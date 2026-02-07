Energie Cottbus hat nach einem Remis zumindest vorübergehend die Tabellenspitze verteidigt. Ein Last-Minute-Zugang muss noch auf sein Debüt warten.

Ingolstadt - Der FC Energie Cottbus bleibt in der Rückrunde der 3. Fußball-Liga weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam beim FC Ingolstadt zu einem 0:0. Vor 5.041 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark lieferten sich beide Teams ein äußerst intensives Spiel. Energie überzeugte dabei mit einer starken Auswärtsleistung.

In Ingolstadt setzten die Cottbuser anfangs auf Konter gegen die druckvollen Gastgeber, die mit drei Siegen in Folge perfekt in die Rückrunde gestartet waren. Dennoch hatte Energie die beste Chance der ersten Halbzeit: Nach Vorlage von Leon Guwara setzte Erik Engelhardt den Ball aus Mittelstürmer-Position am Tor vorbei (9.). Auf der Gegenseite parierte FCE-Torhüter Marius Funk gegen Marcel Costly glänzend mit einer Fußabwehr (32.).

Torhüter verhindern Rückstände

Nach dem Wechsel hatte erneut Engelhardt die beste Cottbuser Chance (48.), aber auch Tolcay Cigerci scheiterte an Ingolstadts Keeper Kai Eisele (67.). Dessen Gegenüber, Energie-Torhüter Marius Funk machte im Gegenzug einige Möglichkeiten der Gäste zunichte. Bitter für Energie: Leon Guwara musste verletzt ausgewechselt werden.

Während Mladen Cvjetinovic zum Aufgebot gehörte, war der zweite Last-Minute-Neuzugang Tolga Cigerci noch nicht mit dabei – der Bruder von Tolcay Cigerci soll erst für das bevorstehende Heimspiel am 15. Februar gegen den SV Waldhof Mannheim spielfit gemacht werden.