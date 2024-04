die vergangenen Tage mit ihren milden Temperaturen und viel Sonnenschein haben die Natur in Magdeburg ein großes Stück vorangebracht: Zwar sind an einigen Bäumen noch keine Blätter, doch beispielsweise die Blüte der Birnenbäume ist durch, ohne durch nächtliche Fröste Schaden genommen zu haben. Zwar soll es in den kommenden Tagen wieder einen Temperaturrückgang geben – von Minustemperaturen ist aber weiterhin nicht die Rede.

Und was ist das Ergebnis dieses Wetters für Magdeburg? Der erste sichtbare Verfall der Natur, eines herbstlichen Niedergangs, ist schon da. Die gelb blühenden Streifen aus Narzissen, die insbesondere entlang einiger Hauptstraßen angelegt worden sind, sehen inzwischen reichlich zerzaust aus: Das frisch Gelb der Blütenblätter hat sich in ein vertrocknetes Braun verwandelt. Und die Tulpen dazwischen schaffen es nicht, den Niedergang zu verdecken. Ein Grund also einzuschreiten und zum Mäher zu greifen? Wohl kaum. Denn damit die Narzissen im kommenden Jahr Kraft zum Blühen haben, muss ihr Laub vorerst noch stehen bleiben.

