Endlich! Unser Newsletter zum Start des FCM in die zweite Liga ist da

Foto: vs

Der Ball rollt wieder. Und jetzt auch im Newsletter der Volksstimme. Mit Beginn der neuen Saison des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga wollen auch wir in unserem Service neue Maßstäbe setzen, in dem wir Sie, liebe Leser, jeden Donnerstag auf den aktuellen Stand bei den Blau-Weißen bringen.