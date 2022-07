Endlich! Unser Newsletter zum Start des FCM in die zweite Liga ist da

Foto: vs

Der Ball rollt wieder. Und jetzt auch im Newsletter der Volksstimme. Mit Beginn der neuen Saison des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga wollen auch wir in unserem Service neue Maßstäbe setzen, in dem wir Sie, liebe Leser, jeden Donnerstag auf den aktuellen Stand bei den Blau-Weißen bringen.

Christian Titz Foto: dpa

Wir werden für Sie den Kader von Cheftrainer Christian Titz analysieren, werden Ihnen erklären, welcher Spieler zur Startformation in der ersten Partie am 16. Juli gegen Fortuna Düsseldorf gehören könnte. Und warum.

Wir werden für Sie die Lage des Gegners unter die Lupe nehmen. Was sich bei diesem verändert hat, wer besonders hervorsticht und wie es um die Stimmung bestellt ist. Alle unsere Texte finden Sie gut sortiert weiter unten.

Wir lassen exklusiv für Newsletter-Abonennten eine FCM-Legende zu Wort kommen: Christian Beck (sein Herz schlägt noch immer blau-weiß, auch beim Hausbau in Magdeburg) wird jede Woche die Rolle und die Situation der Mannschaft analysieren.

Und wie Sie wissen: Eine leichte Vorbereitung war es nicht für die Blau-Weißen. Der Dribbelkünstler Baris Atik fiel gleich zweimal aus. Nach Kai Brünker zog sich auch Stürmer Luca Schuler einen Riss des Syndesmosebandes, weshalb er Monate fehlen wird.

Mit Malcolm Cacutalua traf es zudem einen zweitligaerfahrenen Innenverteidiger, der an einem Bänderriss laboriert. Die Suche nach der ersten Startelf hat Chefcoach Titz ganz sicher viele Gedanken abgerungen. Doch spätestens am Sonnabend ab 20.30 Uhr, mit dem Anpfiff in der MDCC-Arena, geht der Blick nach vorne.

Sicher wird dann nur eines sein: Dominik Reimann steht im Tor. Spannend hingegen ist die Frage nach dem Duo in der Innenverteidigung. Und die Frage, mit welchen Akteuren Christian Titz sein offensives Spiel umsetzen möchte. Und natürlich die Frage, wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird.

Karten fürs erste Heimspiel gewonnen

Hauke Krolopp aus Magdeburg Foto: Glowinski

Hauke Krolopp aus Magdeburg hat sich in den vergangenen Tagen für unseren Newsletter angemeldet und damit auch an unserem kleinen Gewinnspiel teilgenommen, bei dem es zwei Karten fürs erste Heimspiel der neuen Saison gab. Herzlichen Glückwunsch. Auch vor dem nächsten Heimspiel verlosen wir wieder Karten. Der Gewinner wird per E-Mail benachigtigt.