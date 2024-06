Plakate der AfD wurden im abgelaufennen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt am häufigsten beschädigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Vertreter aller Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt beklagen eine Verrohung in der politischen Auseinandersetzung. Der zurückliegende Europa-und Kommunalwahlkampf habe dies einmal mehr unter Beweis gestellt. Laut Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) seien in dieser Phase 21 Straftaten in Bezug auf Mandatsträger, Wahlkampfstände und Wahlhelfer angezeigt worden. In der Mehrzahl der Fälle (9) sei die AfD betroffen gewesen. Sechsmal traf es die Grünen. Hinzu kommen 1.433 beschädigte Wahlplakate, die Hälfte davon von der AfD. „Die Ermordung von Walter Lübcke zeigt, wie dieser Hass in Gewalt umschlagen kann“, sagte die Ministerin gestern während einer emotional geführten Debatte im Landtag. Der CDU-Politiker und Regierungspräsident von Kassel war vor fünf Jahren von einem Rechtsextremisten erschossen worden.