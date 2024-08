Was geht in Sachsen-Anhalt?

neulich kam unsere Vierjährige mit nassen, fleckigen Klamotten und finsterem Blick aus dem Badezimmer. Nachgehakt sagte sie nur: „Frag nicht!“, und stapfte davon. Unsere Große schaute irritiert, mein Mann ahnte böses. Nun habe ich berufsbedingt eine angeborene Neugierde.

Sie wollte immerhin nur schnell pullern gehen – zusammen mit dem Eis, das sie kurz vorher ausgepackt hatte. Das lag geschmolzen und verkleckert auf dem Fußboden und klebte auch am Waschbecken. Rings um die Toilette war alles nass. „Was ...?!“, dachte ich nur. Sie rückte dann doch mit der Sprache heraus: Das Eis war unserer Kleinen in die Toilette geplumpst. Beim Rausfischen verteilte sie überall das Klowasser.

Um es weiter essen zu können, wollte sie ihr Stiel-Eis abspülen. Nun ja, warmes Wasser und Eis vertragen sich leider nicht ... Den Rest der Geschichte erzählte der klebrige Fußboden. Ich habe vielleicht ein bisschen lauter gelacht, als ich sollte angesichts des Chaos. Aber na ja, Klo-Eis-Geschichten hört man eben nicht jeden Tag.

Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Kinder, 4 und 7 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir ein paar knusprige und gesunde Snacks von "Freche Freunde Kids & Dikka" für die Brotdose. Na dann, los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Von doppelten Möbeln bis zu doppelten Verträgen: Wenn Paare zusammenziehen, sollten sie sich genau überlegen, wovon sie sich trennen können. Unser 11-Punkte-Plan hilft bei der Übersicht.

Clash der Generationen: "Wenn ich mal Kinder habe, mache ich alles anders." Wie finden Eltern zum eigenen Erziehungsstil und vermeiden dabei Konflikte mit den eigenen Eltern? Zwei Expertinnen berichten aus ihrer Praxis.

Und noch mehr zum Thema "Erziehungsstil": Früher mussten die Kinder immer den Teller leer essen. Und heute? Die unterschiedlichen Erziehungsstile von modernen Eltern und den Großeltern können zu Konflikten führen.



Was Eltern tun können, wenn sich die Kinder plötzlich weigern, die Großeltern zu besuchen.

Würmer, Bakterien und Kuhstall-Staub: Bei der Prävention von Asthma bei Kindern werden derzeit ungewöhnliche Ansätze erforscht. Manche davon erscheinen vielversprechend.

Von Ausfällen und Infekten in Kitas: In vielen Kindergärten ist das Personal ohnehin knapp. Hinzu kommen mehr Ausfalltage durch Krankheit als in anderen Bereichen, ergab eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung.

Wie alt werden wir? Für neugeborene Jungen und Mädchen in Sachsen-Anhalt ist die Lebenserwartung erneut gesunken – bereits zum dritten Mal in Folge. Wie sieht es bundesweit aus?

Fleischfrei an Harzer Schulen: Wie bekommen vegetarisch lebende Kinder an unseren Schulen ein ausgewogenes Mittagessen? Die Essensanbieter der Region liefern die Antwort.

Nachhaltiger Sportplatz in Schönebeck: Die Oskar-Kämmer-Schule in Schönebeck im Salzlandkreis ist um eine Sportanlage reicher. Der Clou dabei ist, dass der Platz aus recyceltem Material ist.

Hausdurchsuchungen in Halle: Bei einer Razzia-Welle in Halle durchsuchten Beamte vergangene Woche 22 Wohnungen. Es geht um den Verdacht der Kinderpornografie. Beschlagnahmt wurden zahlreiche Laptops, Handys und Speichermedien – die Auswertungsarbeit der Polizei ist im vollen Gange.

Rechtsstreit um Kindeswohl: Eine Familie aus Wittenberg kämpft dafür, dass ihr Kind nicht mehr zu den Großeltern gehen muss. So sehen die Reaktionen einiger Leser aus.

