltencreme kaufen.

Finanzen: Welche Regeln es rund um das Thema Taschengeld gibt, wofür Kinder es ausgeben sollten und was Eltern beachten sollten. Beim Thema Taschengeld sind drei Dinge besonders wichtig.

Handyverbot an Schulen: Sollte man Smartphones an Schulen verbieten oder nicht? Vorstöße aus anderen europäischen Ländern haben die Debatte neu entfacht. Doch die Fachleute sind sich alles andere als einig.

Jugendszene in Sachsen-Anhalt: Kriminalität, Migration, Langeweile: Wie Jugendliche aus Halle über ihre Stadt denken – und was sie fordern.

Taubeninvasion in Halle: Das Lyonel-Feininger-Gymnasium in Halle kämpft gegen eine Taubenplage. Gesundheitsrisiken und verdreckte Fassaden belasten den Schulalltag. Die Stadt sucht nach Lösungen, während Tierschützer betreute Taubenschläge vorschlagen.

Treffpunkt für Eltern und Kinder: Gemeindereferentin Karoline Riese hat in einem kleinen Laden am Alten Markt in Halle einen neuen Eltern-Kind-Treff initiiert. Worauf das Projekt Krabbelcafé abzielt.

Karoline Riese hat für das Bistum Magdeburg im "Schief und Krumm" in Halle ein wöchentliches Krabbelcafé ins Leben gerufen. (Foto: Schellhorn)

Leiden unter Legasthenie: Fehler beim Schreiben, Quälerei beim Lesen: Legastheniker leiden oft ein Leben lang. Auch daran, unterschätzt zu werden. Eltern fühlen sich vor allem von Schulen alleingelassen. Wie sich die 17-jährige Lilli aus Wittenberg durch Konflikte mit ihrer Mutter, Lehrern und sich selbst kämpft.

Wenn Kinder schwänzen: Nach Corona schwänzen wieder mehr Kinder den Unterricht – manche über Wochen und Monate. Der Weg zurück ist lang. Eine Mutter aus Bitterfeld erzählt vom Kampf mit ihrem achtjährigen Sohn, der nicht mehr mitmachen wollte.

Zahnpflege: Im Saalekreis ist die Zahngesundheit der Kinder nicht auf dem erwarteten Niveau. Ärzte appellieren an Eltern, die tägliche Zahnpflege ihrer Kinder ernster zu nehmen.

Zukunftspaket des Bundes: Warum sich Kinder aus Zahna-Elster durch den Behördendschungel kämpfen müssen.

Elternprotest: Bis Ende März müssen Kinder für das Einschulungsjahr 2025/26 in Magdeburg angemeldet werden. Doch es gibt Kritik. Eltern fordern eine Anpassung. Sie wollen verhindern, dass Kinder aus einem Wohnquartier in verschiedene Schulen gehen müssen.

„Mama geht tanzen“: Noch vor der Premiere von „Mama geht tanzen“ in Magdeburg am Freitag ist bereits eine zweite Auflage der Veranstaltung speziell für Frauen geplant. Party nur für Mamas: Super Idee oder antifeministisch?

Leukämieerkrankung: Kurz nach seiner Geburt wurde beim Urenkel Nils aus Halle Leukämie diagnostiziert. Seine einzige Chance ist eine Stammzellenspende. Die Budes rufen auf, sich registrieren zu lassen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Finn (4 Jahre) über unser Nachbarland:

"In der Schweiz haben alle Schweizfüße, deshalb stinkt es dort."

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Der Bergzoo in Halle freut sich über Zuwachs bei der Elefantenherde: Elefantenkuh Tana brachte einen Bullen zur Welt - jetzt wird ein Name gesucht. (Foto: Steffen Schellhorn)

Aladdin, Simon oder Amaru: Vier Wochen ist der Elefantenbulle im Bergzoo alt. Die MZ-Leser können in einem Online-Votum exklusiv über den Namen abstimmen. Hier geht's zur Abstimmung plus Video.

täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Bergzoo Halle (Saale)

Tierbabys in Sachsen-Anhalt: Wer die ersten Schritte der Tierbabys beobachten möchte, ist in den Zoos und Tierparks Sachsen-Anhalts genau richtig. Viele Tiere haben Nachwuchs bekommen. Halle, Magdeburg oder Bernburg: In welchem Zoo der Nachwuchs besonders süß ist.

Neuer Freizeitpark an der A14: Die Eröffnung für das neue Karls Erlebnisdorf in Döbeln an der A14 steht kurz bevor. Warum Investor Robert Dahl den Termin erneut ändert und wieso der Erdbeer-Freizeitpark in Sachsen jetzt schon nicht mehr zu übersehen ist.

