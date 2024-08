In manchen Gemeinden arbeiten morgens bereits Schüler als Verkehrshelfer auf Minijob-Basis. In Wolmirstedt gibt es dagegen keine Lotsen mehr. Eltern bemängeln die fehlende Sicherheit. Nun äußert sich auch die Verwaltung dazu.

Wolmirstedt. - Noch ist es morgens hell, doch schon bald gehen die Kinder wieder im Dunkeln zur Schule. Insbesondere an den Grundschulen bereitet das Eltern Sorgen. „Manche fahren hier vor den Schulen viel zu schnell, auch Eltern, und auch am neuen Kreisverkehr gucken viele Autofahrer nicht nach links und rechts“, sagt Martin Ruge, dessen Tochter in Wolmirstedt zur Schule geht. Da er selbst in Barleben arbeitet, sieht er morgens die vielen Verkehrshelfer, die dort Kindern einen sicheren Schulweg ermöglichen. „Warum gibt es das denn hier nicht?“, fragt der Vater. Ja, warum eigentlich nicht?