Projekt gegen Lehrermangel im Salzlandkreis: Die Bildungsinitiative „Mehr Lehrkräfte für den Salzlandkreis“ läuft seit einem Jahr. Wie das Fazit der Initiatoren aussieht und warum das Projekt schon gut angenommen wird.

Kostet das Laternenfest in Halle bald Eintritt? Die Stadt-Party in Halle ist teuer geworden. Nun werden in der Stadtverwaltung Ideen diskutiert, wie die Veranstaltung langfristig gesichert werden kann.

Personalnot im Burgenlandkreis: Weil mehrmonatige Bemühungen zur Gewinnung von Sprechstundenhilfen nicht fruchteten, muss Kinder- und Jugendmedizinerin Ilka Enders nach 15 Jahren in Freyburg aufhören. Die Probleme seien struktureller Natur.

Wolmirstedt prüft Sicherheit im Verkehr: In manchen Gemeinden arbeiten morgens bereits Schüler als Verkehrshelfer auf Minijob-Basis. In Wolmirstedt (Landkreis Börde) gibt es dagegen keine Lotsen mehr. Eltern bemängeln die fehlende Sicherheit. Nun äußert sich auch die Verwaltung dazu.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Henry (3) entdeckt das Reimen für sich:

„Wir geh'n zum Bäcker, das schmeckt da lecker.“ Henry (3)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Das Laternenfest in Halle steht vor der Tür! Viel zu tun haben derzeit die Bühnentechniker. Für das bunte Kulturspektakel verwandeln sie die Hundewiese an der Fontäne in ein Theaterdorf. Worauf sich Besucher dort ab diesen Freitag freuen können.



Und: Nach längerer Pause wird es zum 87. Laternenfest endlich wieder ein zünftiges Feuerwerk geben. Wo es gezündet wird und wer für die Sicherheit sorgt.

Eisleber Wiesenmarkt: Vom 13. bis zum 16. September sowie vom

20. bis 22. September wird in Eisleben mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest in Mitteldeutschland eröffnet. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

Seen fernab vom Getümmel: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Hier kann man fast ungestört schwimmen.

Einen Ausflug wert: Wieso der Pferdehof Elbaue in Schönebeck Karls Erlebnisdorf 2.0 genannt werden kann.

Besuch im Erlebnistierpark Memleben (Burgenlandkreis): Hui, wenn starke Schauer heraufziehen, wird's knifflig. Nach langer Hängepartie zeichnet sich jetzt eine Lösung ab.

Abenteuerliche Abkühlung: Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Nordbad in Halle bekommt eine Mega-Rutsche: Ab September wird das Nordbad in Halle bis Sommer 2025 modernisiert. Was geplant ist.

Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Laternenbasteln, Postkarten-Grüße und leuchtende Umzüge an der Saale in Halle

Es ist so weit: An diesem Freitag startet das 87. Laternenfest in Halle. Bis zum Sonntag, 25. August, locken zahlreiche Aktionen für Groß und Klein auf das Fest-Areal rundum Ziegelwiese und Peißnitzinsel. Da wären zum Beispiel das Gratis-Laternenbasteln zwischen Riesenrad und Kulturspektakel-Bühne, der „Welcome Day“ für neue Studierende, das hallesaale*-Postamt mit Postkarten-Grüßen vom Laternenfest oder die Tattoo-Ecke. Das „Verliebt in Halle“-Herz leuchtet als Foto-Spot auf der Ziegelwiese.



Einer der Höhepunkte für kleine und große Laternenfans sind sicher die beiden Laternenumzüge: Start ist Freitag und Samstag, jeweils

19 Uhr, ab Kulturspektakel-Bühne. Beim Start der Umzüge sind erstmals die beiden Rentiermaskottchen Finni und Rudi mit dabei. Über 30 hallesche Kindertagesstätten haben schon im Vorfeld

3.000 Gratis-Laternenbastelsets geordert, um mit den selbstgebastelten Laternen-Kunstwerken bestens vorbereitet zu sein.

Datum: 23.-24. August, Laternenfest Halle

Magie im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Ab dem 1. September zeigt die Kino-Kette jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle Willkommen.