Gartenreich Dessau/Wörlitz: Das traditionsreiche „Frühlingserwachen“ der Start in die Tourismussaison steht kurz bevor. Welches Programm für Familien die Kooperationspartner in Aussicht stellen.

Second Hand: Der Kinderförderverein Dingelstedt bei Halberstadt steckt mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Basar. 15.000 Artikel rund ums Kind beim größten Kommissionsbasar im Vorharz sind geplant.

Mitmachen bei Bibi Blocksberg? Das geht ... (Foto: Kiddinx)

Hörspiel-Fans können Bibi Blocksbergs Abenteuer mitgestalten

Zur 150. Folge von „Bibi Blocksberg“ startet das Label Kiddinx eine besondere Aktion. Kleine Hörer können ihre Wünsche in die neue Folge einfließen lassen. Fans der Hörspiel-Heldin Bibi Blocksberg können erstmals den Verlauf eines Abenteuers aktiv mitbestimmen. „Das gab es noch nie in über 40 Jahren Bibi Blocksberg“, frohlockte das Kiddinx-Studio in Berlin und sprach von einer „einmaligen Gelegenheit“ anlässlich der 150. Folge. Die Teilnahme ist allerdings kostenpflichtig. Wer mitmachen will, muss ein „Digital Cover“ erwerben, ein digitales Sammlerstück (NFT). Vom 11. März bis zum 7. April können Interessierte diese digitalen Eintrittskarten auf der Internetseite https://www.journ3ys.bibiblocksberg.de erwerben, um an dem kreativen Prozess teilzunehmen.

Kinderkonzert "Peter und der Wolf" in Magdeburg

Peter und sein Großvater leben, umgeben von ihren tierischen Freundinnen und Freunden, mitten im Wald. Als Peter eines Tages das Gartentor offenstehen lässt und auf die Lichtung tritt, warnt der Großvater ihn eindringlich vor einem großen Wolf, der im Wald sein Unwesen treibt … Der berühmte Klassiker von Sergei Prokofjew ist Märchen und Instrumentenkunde zugleich. Klangmalerisch vertont er die Geschichte vom unbesonnen-mutigen Peter, der mithilfe seiner Freund:innen den Wolf bezwingt. Jeder Abenteurerin und jedem Abenteurer wird eine einzigartige Instrumentation und Melodie zugeordnet.

Datum: 8. März, 11 Uhr, 5+, Theater Magdeburg

Kinderoper "Drei alte Männer wollten nicht sterben" in Magdeburg

Was macht man, wenn man einen solchen Brief erhält: „Heute ist der letzte Tag. Euer Leben ist aus. Alle Tage sind verbraucht. Da kann man nichts dagegen tun. Die allerbesten Grüße.“ Oliver, Dietrich und Lothar sind entrüstet: Sterben? So alt sind sie nun wirklich noch nicht. Oder doch? Sie kommen ins Nachdenken … Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Suzanne van Lohuizen hat der niederländische Komponist Guus Ponsioen eine intime und farbenreiche Klangwelt entworfen, die den wunderbar-skurrilen Humor des Stückes aufgreift und das Thema „Sterben“ für Kinder auf sinnliche Weise nachvollziehbar macht.

Datum: 10. und 11. März, 11 Uhr, 6+, Theater Magdeburg

Krabbelkonzert in Magdeburg

Kinder werden dazu eingeladen, auf eine musikalische Erlebnisreise zu gehen. Ob Krabbeln, Lachen und Träumen zur Musik in entspannter Atmosphäre, erste Berührungen mit der Welt der Instrumente oder das eigene Erforschen von Klängen: Gemeinsam mit Musiker:innen der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt nähern sich die jungen Hörer:innen den Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgemäß und spielerisch an.

Datum: 17. März (Gesang) und 5. Mai (Harfe), 0 - 2 Jahre, Theater Magdeburg

Entdeckungen im Klanglabor: Neues Format für Kinder im Händel-Haus Halle

Diesen Freitag, den 8.3.2024, startet um 16 das neue museumspädagogische Format der Stiftung Händel-Haus: Händel Junior. Kinder und ihre begleitenden Erwachsenen werden auf eine Entdeckungsreise in die Entstehung der Klänge und Musik mitgenommen. Es werden Schall und Resonanz sichtbar gemacht und es wird erkundet, wie unterschiedliche Materialien klingen und welchen Einfluss Länge und Größe auf die Tonhöhe haben. Das neue Angebot soll viermal im Jahr stattfinden. Eine Anmeldung für den ersten Termin unter ticket@haendelhaus.de oder 0345/50090103 ist erforderlich.

