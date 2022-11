Christian Beck: Endspurt vor der Winterpause

FCM-Legende ‚Beckus‘ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Letzte Meter vor Winterpause kann im Abstiegskampf ungeahnte Kräfte freisetzen.

Endspurt vor der Winterpause. Nur noch drei Spiele, bis der 1. FC Magdeburg und die Zweite Bundesliga in die Pause gehen. Diesmal sogar besonders lange zwei Monate, wegen der WM in Katar. Der Club tut gut daran, bis dahin über dem Strich auf Tabelle zu bleiben.

Für jeden einzelnen im Verein sollte das Ziel sein. Du willst die Klasse halten, die Liga halten. Jeder vom FCM kann für diese drei Spiele noch einmal alles raushauen. Es ist auch enorm wichtig für den Kopf, eben nicht auf die Abstiegsplätze zu rutschen: dann kann man nämlich über Weihnachten beruhigt auf die Tabelle schauen, es ist ein kleiner Teilerfolg – auch wenn der Verein sich das wohl zu Beginn anders gewünscht hatte.

"Niemand wird sich auf die faule Haut legen beim FCM." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Legende

Die letzten drei Spiele vor der Pause. Das setzt zusätzliche Kräfte frei. Erst recht beim FCM, der es mit Hamburg und Heidenheim, also zwei Spitzenteams, aufgenommen und vier Punkte geholt hat. Die letzten Meter vor der Ruhe. Also ganz nach dem Motto: „Drei Spiele Gas geben, dann kommt die lange Pause.“

Es gibt eine Pause, klar, aber niemand wird sich auf die faule Haut legen beim FCM. Da gibt es einen Trainingsplan und danach wird gebuckelt. Ich erinnere mich an meine Zeit beim Club. Da wird man am Anfang und Ende der Winterpause gewogen. Wer ein zusätzliches Kilo auf den Rippen hat, muss in die Mannschaftskasse einzahlen. Da wird gerade nach Weihnachten eine Runde mehr gelaufen als sonst.

Die Winterpause wird wichtig für die Jungs vom FCM. Abstiegskampf zehrt. Sie werden die Gelegenheit gut nutzen, um vor allem auch mal abzuschalten. Um anschließend wieder voll anzugreifen, für das Ziel: Klassenerhalt.