Datum: 1. September 2024 "Harry Potter und der Stein der Weisen", weitere Teile folgen am 8./15./22./29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

Kunst (im Alltag) erleben in Wittenberg

In diesem Sommer verändern die Wittenberger Kunstwege das gewohnte Bild der Einkaufsstraßen der Wittenberger Altstadt. Teils offensichtlich, teils erst zum Entdecken mischt sich bis zum

6. September 2024 Kunst in die Schaufenster der Geschäfte der Altstadt, belebt den Leerstand und lädt zu einem besonderen Einkaufsbummel ein, der die Sinne für den Dialog von Kunst und Alltag schärft.

Familientag im Kloster Michaelstein

Das Michaelsteiner Klosterfest lädt an diesem Sonntag zum Mitmachen in kreativen Workshops oder einem Drumcircle ein. Die familiäre Atmosphäre und ein tolles Kinderprogramm (etwa mit Märchenstunde und Kasperltheater) lassen (nicht nur) Kinderaugen strahlen. Walking Acts auf dem Klostergelände bringen das Publikum zum Staunen und Lachen. Jede Menge an unterschiedlichen Darbietungen – von klassischen Klängen bis zum Rock – versprechen vielfältigen musikalischen Genuss.

Datum: 25. August 2024, ab 10 Uhr, Kloster Michaelstein

Info-Abend für Eltern in der Helios Klinik Köthen

Beim 8. Elterninformationsabend in der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett direkt an die Experten zu richten. Die werdenden Eltern erhalten einen Einblick in die Kreißsäle.



Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der 30. Schwangerschaftswoche. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 28. August 2024, ab 18 Uhr, Helios Klinik Köthen

Theater und Operngala im Kloster Drübeck

An diesem Sonntag wird das über 1.000 Jahre alte Kloster Drübeck im Harz für einen ganzen Tag zur Bühne. Gleich drei Veranstaltungen für die ganze Familie bietet das Harztheater an unterschiedlichen Orten im Klosterareal an. Den Anfang macht das zauberhafte Kinderstück „Urmel aus dem Eis“. Um 11 Uhr können kleine und große Theaterfreunde die Abenteuer des berühmten Urmeli hautnah miterleben. Um 16 Uhr haben alle, die es bisher nicht geschafft haben die Möglichkeit, das fulminante Schauspielsolo "Macho Man" zu besuchen. Schauspieler Eric Eisenach brilliert in nahezu zwanzig unterschiedlichen Rollen und erzählt die berührende Liebesgeschichte des jungen Daniel, der sich Hals über Kopf in die schöne Türkin Aylin verliebt und in einen Kulturenclash der Sonderklasse gerät. Den Abschluss des Familientheatersonntags machen die Harzer Sinfoniker gemeinsam mit Mitgliedern des Opernensembles. Von Verdi bis Puccini ist alles dabei, was das Herz erfreut, und auch der eine oder andere Italo-Schlager darf in solch einem Programm nicht fehlen. Die Operngala „Italienische Nacht“ ist im Kloster Drübeck zum letzten Mal zu erleben.



Karten gibt es an allen Theaterkassen, Vorverkaufsstellen, unter www.harztheater.de oder unter 03941/6965-65.

