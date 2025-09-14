Nur zwei Tore kassiert, nur zwei geschossen. Das ist die Bilanz des FC Hansa Rostock in der 3. Liga. Daran ändert sich auch im Duell zweier Nordclubs in Osnabrück nichts.

Osnabrück - Die Fußballer des FC Hansa Rostock bleiben die Minimalisten der 3. Liga. Das Nordduell beim VfL Osnabrück endete am Sonntag 0:0. Damit hat der Aufstiegskandidat aus Rostock an den ersten sechs Drittliga-Spieltagen nur zwei Tore geschossen und zwei Tore kassiert.

Vor 15.741 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke war der FC Hansa zu Beginn die deutlich bessere Mannschaft. Der VfL brauchte etwa 25 Minuten, um sich auf die hohe Intensität der Gäste einzustellen.

Danach taten die Osnabrücker mehr für die Offensive. Vor allem die zweite Halbzeit dominierten sie gegen viel zu passive Rostocker klar. Gute Torchancen kamen dabei aber kaum heraus. Die beste Möglichkeit vergab Yigit Karademir in der 88. Minute.