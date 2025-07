Ein Zahnarzt auf fernen (Berufs-)Reisen, Snacks zu jeder Zeit, „vorlaute“ Töne in der Musik - und alles, was in dieser Woche im Salzland sonst noch wichtig war.

SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt.

haben Sie ein bisschen Gelegenheit, den diesjährigen Sommer zu genießen? Ob Besuche im Freibad oder vielleicht bei einem kleinen Konzert, eine Feier zusammen mit Freunden oder - wenn man zur Abwechslung mal zu Hause bleiben will - das Beobachten der zahlreichen sportlichen Großereignisse, die aktuell laufen: Die Liste an möglichen Unternehmungen ist lang.

Und natürlich gehören auch Reisen und Urlaube für viele Menschen zum Sommer dazu, irgendwo zwischen Ostsee und Alpen oder aber an weiter entfernten Zielen. Doch auch auf „Balkonien“, einfach in der Heimat, kann es schön sein.

Urlaub im Salzlandkreis wird beliebter

Dass der Salzlandkreis auch mal eine Reise und Erkundungstour wert ist, zeigt ein Beitrag von meinem Kollegen Paul Schulz aus dieser Woche: Immer mehr Menschen übernachten in der Region. Wurden 2018 laut Eurostat über die Plattformen Airbnb, Expedia, Booking.com und TripAdvisor noch 5.341 Übernachtungen hier gebucht, waren es im vergangenen Jahr 40.924.

Gina Krebs vor dem Tiny House in Plötzky, das sie zusammen mit ihrer Familie renoviert hat und nun für Gäste zur Verfügung stellt. (Foto: Paul Schulz)

Zu den Anbietern gehört unter anderem Gina Krebs, die ein Tiny House am Pfeiffers See in Plötzky an Reisende vermietet. Eine echte Win-win-Situation: Die Urlauber können hier entspannen und die Gegend rund um Schönebeck erkunden - und Gina Krebs hat Freude daran, etwas über ihre Besucher und deren Heimat zu erfahren. „Ein bisschen miteinander zu quatschen, gehört für mich einfach mit dazu“, sagt sie.

Reisen heißt nicht immer, Urlaub zu machen

Auf ziemlich weite Reisen macht sich auch der Baalberger Zahnarzt Thomas Baum regelmäßig. In seinem Gepäck sind dann aber primär keine Badelatschen und Sonnenbrillen, sondern sehr viel Zahnpasta, Interdentalbürsten, Schmerzmittel. Denn Thomas Baum ist beruflich unterwegs.

Baalberges Zahnarzt Thomas Baum bei seinem jüngsten Einsatz in Nepal. (Foto: Privat / Baum)

Wer schon mal dringend einen Zahnarzt gebraucht hat und womöglich nicht direkt behandelt werden konnte, weiß, wie unangenehm das ist. Der Baalberger schafft Abhilfe in entlegenen Regionen der Erde. Zuletzt war er in Nepal, aber auch Sambia und Kenia waren bereits seine Ziele. Was er dabei so alles erlebt und was ihn antreibt, hat er meiner Kollegin Katharina Thormann erzählt.

Ein Jahrzehnt Liebe zum Fußball

Ein echtes Erlebnis ist für viele in diesem Sommer auch die Fußball-EM der Frauen. Die deutschen Damen sind zwar nun im Halbfinale ausgeschieden, haben mit ihren Matches aber immerhin neue Zuschauerrekorde im Fernsehen aufgestellt. Am Sonntag stehen im Finale Spanien und England auf dem Rasen.

Die „10“ stand für das „Kollektiv Elbenau“ im Mittelpunkt. (Foto: Stefan Demps)

Die Liebe zum Fußball - hier in der Region - verbindet auch die Mitglieder des „Kollektiv Elbenau“, ein Fanclub des 1. FC Magdeburg. 35 Mitglieder zählt die Gruppe inzwischen und konnte nun ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Woran sie sich in dieser Zeit besonders gern erinnern, hat Reporter Stefan Demps erfahren: eine Fahrt nach England. „Manchester war komplett blau-weiß“, berichtet Präsident Mario Bolze.

Snacks und Getränke rund um die Uhr

Wer sich am Sonntagabend das EM-Finale der Fußballfrauen anschauen will - oder dann aber der kommenden Woche wieder die Zweite Liga der Herren -, der genehmigt sich dazu vielleicht gern auch mal einen kleinen Snack oder ein kühles Getränk. Doch das zu bekommen, vor allem abends oder am Sonntag, ist erfahrungsgemäß in kleineren Städten schwierig.

An der Breiten Straße in Aschersleben entsteht ein Laden, in dem rund um die Uhr die Waren aus Automaten gezogen werden können. (Foto: Frank Gehrmann)

In Aschersleben könnte sich daran bald etwas ändern, wie meine Kollegin Kerstin Beier in dieser Woche vermelden konnte: An der Breiten Straße soll Ende August oder Anfang September ein 24-Stunden-Automaten-Laden eröffnen. Betreiben wird das Geschäft Olaf Huhnke, ein Stuttgarter, der in Freckleben eine neue Heimat gefunden hat und dort einen alten Hof saniert. „Das allein wird mir auf die Dauer zu langweilig“, begründet er die Neugründung. Die Ascherslebener wird's freuen.

Zahn der Zeit nagt an alten Werbeträgern

Solche Automaten-Läden, wie man sie auch aus Großstädten kennt, sind freilich eine relativ moderne Methode, Produkte an den Mann (oder die Frau) zu bringen. Aus einer anderen Zeit kommt derweil ein mittlerweile fast historisches Werbemittel: die Litfaßsäulen.

