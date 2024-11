Ein schneller Rückstand - danach lief so gut wie nichts mehr. Cottbus verliert nach acht niederlagenlosen Spielen in Serie in Essen.

Essen - Die Erfolgsserie von Energie Cottbus in der 3. Liga ist gerissen. Nach zuletzt acht ungeschlagenen Spielen kassierte der Aufsteiger am 13. Spieltag bei Rot-Weiss Essen eine 0:4 (0:2)-Niederlage. Ramien Safi (10. Minute) und Leonardo Vonic (24.) trafen nach frühen Kontern. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Safi im Stadion An der Hafenstraße (72.), der eingewechselte Thomas Eisfeld legte noch das 4:0 nach (89.). Trotz der Niederlage bleibt Energie Tabellenführer, kann aber am Sonntag gestürzt werden.

Gegen den extrem tief stehenden Gegner fand die sonst so treffsichere Cottbuser Offensive keine Lösung und erspielte sich nur wenig Chancen. Der Gegner konzentrierte sich voll und ganz auf die eigene Abwehrarbeit und war mit Kontern erfolgreich. Weil die Cottbuser Restabsicherung zu oft mangelhaft war, brachte diese Taktik Erfolg.

Cottbus nach der Pause mit Chancen

Nach Wiederanpfiff änderte sich das taktische Bild kaum, Energie Cottbus kam nun aber immerhin zu Chancen. Nach einer Flanke von Lucas Copado hätte Yannik Möker beinahe das 1:2 erzielt, der Ball rauschte aus zwölf aber knapp übers Tor (56.). Der eingewechselte Maximilian Pronichev verfehlte per Kopf ebenfalls knapp den Anschlusstreffer (61.), genauso wie Möker nach Flanke des eingewechselten Niko Bretschneider (68.). Das Tor machte aber die Heimelf nach einem Patzer von Elias Bethke im Cottbuser Tor. Der in dieser Saison so starke Schlussmann trat nach einem langen Pass vor seinem Strafraum am Ball vorbei und machte den Weg frei für die Vorentscheidung.