Familiennachmittag im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Jeden letzten Sonntag im Monat finden die Familiennachmittage im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle statt. Ob Vater, Mutter, Kinder oder Großeltern – alle sind herzlich eingeladen, einen interessanten Nachmittag im Landesmuseum zu erleben. Der nächste Familiennachmittag findet an diesem Sonntag von 15 bis

17 Uhr statt. Diesmal geht es um Neidköpfe, Stirnziegel und andere Schutzzauber. Achtung: Rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Datum: 25. August 2024, 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Kleine Knollen und köstlicher Hopfen im Diesdorfer Freilichtmuseum

An diesem Sonntag dreht sich im Freilichtmuseum Diesdorf alles um Hopfen, Kartoffeln und alte Landtechnik. Von 10 bis 17 Uhr können interessierte Museumsgäste alles rund um Hopfen, Malz und Gerste erfahren.



Mit alter Erntetechnik ziehen die Heimatinteressierten aus Dähre ab 11 Uhr auf die Feldflur des Freilichtmuseums Diesdorf. Hier holen sie rote, violette oder sogar gestreifte Kartoffeln aus dem Boden, von kugelrund bis zapfenförmig. Die kleinen Knollen werden anschließend zum Verkauf angeboten. Mittags gibt es für die fleißigen Arbeiter traditionelle Kartoffelgerichte, bevor es erneut bis ca. 15 Uhr aufs Feld geht. Auch auf die Museumsgäste warten einige Köstlichkeiten.



Zum Rahmenprogramm gehören Bierbrauen, Kinder-Mitmachaktionen und Musik der Band Schwarzbrand.

Datum: 25. August 2024, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 gesunde Kostproben zum Knabbern für die Brotdose.

Deutschlands bekanntestes Nashorn hat sich mit Songs wie

"Oh yeah" in die Herzen von Millionen Kindern gerappt. Gemeinsam mit "Freche Freunde Kids" bringt das rappende Nashorn Dikka erstmals Snacks und Müsli für hungrige Schulkinder in die Regale. Wie das schmeckt? Das gilt es, auszuprobieren!

Eins ist klar: Quatsch machen geht für Dikka und seine frechen Freunde klar. Quatsch auf der Zutatenliste ist ein absolutes No Go. Deshalb werden die Produkte der frechen Kooperation aus natürlichen Bio-Zutaten hergestellt – frei von Zusatzstoffen und ohne künstliche Aroma- und Farbstoffe.



Natürlich dürfen da auch nicht die lustigen Obst- und Gemüsecharaktere von "Freche Freunde Kids" fehlen. Denn Alfred Apfel, Bob Banane und Tom Tomate wollen Kindern Lust auf eine ausgewogene Ernährung machen.

Zu gewinnen gibt's diese drei Snacks in einem Probe-Päckchen:



... "Bobs & Dikkas Knusper Müsli" mit viel Extra-Crunch am Morgen und einem hohen Vollkornanteil. Außerdem ist Bob Banane mit seinem fruchtig-süßen Bananengeschmack bei Kids immer ein Hit – genauso wie Fairtrade-Kakao.



... "Alfreds & Dikkas Knusper Kugeln": Statt aus weichen Datteln, werden diese Kullern aus Reiscrispies, Dinkelweizenflocken, Cornflakes sowie Sonnenblumenkernen hergestellt – das sorgt für einen hohen Ballaststoffgehalt. Natürlich darf auch Alfred Apfel in Form von Bio-Apfelstückchen nicht fehlen, genauso wie Vanille.



... "Toms & Dikkas Knusper Kringel" für den herzhaften Appetit. Sie sind leicht gepufft statt fettig frittiert. Toms leckere Bio-Tomaten und milde Kräuter verpassen den Kringeln einen leckeren Pizzageschmack, was sie nicht nur zum idealen Snack für einen gemütlichen Fernsehabend machen, sondern auch zum perfekten Snack für Kinder-Partys.

Wir verlosen 3 Probe-Päckchen: Na, Appetit bekommen? Dann schreiben Sie uns bis zum 28. August eine E-Mail mit dem Betreff „Freche Freunde & Dikka-Snacks“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ein sonniges Wochenende und grüßen aus der Eltern-Ecke. Und wer uns noch nicht kennt: Empfehlen Sie uns gern weiter!