Litfaßsäulen in Aschersleben: Die einen sind echte Hingucker, wie diese hier an der Breiten Straße, andere fristen ein trauriges Dasein. (Foto: Frank Gehrmann)

Die erste fand 1855 ihren Platz. Noch immer stehen sie an so manchem Ort, oftmals geben sie dabei aber leider ein trauriges Bild ab. Da ist Aschersleben keine Ausnahme und die Besitzverhältnisse sind oft unklar, wie meine Kollegin Katrin Wurm erfahren hat.

Was also tun mit den Säulen? Ein positives Beispiel gibt es immerhin in Drohndorf. Dort hat der Kultur- und Heimatverein die Initiative ergriffen: Eine ehemals schmucklose Litfaßsäule wurde in den Vereinsfarben gestrichen und mit dem Ortswappen bemalt.

Verantwortung für junge Kameraden übernehmen

„Die Initiative ergreifen“ ist auch ein gutes Stichwort, wenn es um Swana Pflug aus Neugattersleben geht: „Verantwortung übernehmen ist eine der schwersten Prüfungen, die uns das Leben stellt“, ist eine Aussage, die sie als Leitspruch für ihr Leben gewählt hat. Und seit einigen Wochen übernimmt sie noch eine weitere große Verantwortung: Swana Pflug ist die neue Verbandsjugendwartin des Kreisfeuerwehrverbandes des Salzlandkreises.

Swana Pflug ist die neue Jugendwartin des Kreisfeuerwehrverbandes. Tochter Melina Charlotte (r.) ist mächtig stolz. (Foto: Engelbert Pülicher)

Reporterin Nadja Bergling hat sich mit der 32-Jährigen über ihre Ziele für das neue Amt unterhalten - und über ihre Leidenschaft für die Feuerwehr. Die zieht sich durch die ganze Familie: Ihr Vater ist ebenfalls Kamerad, ihre Mutter war es lange Zeit, ihr Mann ist auch mit an Bord, die Töchter sind schon jetzt enthusiastisch. Ohne Feuerwehr geht es bei der Familie aus Neugattersleben einfach nicht.

Musik darf auch mal „Vorlaut“ sein

Ähnlich wie Swana Pflug hat sich auch der Hecklinger Steven Goldschmidt an etwas Neues herangewagt: Der Musiker wollte eine Band gründen. Doch die Suche nach den passenden Mitgliedern war gar nicht so einfach. „Es ist schwer gute und vor allem zuverlässige Musiker zu finden, die Lust auf eine Band haben. Wir hatten bereits Mitstreiter, die aber aus unterschiedlichen Gründen wieder ausgestiegen sind. Ich war schon drauf und dran, mein Projekt aufzugeben“, hat Goldschmidt Lutz Krüger berichtet.

„Vorlaut“ hat bereits einige gemeinsame Proben absolviert. Maxima Schliwa (von links), Holger Tadje, Lena Kabala und Steven Goldschmidt haben die Band gemeinsam gegründet. (Foto: Lutz Krüger)

Zum Glück hat er die Flinte nicht frühzeitig ins Korn geworfen. Gemeinsam mit dem erfahrenen Musiker Holger Tadje und den Nachwuchskünstlerinnen Maxima Schliwa und Lena Kabala hat er jetzt die Band „Vorlaut“ ins Leben rufen können - und ist nach den ersten gemeinsamen Proben sehr zufrieden.

Party, Motor, Gartengeräte: Wie viel Lautstärke ist erlaubt?

Darin, dass Musik eine tolle Sache ist, sind sich viele Menschen sicher einig. Und doch kann sie mitunter für Ärger sorgen. Wenn sie laut ertönt. Und das womöglich noch in der Nacht. Schnell kann man sich dann gestört fühlen. Dasselbe gilt auch für die Nachbarn, die ihren Garten schön halten wollen und dafür Sonntagmittag den Rasenmäher anwerfen.

Party machen, soll jeder können. Bei öffentlichen Festen darf es mit Sondergenehmigung bis in den Morgen gehen. Generell gibt’s jedoch zeitliche und auch Lautstärke-Grenzen. (Symbolfoto: Falk Rockmann)

Doch was ist im Hinblick auf Partys und andere laute Geräusche eigentlich erlaubt und wo fangen die Verbote an? Das hat Reporter Falk Rockmann einmal beim Staßfurter Ordnungsamt erfragt.

Foto der Woche

Als Kind fand ich sie immer ein bisschen gruselig, die kleinen Taubenschwänzchen, die vor den Blumen durch die Luft schwirren und ihre Rüsselchen in die Blüten stecken. Mittlerweile kann ich mich aber durchaus an den kleinen Tieren erfreuen.

Taubenschwänzchen trifft Schmetterlingsflieder: Jörg Flechtner hat einen besonderen Gartenbesucher vor die Linse bekommen. (Foto: Jörg Flechtner)

Jörg Flechtner hat diesen Besucher in seinem Garten entdeckt - und genau im richtigen Moment auf den Auslöser seiner Kamera gedrückt. Das Taubenschwänzchen labt sich hier am Schmetterlingsflieder.

Wohin am Wochenende?

Vielleicht sehen auch Sie an diesem Wochenende ein Taubenschwänzchen - wenn Sie beim aktuellen Tag der offenen Gärten vorbeischauen möchten.

Auch der Garten der Familie Riske in Gatersleben wird in der zweiten Runde der offenen Gärten wieder mit dabei sein. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Noch bis 16 Uhr können Sie heute einen Blick hinter die sonst verschlossenen Pforten einiger schöner Privatgärten in der Region werfen. Eine Übersicht der geöffneten Gärten finden Sie hier.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Anja Riske