Datum: 8. und 27. März, 3. April 16 Uhr, Händelhaus Halle

Szene aus dem Kinderstück „Karlsson vom Dach“ (Foto: Nilz Böhme)

Kinderstück „Karlsson vom Dach“ nach Astrid Lindgren in Bernburg

Lillebror ist einsam. Er wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Hund, um den er sich kümmern kann. Aber seine Eltern sind dagegen. Doch eines Tages fliegt etwas Ungewöhnliches an seinem Fenster vorbei. Ein kleiner dicker Mann mit einem Propeller auf dem Rücken! Mit einem „Heißa hopsa“ landet er in Lillebrors Zimmer und stellt sich als Karlsson vom Dach vor. Er behauptet frech und eigensinnig, auf dem Dach zu wohnen, steht Geboten der Höflichkeit nur achselzuckend gegenüber und setzt sich dreist über Regeln hinweg „Das stört doch keinen großen Geist“. Mit seiner unbekümmerten Art wirbelt er Lillebrors Leben ganz schön durcheinander.

Datum: 12. bis 15. März, Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater

„Die kleine Hexe“ in Dessau

Am Sonntag kehrt um 15 Uhr das Puppentheaterstück „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler ins Alte Theater zurück. Eine warmherzige, gewitzte Heldin bringt darin den Mut auf, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein. Die erfolgreiche Inszenierung von Jürg Schlachter für alle ab 4 Jahren ist am 3. März bereits ausverkauft, für die darauffolgenden Sonntage, am 10., 17. und 24. sind aber noch Karten erhältlich. Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen gegen 16.15 Uhr ein Puppenworkshop für Jung & Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 3 Euro.

Datum: 10., 17. und 24. März, 4+, Anhaltischen Theater

Puppenspiel "Die kleine Hexe" im

Alten Theater in Dessau-Roßlau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit der kleinen Hexe auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Mit dieser humorvollen und spannenden Geschichte hat Otfried Preußler eine warmherzige, gewitzte Heldin geschaffen, die den Mut hat, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein.



Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen

(16.15 Uhr) ein Puppenworkshop für Jung und Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Es gibt noch Restkarten.



Datum: 24.03.2024, 15 Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, Anhaltisches Theater Dessau

Statisteriecasting für „Fidelio“

Aufgepasst: Das Theater Magdeburg sucht Erwachsene und Kinder für die Oper „Fidelio“ von März bis Anfang Juni. Gesucht werden fünf Erwachsene im Alter von 18 bis 75 Jahren und vier Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Diverse ethnische Hintergründe sind sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern sehr erwünscht. Das Casting findet am Montag, 18. März, um 16 Uhr für Kinder und um 17 Uhr für Erwachsene auf der Probebühne in der Rogätzer Straße 29 statt. Die Proben beginnen Ende März. Die Oper feiert am 4. Mai auf der Bühne des Opernhauses Premiere, anschließend folgen drei Vorstellungen. Anmeldungen können an die Leiterin der Statisterie, Marije Roos, per Mail an marije.roos@theater-magdeburg.de und telefonisch (0391) 40 490 5304 gerichtet werden.

Elternabend auf dem Unicampus Magdeburg

Am 14. März 2024 lädt die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg interessierte Eltern, deren Kinder in der Oberstufe sind, zu einem „Elternabend“ auf den Unicampus ein. Ab 18 Uhr informieren Studienberaterinnen und -berater über Studienmöglichkeiten und Bewerbungsmodalitäten an der Universität Magdeburg und erläutern, wie Eltern die Jugendlichen bei der Studienwahl unterstützen können.

WAS: Elternabend 2024 der Universität Magdeburg

WANN: 14. März 2024, 18 bis 19 Uhr

WO: Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg, Campus Zschokkestraße, Gebäude 44, Hörsaal 6

Um eine Anmeldung zum Elternabend unter www.ovgu.de/elternabend wird gebeten.

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Superbrain-Comics - Die Geheimnisse der Wale"

Tauche ein in die Welt der Wale!

Wusch! Plötzlich trifft den kleinen Schnabelwal ein Unterwassermikrophon am Rücken. Als er erfährt, dass die Menschen damit seine Wal-Geräusche aufnehmen möchten, kommt ihm eine geniale Idee: Er startet einen Podcast und interviewt seine Artgenossen. So hören die Menschen nicht nur, was er, sondern auch, was die anderen Wale über sich und ihren Lebensraum zu erzählen haben – und erfahren dabei alles, was es über Wale zu wissen gibt!



Ein mitreißender Comic voller illustrierter Schaubilder und Sachinfos – so macht lernen Spaß!

Das Buchcover des Superbrain-Comics "Die Geheimnisse der Wale" - Tauche ab in die unbekannte Welt der größten Säugetiere (Foto: Loewe Verlag)

Das Buch "Die Geheimnisse der Wale": Wir verlosen ein Exemplar.

Schreiben Sie bis zum 13. März eine E-Mail mit dem Betreff „Wal" und vergessen Sie Ihre Adresse nicht.

