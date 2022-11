Christian Beck über Licht und Schatten beim FCM

FCM-Legende ‚Beckus‘ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Das war in der Hinrunde vom FCM gut und das sollte besser werden.

Die Hinrunde des 1. FC Magdeburg ist vorbei. Das gibt mir Gelegenheit auf die Mannschaft zu blicken und ein Fazit zu ziehen – was mir beim FCM in dieser Saison bislang gefallen hat und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Das war gut:

Der FCM hat seine Spielweise in den meisten Teilen der Saison durchgezogen. Das Spiel zwischen den Strafräumen war immer sehr gut und attraktiv. Es ist ein positiver Aspekt, dass Cheftrainer Christian Titz an seine Philosophie festhält. Auch die Moral der Spieler ist sehr gut. Es gab in dieser Saison viele Möglichkeiten, die die Motivation der Jungs hätte einbrechen lassen können. Sie aber gaben nie auf.

Ein weiterer positiver Faktor ist die Transferpolitik vom 1. FC Magdeburg. Ob die Transfers vor der Saison gut waren, sei mal dahingestellt. Hinten raus aber verstärkte sich der FCM bedeutend. Mit Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn holte sich der Club nach Ende der Transferperiode Qualität in die Mannschaft. Besonders Piccini ist nicht mehr aus dem Spiel der Magdeburger wegzudenken.

Das sollte besser werden:

Die individuellen Fehler sollten die Jungs vom FCM abstellen. In der zweiten Liga werden diese hart bestraft. Zu oft lädt der FCM den Gegner zum Toreschießen ein. Das kann ihnen wie bei der 1:3-Niederlage gegen Bielefeld das Genick brechen.

Der FCM braucht außerdem sehr viele Chancen, um Tore zu schießen. Das hat sich auch beim Spiel gegen Bielefeld gezeigt, wo Atik immer wieder knapp den Kasten verfehlte.

Zuletzt, und da hat der FCM leider keinen Einfluss, braucht der Club ein wenig mehr Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen. Man kann nur hoffen, dass der FCM künftig genauso bewertet wird, wie andere Vereine in der Liga. Was da manchmal gegen Magdeburg gepfiffen wurde, gerade in den vergangenen Wochen, ist teilweise absoluter Wahnsinn und mehr als grenzwertig.

Fazit zur Hinrunde:

Das Spiel vom FCM sah bislang immer sehr gut aus – aber am Ende sollten mehr Tore geschossen werden. Es gab zu Saisonbeginn einige verletzte Spieler im FCM-Kader, dazu kam eine sehr kurze Vorbereitung vor der Hinrunde. Manch einer konnte deswegen nicht auf seine gewohnte Leistung kommen. Ich wünsche mir, dass die Jungs die Pause gut nutzen, um anschließend voll anzugreifen.